Для правильной работы операционной системы и отсутствия системных ошибок и сбоев необходимо должным образом производить удаление программного обеспечения. Следует понимать, что при установке любого приложения ОС делает соответствующие записи в системном реестре. Другими словами, происходит регистрация программного продукта на платформу операционной системы.

Таким образом, фактического удаления плагина с жесткого диска бывает недостаточно — необходимо удалить все данные о нем из памяти реестра. В этих целях эффективно применяются специальные приложения для удаления программного обеспечения (деинсталляторы). Данные инструменты являются действенным средством для оптимизации работы операционной системы и способствуют высвобождению значительных ресурсов для быстрого ее функционирования.

В отличие от интегрированной в систему программы для удаления софта, деинсталляторы обладают расширенным функционалом и богатым выбором всевозможных инструментов. Поиск остатков программ, которые были удалены, принудительная чистка реестра, обновление уже установленных приложений — это лишь самый незначительный перечень возможностей, которые будут доступны через интерфейс деинсталлятора.

Soft Organizer Soft Organizer является одной из самых эффективных утилит для деинсталляции приложений. Также имеет отдельную опцию сканирования и поиска остатков уже удаленного софта. Если программа запущена в фоновом режиме, процесс поиска незавершенных удалений запускается автоматически. К основным достоинствам деинсталлятора Soft Organizer можно отнести: возможность функционирования в фоновом режиме;

установка новых программ с отслеживанием;

наличие журнала инсталляций, где отражены все изменения на диске и в реестре.

IObit Uninstaller Скачать последнюю версию IObit Uninstaller можно на официальном сайте разработчиков или на SoftSalad.ru . Вследствие длительной эксплуатации операционной системы без переустановки, сохраняется большое количество ненужных файлов и каталогов. IObit Uninstaller не только эффективно чистит записи системного реестра после удаления программного приложения, но и активирует опцию поиска "хвостов" уже деинсталлированных плагинов. К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести: просмотр всего списка инсталлированного софта;

визуализация редко используемых утилит;

поддержка удаления программ из учетной записи без администраторских прав;

русскоязычный интерфейс и еще 33 языка.

Uninstall Tool Скачать последнюю версию Uninstall Tool можно на официальном сайте разработчиков или в нашем каталоге софта . Обладает понятным интуитивным интерфейсом, который придется по душе даже самому привередливому пользователю. Включена интегрированная функция отслеживания программ после установки в целях их последующей деинсталляции. К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести: возможность варьирования перечнем установленных приложений (системных, запущенных, фоновых и.т.д);

наличие функции принудительного удаления;

оперативная навигация "следов" удаляемых программ. Основной недостаток – медленная работа утилиты.

Bulk Crap Uninstaller Bulk Crap Uninstaller – еще одна бесплатная программа для полного удаления программы и ее следов с ПК пользователя. Для пользования программой не нужно быть опытным пользователем: весь интерфейс на русском языке, удаление происходит пошагово, с понятным описанием и доступными инструкциями. Сама деинсталляция качественная, с отчетом об удаленных файлах, записях реестра и дополнительных файлах, которые программа оставила в ПК. Вот ключевые преимущества программы: распространяется бесплатно;

интерфейс на русском языке, все просто и понятно, разберется даже новичок;

качественное удаление всех следов программы, а не только записей реестра.

Total Uninstall Total Uninstall – эффективная утилита для полной очистки реестра от записей после удаления программы. Данный деинсталлятор содержит подробные сведения об установленных утилитах (проследить все изменения можно благодаря кнопке "Подробно"). К основным достоинствам деинсталлятора Total Uninstall можно отнести: наличие интегрированной опции автоматического сканирования и удаления временных файлов;

возможность переноса программ с одного компьютера на другой;

функция отслеживания установки новых программ.

Revo Uninstaller Скачать последнюю версию Revo Uninstaller можно на официальном сайте или по этой ссылке . Бесплатный деинсталлятор, находящийся в свободном доступе. По заверениям разработчика, качественное удаление софта данной утилитой производится даже в критических ситуациях, когда программа не поддается деинсталляции через Панель управления Windows. Revo Uninstaller – мощный и оперативный инструмент для эффективной очистки записей системного реестра после удаления программы с жесткого диска. К основным достоинствам данного деинсталлятора Revo Uninstaller можно отнести: наличие портативной версии, которую нет необходимости устанавливать дополнительно;

расширенная информация о программах и компонентах системы (свойства, путь к записям реестра и.т.д);

возможность удаления ненужной программы из контекстного меню.

GeekUninstaller Данный деинсталлятор будет способствовать наведению порядка и своевременной очистке физической и системной памяти вашего компьютера. GeekUninstaller неприхотлив к использованию и может успешно выполнять свои функции портативно, находясь на флэшке или другом носителе информации. К основным достоинствам программы GeekUninstaller можно отнести: удобный русскоязычный пользовательский интерфейс;

может быть использован как средство для отображения списка установленного софта;

возможность установки новых программ с отслеживанием изменений.