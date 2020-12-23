Программы для использования Bluetooth на Windows

Стандартное программное обеспечение Windows для работы с внешними Bluetooth-устройствами весьма ограничено в функционале. Пользователям, часто сталкивающимся с необходимостью использования Bluetooth, могут оказаться полезными специализированные программы для работы с данным типом беспроводного подключения.
BlueSoleil
Условно-бесплатная программа
BlueSoleil – одна их самых популярных программ для работы с любыми разновидностями Bluetooth-устройств и, особенно, со смартфонами и планшетами. Приложение является условно-бесплатным (ограничение по времени использования), подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1 и 10, интерфейс имеет перевод на русский язык.
На момент написанию обзора лицензионная версия программы BlueSoleil имеда стоимость $27,99.
Особенности и функции BlueSoleil
Одна из главных особенностей программы BlueSoleil – поддержка технологии Bluetooth версии 4.0. Это означает, что посредством данного приложения можно считывать данные с маломощных Bluetooth-устройств: фитнесс браслеты, беспроводные датчики, поисковые устройства типа «Find Me», термометры, пульсометры и т.д. По словам разработчиков, в базу данных BlueSoleil занесена информация о большом количестве Bluetooth-чипсетов от разных производителей, что позволяет взаимодействовать программе практически со всеми существующими сегодня беспроводными гаджетами.
Но это лишь одна из функций приложения BlueSoleil. В их число также относятся:
- Наладка связи компьютера со смартфоном/планшетом для организации быстрой передачи и управления любыми файлами на мобильном устройстве.
- Возможность создания виртуальной беспроводной сети между компьютером и Bluetooth-устройством.
- Организация удаленного доступа к компьютеру посредством Bluetooth-соединения (на телефоне должна быть установлена специальная программа).
- Синхронизация данных между смартфоном/планшетом и компьютером (последний будет выступать в роли сервера синхронизации данных).
- Открытие доступа к принтеру/МФУ компьютера с телефона/планшета для печати.
- Быстрое сопряжение компьютерных Bluetooth-устройств (мышки, наушники, клавиатуры и т.д.) с компьютером.
- Возможность приема и отправки SMS-сообщений с телефона, подключенного к компьютеру по Bluetooth-каналу.
- Создание шлюза голосовой связи между компьютером и смартфоном, что позволяет разговаривать по телефону, используя компьютерный микрофон и динамики/наушники.
- Просмотр, поиск и редактирование списка контактов на телефоне с компьютера.
- Возможность установки приложений на Android-устройства.
BluetoothView
Бесплатная программа
BluetoothView – небольшая программа, предназначенная для подключения компьютера к беспроводным Bluetooth-устройствам и мониторинга за ними. Утилита распространяется бесплатно, имеется поддержка русского языка (для русификации интерфейса рядом с программой нужно поместить языковый файл, который можно скачать на той же странице, что и BluetoothView).
Функции BluetoothView
Программа BluetoothView обеспечивает пользователя простым и удобным средством для подключения к компьютеру любых Bluetooth-девайсов – телефонов, мышек, наушников, клавиатур и т.д. Утилита способна автоматически обнаруживать устройства, находящиеся в зоне действия Bluetooth-адаптера компьютера, уведомлять об этом пользователя выдачей звукового сигнала и выполнять заданные им команды (любые команды командной строки, в т.ч. запуск внешних программ и открытие указанных файлов).
Из основного окна программы пользователь может подключиться к любому обнаруженному Bluetooth-устройству без необходимости запуска системных приложений.
Утилита BluetoothView может применяться специалистами сервисных центров, т.к. она способна выводить на экран уникальный сетевой адрес беспроводных устройств. Также программа ведет журнал подключений к Bluetooth-девайсам, записывая в него такие события, как тип основного и вспомогательного устройства, количество успешных/неудачных подключений, дата и время первого и последнего обнаружения и другие данные.
Medieval Bluetooth Network Scanner
Бесплатная программа
Medieval Bluetooth Network Scanner – бесплатная программа для поиска, получения информаци и подключения к Bluetooth-устройствам. Никаких особенных функций у этой утилиты нет – она просто запускает функцию сканирования у Bluetooth-адаптера, находит расположенные в зоне его покрытия устройства и считывает информацию о них: название, сетевой Bluetooth-адрес и класс оборудования.
В пару кликов по названию устройства можно осуществить его сопряжение с компьютером. Если Bluetooth-девайс требует авторизации, то программа Medieval Bluetooth Network Scanner отобразит окно для ввода кода. Имеется возможность сохранения параметров для подключения к любому устройству, что позволит в будущем автоматически подключаться к ним.
Однако стоит отметить, что утилита Medieval Bluetooth Network Scanner способна обнаруживать не только сами беспроводные Bluetooth-девайсы, но и службы, которые на них выполняются (т.е. доступный на том или ином устройстве функционал).