Программы для создания и расчета цены мебели

При создании мебели важно знать итоговую стоимость проектов с учетом материала изготовления, сборки и доставки. Выполнить расчеты стоимости мебели можно с помощью специального ПО для Windows-компьютеров.
БАЗИС-СМЕТА
БАЗИС-Смета — программа, которая входит в пакет приложения для создания мебели БАЗИС. С помощью утилиты можно спроектировать изделие из любого доступного материала и рассчитать стоимость его изготовления. Также можно указать цену работы и выполнить расчеты, указав общую трудоемкость.
Откройте инструмент "БАЗИС-смета" в главном окне приложения.
Откроется окно расчета стоимости. Здесь нужно указать название заказа, разработчика, заказчика и наименование изделия. Также необходимо указать общее количество изделий и коэффициент серийности — выполнить расчет можно в автоматическом и ручном режимах. Далее нужно установить стоимость материала, работы и заказа. Все расчеты можно провести с учетом трудоемкости.
Выполненные расчеты стоимости мебели можно сохранить в отдельном файле XLS или в формате таблицы DBF. В разделе меню "База" доступна подробная информация о базе операций, материалов и всех статей затрат.
Преимущества программы БАЗИС-Смета:
- автоматическое вычисление коэффициента серийности;
- возможность сохранения выполненных расчетов стоимости в нескольких формата: XLS, DBD;
- инструмент для вычисления общей сметы всех загруженных файлов в приложение;
- выбор материала для сравнения по базе материалов утилиты;
- возможность смены интерфейса;
- расчет времени выполнения проекта: сроки выполнения изделий и заказа;
- возможность добавления неограниченного количества изделий.
Недостатки:
- нет функции для установки скидки для расчета общей стоимости проекта;
- нельзя указать предоплату для расчета стоимости мебели.
Приложение БАЗИС-Смета можно скачать на русском языке. Есть бесплатная демо-версия, лицензия стоит 12 000 рублей.
К3-МЕБЕЛЬ
К3-Мебель — профессиональная утилита для создания и расчета цены мебели со встроенным инструментом для быстрого расчета. В программе поддерживается функция конструирования мебели с нуля — можно создать новую комнату с реальными размерами для расстановки мебели.
При создании нового заказа необходимо указать подробную информацию о проекте: заказчик, название, адрес доставки, фирма. Также здесь можно указать скидку в разных валютах: рубль, евро, доллар. При выборе иностранной валюты можно указать текущий курс. В дальнейшем скидка будет использоваться для более точных расчетов цены мебели.
После этого нужно выбрать мебель или создать новый проект с нуля. Чтобы выполнить расчет стоимости мебели, перейдите в раздел меню "Отчеты и чертежи". Выберите функцию "Рассчитать стоимость".
Программа K3-Мебель выполнит автоматический расчет стоимости изготовления мебели, созданной в приложении.
Преимущества:
- расчет цены мебели с учетом скидок и курса валют;
- возможность конструирования мебели с нуля;
- функция создания комнаты реальных размеров;
- наличие инструмента, который дает возможность разобрать изделие;
- настройка источников света.
Недостатки:
- нельзя указать стоимость материала и работы по отдельности;
- нет детальных настроек основных параметров заказа;
- отсутствует возможность установки дополнительных параметров для расчета стоимости: доставка, подъем на этаж, сборка.
Утилиту K3-Мебель переведена на русский язык. Цена базовой версии ПО — 24 000 рублей, но есть ознакомительная демонстрационная версия.
ОБЪЕМНИК
Объемник — ПО, которое дает возможность создавать трехмерные модели мебели. В программе есть возможность создания комнаты с реальными размерами, поддерживается функция редактирования отдельных элементов, доступен модуль раскроя листовых материалов.
Указание и расчет стоимости изготовления проектов выполняется при создании нового бланка. Здесь необходимо указать номер заказа, название изделия, адрес и код. Также при создании бланка проекта можно выбрать каталог: кухни, шкафы, общие элементы. Все параметры можно указать вручную.
