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Программы для создания и расчета цены мебели

К3-Мебель, PRO100, БАЗИС-Смета и другие программы для расчеты цены мебели на Windows-компьютере.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При создании мебели важно знать итоговую стоимость проектов с учетом материала изготовления, сборки и доставки. Выполнить расчеты стоимости мебели можно с помощью специального ПО для Windows-компьютеров.

БАЗИС-СМЕТА

БАЗИС-Смета — программа, которая входит в пакет приложения для создания мебели БАЗИС. С помощью утилиты можно спроектировать изделие из любого доступного материала и рассчитать стоимость его изготовления. Также можно указать цену работы и выполнить расчеты, указав общую трудоемкость.

Откройте инструмент "БАЗИС-смета" в главном окне приложения.

БАЗИС-Смета

Откроется окно расчета стоимости. Здесь нужно указать название заказа, разработчика, заказчика и наименование изделия. Также необходимо указать общее количество изделий и коэффициент серийности — выполнить расчет можно в автоматическом и ручном режимах. Далее нужно установить стоимость материала, работы и заказа. Все расчеты можно провести с учетом трудоемкости.

Интерфейс программы БАЗИС-Смета

Выполненные расчеты стоимости мебели можно сохранить в отдельном файле XLS или в формате таблицы DBF. В разделе меню "База" доступна подробная информация о базе операций, материалов и всех статей затрат.

Преимущества программы БАЗИС-Смета:

  • автоматическое вычисление коэффициента серийности;
  • возможность сохранения выполненных расчетов стоимости в нескольких формата: XLS, DBD;
  • инструмент для вычисления общей сметы всех загруженных файлов в приложение;
  • выбор материала для сравнения по базе материалов утилиты;
  • возможность смены интерфейса;
  • расчет времени выполнения проекта: сроки выполнения изделий и заказа;
  • возможность добавления неограниченного количества изделий.

Недостатки:

  • нет функции для установки скидки для расчета общей стоимости проекта;
  • нельзя указать предоплату для расчета стоимости мебели.

Приложение БАЗИС-Смета можно скачать на русском языке. Есть бесплатная демо-версия, лицензия стоит 12 000 рублей.

К3-МЕБЕЛЬ

К3-Мебель — профессиональная утилита для создания и расчета цены мебели со встроенным инструментом для быстрого расчета. В программе поддерживается функция конструирования мебели с нуля — можно создать новую комнату с реальными размерами для расстановки мебели.

При создании нового заказа необходимо указать подробную информацию о проекте: заказчик, название, адрес доставки, фирма. Также здесь можно указать скидку в разных валютах: рубль, евро, доллар. При выборе иностранной валюты можно указать текущий курс. В дальнейшем скидка будет использоваться для более точных расчетов цены мебели.

К3-Мебель

После этого нужно выбрать мебель или создать новый проект с нуля. Чтобы выполнить расчет стоимости мебели, перейдите в раздел меню "Отчеты и чертежи". Выберите функцию "Рассчитать стоимость".

Расчет стоимости мебели в программе К3-Мебель

Программа K3-Мебель выполнит автоматический расчет стоимости изготовления мебели, созданной в приложении.

Преимущества:

  • расчет цены мебели с учетом скидок и курса валют;
  • возможность конструирования мебели с нуля;
  • функция создания комнаты реальных размеров;
  • наличие инструмента, который дает возможность разобрать изделие;
  • настройка источников света.

Недостатки:

  • нельзя указать стоимость материала и работы по отдельности;
  • нет детальных настроек основных параметров заказа;
  • отсутствует возможность установки дополнительных параметров для расчета стоимости: доставка, подъем на этаж, сборка.

Утилиту K3-Мебель переведена на русский язык. Цена базовой версии ПО — 24 000 рублей, но есть ознакомительная демонстрационная версия.

ОБЪЕМНИК

Объемник — ПО, которое дает возможность создавать трехмерные модели мебели. В программе есть возможность создания комнаты с реальными размерами, поддерживается функция редактирования отдельных элементов, доступен модуль раскроя листовых материалов.

Указание и расчет стоимости изготовления проектов выполняется при создании нового бланка. Здесь необходимо указать номер заказа, название изделия, адрес и код. Также при создании бланка проекта можно выбрать каталог: кухни, шкафы, общие элементы. Все параметры можно указать вручную.

