Программы для использования Bluetooth на Windows

Стандартное программное обеспечение Windows для работы с внешними Bluetooth-устройствами весьма ограничено в функционале. Пользователям, часто сталкивающимся с необходимостью использования Bluetooth, могут оказаться полезными специализированные программы для работы с данным типом беспроводного подключения.

BlueSoleil Условно-бесплатная программа BlueSoleil – одна их самых популярных программ для работы с любыми разновидностями Bluetooth-устройств и, особенно, со смартфонами и планшетами. Приложение является условно-бесплатным (ограничение по времени использования), подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1 и 10, интерфейс имеет перевод на русский язык. На момент написанию обзора лицензионная версия программы BlueSoleil имеда стоимость $27,99.

Особенности и функции BlueSoleil Одна из главных особенностей программы BlueSoleil – поддержка технологии Bluetooth версии 4.0. Это означает, что посредством данного приложения можно считывать данные с маломощных Bluetooth-устройств: фитнесс браслеты, беспроводные датчики, поисковые устройства типа «Find Me», термометры, пульсометры и т.д. По словам разработчиков, в базу данных BlueSoleil занесена информация о большом количестве Bluetooth-чипсетов от разных производителей, что позволяет взаимодействовать программе практически со всеми существующими сегодня беспроводными гаджетами. Но это лишь одна из функций приложения BlueSoleil. В их число также относятся: Наладка связи компьютера со смартфоном/планшетом для организации быстрой передачи и управления любыми файлами на мобильном устройстве.

Возможность создания виртуальной беспроводной сети между компьютером и Bluetooth-устройством.

Организация удаленного доступа к компьютеру посредством Bluetooth-соединения (на телефоне должна быть установлена специальная программа).

Синхронизация данных между смартфоном/планшетом и компьютером (последний будет выступать в роли сервера синхронизации данных). Открытие доступа к принтеру/МФУ компьютера с телефона/планшета для печати.

Быстрое сопряжение компьютерных Bluetooth-устройств (мышки, наушники, клавиатуры и т.д.) с компьютером.

Возможность приема и отправки SMS-сообщений с телефона, подключенного к компьютеру по Bluetooth-каналу.

Создание шлюза голосовой связи между компьютером и смартфоном, что позволяет разговаривать по телефону, используя компьютерный микрофон и динамики/наушники.

Просмотр, поиск и редактирование списка контактов на телефоне с компьютера.

Возможность установки приложений на Android-устройства.

BluetoothView Бесплатная программа BluetoothView – небольшая программа, предназначенная для подключения компьютера к беспроводным Bluetooth-устройствам и мониторинга за ними. Утилита распространяется бесплатно, имеется поддержка русского языка (для русификации интерфейса рядом с программой нужно поместить языковый файл, который можно скачать на той же странице, что и BluetoothView).

Функции BluetoothView Программа BluetoothView обеспечивает пользователя простым и удобным средством для подключения к компьютеру любых Bluetooth-девайсов – телефонов, мышек, наушников, клавиатур и т.д. Утилита способна автоматически обнаруживать устройства, находящиеся в зоне действия Bluetooth-адаптера компьютера, уведомлять об этом пользователя выдачей звукового сигнала и выполнять заданные им команды (любые команды командной строки, в т.ч. запуск внешних программ и открытие указанных файлов). Из основного окна программы пользователь может подключиться к любому обнаруженному Bluetooth-устройству без необходимости запуска системных приложений. Утилита BluetoothView может применяться специалистами сервисных центров, т.к. она способна выводить на экран уникальный сетевой адрес беспроводных устройств. Также программа ведет журнал подключений к Bluetooth-девайсам, записывая в него такие события, как тип основного и вспомогательного устройства, количество успешных/неудачных подключений, дата и время первого и последнего обнаружения и другие данные.