Далее перейдите в раздел "Суммы". Здесь необходимо указать стоимость изделия и размер скидки. Программа автоматически выполнит расчет итоговой стоимости с учетом скидок и дополнительных услуг производства мебели. Также в приложении можно указать текущий курс валют. Для более точных расчетов стоимости можно указать сумму предоплаты.
Программа ОБЪЕМНИК обладает рядом своих преимуществ:
- возможность модифицирования заказа;
- установка параметров изготовления проекта;
- наличие функции для установки скидки и курса валют;
- автоматический расчет стоимости мебели с учетом дополнительных услуг: доставка, сборка и установка, скидки;
- выбор региона для доставки мебели;
- возможность печати отчета о выполненных расчетах стоимости.
Недостатки:
- нельзя указать примечания к выполненным расчетам цены;
- нет функции сохранения отчетов в формате таблиц DBD;
- отсутствует инструмент для расчета коэффициента серийности.
Программа ОБЪЕМНИК доступна на русском языке и распространяется бесплатно.
PRO100
PRO100 — утилита для создания мебели и расчета стоимости производства с инструментом для отображения размеров в проекциях. В программе доступен встроенный редактор изделий для создания реалистичных трехмерных моделей объектов, поддерживается возможность расчета цены на разработанную мебель с учетом скидки.
После создания 3D-моделей мебели в программе PRO100 перейдите в раздел "Отчеты и смета".
Откроется новое окно, в котором выполняются расчеты стоимости проекта. Все доступные элементы отобразятся в списке. Программа автоматически вычислит общую стоимость всех категорий и наименований: работа, материалы, сборка. Можно указать процент скидки, после чего утилита PRO100 выполнит перерасчет финальной стоимости.
В программе можно посмотреть прайс-лист всех элементов и материалов, которые использовались при проектировании мебели. Чтобы посмотреть цены, перейдите в раздел меню "Инструменты" и выберите пункт "Прайс-лист".
Преимущества:
- возможность установки собственной цены для материалов и мебели;
- расчет общей стоимости изготовления проекта с учетом скидки;
- наличие инструмента для регулирования света на трехмерных моделях мебели;
- указание примечаний к расчетам;
- встроенная библиотека элементов и материалов, которые используются для проектирования мебели.
Недостатки:
- нельзя экспортировать расчеты стоимости в таблице DBD;
- отсутствует инструмент для расчета трудоемкости изготовления мебели;
- нельзя вычислить коэффициент серийности.
Программа PRO100 доступна с русским интерфейсом. Есть ознакомительная версия на 90 дней, лицензия стоит 86 000 рублей.
BCAD МЕБЕЛЬ
bCAD — утилита для производства и конструирования мебели с возможностью импорта и экспорта цен. В программе доступен встроенный банк материалов, можно редактировать валюту в прайс-листе и произвольно расставлять мебель по комнате.
В разделе "Банки данных" можно импортировать цены на мебель. Для загрузки поддерживаются документы формата XLS.
Чтобы задать стоимость материалам, из которых изготавливается мебель, перейдите в раздел "Банк материалов". Выберите любой доступный в каталоге материал. Откроется редактор элемента, где можно указать единицу измерения и стоимость. Также есть возможность добавления комментария и коэффициента перерасхода.
Чтобы открыть полный прайс-лист для выполнения расчетов цены мебели, выберите функцию "Прайс-лист". Здесь также можно посмотреть цену сопутствующих операций. Есть возможность смены валюты и сохранения отчета в Excel.
Преимущества:
- просмотр и сохранения прайс-листа;
- возможность установки стоимости материалов изготовления мебели;
- поддержка функции шифрования банка данных;
- инструмент для моделирования мебели;
- возможность смены дизайна интерьера.
Недостатки:
- нет функции для расчета стоимости мебели с учетом скидок;
- нельзя сохранить отчет о цене в формате DBD;
- нет функции учета трудоемкости процесса изготовления мебели.
Приложение bCAD Мебель доступна на русском языке. Есть бесплатная пробная версия, цена лицензии — 45 000 рублей.