Объемник

Далее перейдите в раздел "Суммы". Здесь необходимо указать стоимость изделия и размер скидки. Программа автоматически выполнит расчет итоговой стоимости с учетом скидок и дополнительных услуг производства мебели. Также в приложении можно указать текущий курс валют. Для более точных расчетов стоимости можно указать сумму предоплаты.

Расчет стоимости мебели в программе Объемник

Программа ОБЪЕМНИК обладает рядом своих преимуществ:

  • возможность модифицирования заказа;
  • установка параметров изготовления проекта;
  • наличие функции для установки скидки и курса валют;
  • автоматический расчет стоимости мебели с учетом дополнительных услуг: доставка, сборка и установка, скидки;
  • выбор региона для доставки мебели;
  • возможность печати отчета о выполненных расчетах стоимости.

Недостатки:

  • нельзя указать примечания к выполненным расчетам цены;
  • нет функции сохранения отчетов в формате таблиц DBD;
  • отсутствует инструмент для расчета коэффициента серийности.

Программа ОБЪЕМНИК доступна на русском языке и распространяется бесплатно.

PRO100

PRO100 — утилита для создания мебели и расчета стоимости производства с инструментом для отображения размеров в проекциях. В программе доступен встроенный редактор изделий для создания реалистичных трехмерных моделей объектов, поддерживается возможность расчета цены на разработанную мебель с учетом скидки.

После создания 3D-моделей мебели в программе PRO100 перейдите в раздел "Отчеты и смета".

PRO100

Откроется новое окно, в котором выполняются расчеты стоимости проекта. Все доступные элементы отобразятся в списке. Программа автоматически вычислит общую стоимость всех категорий и наименований: работа, материалы, сборка. Можно указать процент скидки, после чего утилита PRO100 выполнит перерасчет финальной стоимости.

Расчет стоимости мебели в программе PRO100

В программе можно посмотреть прайс-лист всех элементов и материалов, которые использовались при проектировании мебели. Чтобы посмотреть цены, перейдите в раздел меню "Инструменты" и выберите пункт "Прайс-лист".

Инструменты программы PRO100

Преимущества:

  • возможность установки собственной цены для материалов и мебели;
  • расчет общей стоимости изготовления проекта с учетом скидки;
  • наличие инструмента для регулирования света на трехмерных моделях мебели;
  • указание примечаний к расчетам;
  • встроенная библиотека элементов и материалов, которые используются для проектирования мебели.

Недостатки:

  • нельзя экспортировать расчеты стоимости в таблице DBD;
  • отсутствует инструмент для расчета трудоемкости изготовления мебели;
  • нельзя вычислить коэффициент серийности.

Программа PRO100 доступна с русским интерфейсом. Есть ознакомительная версия на 90 дней, лицензия стоит 86 000 рублей.

BCAD МЕБЕЛЬ

bCAD — утилита для производства и конструирования мебели с возможностью импорта и экспорта цен. В программе доступен встроенный банк материалов, можно редактировать валюту в прайс-листе и произвольно расставлять мебель по комнате.

В разделе "Банки данных" можно импортировать цены на мебель. Для загрузки поддерживаются документы формата XLS.

bCAD Мебель

Чтобы задать стоимость материалам, из которых изготавливается мебель, перейдите в раздел "Банк материалов". Выберите любой доступный в каталоге материал. Откроется редактор элемента, где можно указать единицу измерения и стоимость. Также есть возможность добавления комментария и коэффициента перерасхода.

Просмотр базы данных в программе bCAD Мебель

Чтобы открыть полный прайс-лист для выполнения расчетов цены мебели, выберите функцию "Прайс-лист". Здесь также можно посмотреть цену сопутствующих операций. Есть возможность смены валюты и сохранения отчета в Excel.

Расчет стоимости мебели в программе bCAD Мебель

Преимущества:

  • просмотр и сохранения прайс-листа;
  • возможность установки стоимости материалов изготовления мебели;
  • поддержка функции шифрования банка данных;
  • инструмент для моделирования мебели;
  • возможность смены дизайна интерьера.

Недостатки:

  • нет функции для расчета стоимости мебели с учетом скидок;
  • нельзя сохранить отчет о цене в формате DBD;
  • нет функции учета трудоемкости процесса изготовления мебели.

Приложение bCAD Мебель доступна на русском языке. Есть бесплатная пробная версия, цена лицензии — 45 000 рублей.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

2 отзыва

Зульфия

Нужна программа для расчета мебели

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