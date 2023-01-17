Программы для создания и расчета цены мебели

При создании мебели важно знать итоговую стоимость проектов с учетом материала изготовления, сборки и доставки. Выполнить расчеты стоимости мебели можно с помощью специального ПО для Windows-компьютеров.

К3-МЕБЕЛЬ К3-Мебель — профессиональная утилита для создания и расчета цены мебели со встроенным инструментом для быстрого расчета. В программе поддерживается функция конструирования мебели с нуля — можно создать новую комнату с реальными размерами для расстановки мебели. При создании нового заказа необходимо указать подробную информацию о проекте: заказчик, название, адрес доставки, фирма. Также здесь можно указать скидку в разных валютах: рубль, евро, доллар. При выборе иностранной валюты можно указать текущий курс. В дальнейшем скидка будет использоваться для более точных расчетов цены мебели. После этого нужно выбрать мебель или создать новый проект с нуля. Чтобы выполнить расчет стоимости мебели, перейдите в раздел меню "Отчеты и чертежи". Выберите функцию "Рассчитать стоимость". Программа K3-Мебель выполнит автоматический расчет стоимости изготовления мебели, созданной в приложении. Преимущества: расчет цены мебели с учетом скидок и курса валют;

возможность конструирования мебели с нуля;

функция создания комнаты реальных размеров;

наличие инструмента, который дает возможность разобрать изделие;

настройка источников света. Недостатки: нельзя указать стоимость материала и работы по отдельности;

нет детальных настроек основных параметров заказа;

отсутствует возможность установки дополнительных параметров для расчета стоимости: доставка, подъем на этаж, сборка. Утилиту K3-Мебель переведена на русский язык. Цена базовой версии ПО — 24 000 рублей, но есть ознакомительная демонстрационная версия.

ОБЪЕМНИК Объемник — ПО, которое дает возможность создавать трехмерные модели мебели. В программе есть возможность создания комнаты с реальными размерами, поддерживается функция редактирования отдельных элементов, доступен модуль раскроя листовых материалов. Указание и расчет стоимости изготовления проектов выполняется при создании нового бланка. Здесь необходимо указать номер заказа, название изделия, адрес и код. Также при создании бланка проекта можно выбрать каталог: кухни, шкафы, общие элементы. Все параметры можно указать вручную. Далее перейдите в раздел "Суммы". Здесь необходимо указать стоимость изделия и размер скидки. Программа автоматически выполнит расчет итоговой стоимости с учетом скидок и дополнительных услуг производства мебели. Также в приложении можно указать текущий курс валют. Для более точных расчетов стоимости можно указать сумму предоплаты. Программа ОБЪЕМНИК обладает рядом своих преимуществ: возможность модифицирования заказа;

установка параметров изготовления проекта;

наличие функции для установки скидки и курса валют;

автоматический расчет стоимости мебели с учетом дополнительных услуг: доставка, сборка и установка, скидки;

выбор региона для доставки мебели;

возможность печати отчета о выполненных расчетах стоимости. Недостатки: нельзя указать примечания к выполненным расчетам цены;

нет функции сохранения отчетов в формате таблиц DBD;

отсутствует инструмент для расчета коэффициента серийности. Программа ОБЪЕМНИК доступна на русском языке и распространяется бесплатно.

PRO100 PRO100 — утилита для создания мебели и расчета стоимости производства с инструментом для отображения размеров в проекциях. В программе доступен встроенный редактор изделий для создания реалистичных трехмерных моделей объектов, поддерживается возможность расчета цены на разработанную мебель с учетом скидки. После создания 3D-моделей мебели в программе PRO100 перейдите в раздел "Отчеты и смета". Откроется новое окно, в котором выполняются расчеты стоимости проекта. Все доступные элементы отобразятся в списке. Программа автоматически вычислит общую стоимость всех категорий и наименований: работа, материалы, сборка. Можно указать процент скидки, после чего утилита PRO100 выполнит перерасчет финальной стоимости. В программе можно посмотреть прайс-лист всех элементов и материалов, которые использовались при проектировании мебели. Чтобы посмотреть цены, перейдите в раздел меню "Инструменты" и выберите пункт "Прайс-лист". Преимущества: возможность установки собственной цены для материалов и мебели;

расчет общей стоимости изготовления проекта с учетом скидки;

наличие инструмента для регулирования света на трехмерных моделях мебели;

указание примечаний к расчетам;

встроенная библиотека элементов и материалов, которые используются для проектирования мебели. Недостатки: нельзя экспортировать расчеты стоимости в таблице DBD;

отсутствует инструмент для расчета трудоемкости изготовления мебели;

нельзя вычислить коэффициент серийности. Программа PRO100 доступна с русским интерфейсом. Есть ознакомительная версия на 90 дней, лицензия стоит 86 000 рублей.