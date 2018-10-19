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Лучшие программы 17.10.2026 4 минуты

Лучшие программы для удаления программ

Рейтинг лучших программ для удаления программ и игр на Windows-компьютере. Soft Organizer, IObit Uninstaller, Uninstall Tool и другие программы-деинсталляторы.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для правильной работы операционной системы и отсутствия системных ошибок и сбоев необходимо должным образом производить удаление программного обеспечения. Следует понимать, что при установке любого приложения ОС делает соответствующие записи в системном реестре. Другими словами, происходит регистрация программного продукта на платформу операционной системы.

Таким образом, фактического удаления плагина с жесткого диска бывает недостаточно — необходимо удалить все данные о нем из памяти реестра. В этих целях эффективно применяются специальные приложения для удаления программного обеспечения (деинсталляторы). Данные инструменты являются действенным средством для оптимизации работы операционной системы и способствуют высвобождению значительных ресурсов для быстрого ее функционирования.

В отличие от интегрированной в систему программы для удаления софта, деинсталляторы обладают расширенным функционалом и богатым выбором всевозможных инструментов. Поиск остатков программ, которые были удалены, принудительная чистка реестра, обновление уже установленных приложений — это лишь самый незначительный перечень возможностей, которые будут доступны через интерфейс деинсталлятора.

Soft Organizer

Soft Organizer является одной из самых эффективных утилит для деинсталляции приложений. Также имеет отдельную опцию сканирования и поиска остатков уже удаленного софта. Если программа запущена в фоновом режиме, процесс поиска незавершенных удалений запускается автоматически.

К основным достоинствам деинсталлятора Soft Organizer можно отнести:

  • возможность функционирования в фоновом режиме;

  • установка новых программ с отслеживанием;

  • наличие журнала инсталляций, где отражены все изменения на диске и в реестре.

Soft Organizer

IObit Uninstaller

Скачать последнюю версию IObit Uninstaller можно на официальном сайте разработчиков или на SoftSalad.ru.

Вследствие длительной эксплуатации операционной системы без переустановки, сохраняется большое количество ненужных файлов и каталогов. IObit Uninstaller не только эффективно чистит записи системного реестра после удаления программного приложения, но и активирует опцию поиска "хвостов" уже деинсталлированных плагинов.

К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести:

  • просмотр всего списка инсталлированного софта;

  • визуализация редко используемых утилит;

  • поддержка удаления программ из учетной записи без администраторских прав;

  • русскоязычный интерфейс и еще 33 языка.

IObit Uninstaller

Uninstall Tool

Скачать последнюю версию Uninstall Tool можно на официальном сайте разработчиков или в нашем каталоге софта.

Обладает понятным интуитивным интерфейсом, который придется по душе даже самому привередливому пользователю. Включена интегрированная функция отслеживания программ после установки в целях их последующей деинсталляции.

К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести:

  • возможность варьирования перечнем установленных приложений (системных, запущенных, фоновых и.т.д);

  • наличие функции принудительного удаления;

  • оперативная навигация "следов" удаляемых программ.

Основной недостаток – медленная работа утилиты.

Bulk Crap Uninstaller

Bulk Crap Uninstaller – еще одна бесплатная программа для полного удаления программы и ее следов с ПК пользователя.

Для пользования программой не нужно быть опытным пользователем: весь интерфейс на русском языке, удаление происходит пошагово, с понятным описанием и доступными инструкциями. Сама деинсталляция качественная, с отчетом об удаленных файлах, записях реестра и дополнительных файлах, которые программа оставила в ПК.

Вот ключевые преимущества программы:

  • распространяется бесплатно;

  • интерфейс на русском языке, все просто и понятно, разберется даже новичок;

  • качественное удаление всех следов программы, а не только записей реестра.

Bulk Crap Uninstaller

Total Uninstall

Total Uninstall – эффективная утилита для полной очистки реестра от записей после удаления программы. Данный деинсталлятор содержит подробные сведения об установленных утилитах (проследить все изменения можно благодаря кнопке "Подробно").

К основным достоинствам деинсталлятора Total Uninstall можно отнести:

  • наличие интегрированной опции автоматического сканирования и удаления временных файлов;

  • возможность переноса программ с одного компьютера на другой;

  • функция отслеживания установки новых программ.

Total Uninstall

Revo Uninstaller

Скачать последнюю версию Revo Uninstaller можно на официальном сайте или по этой ссылке.

Бесплатный деинсталлятор, находящийся в свободном доступе. По заверениям разработчика, качественное удаление софта данной утилитой производится даже в критических ситуациях, когда программа не поддается деинсталляции через Панель управления Windows. Revo Uninstaller – мощный и оперативный инструмент для эффективной очистки записей системного реестра после удаления программы с жесткого диска.

К основным достоинствам данного деинсталлятора Revo Uninstaller можно отнести:

  • наличие портативной версии, которую нет необходимости устанавливать дополнительно;

  • расширенная информация о программах и компонентах системы (свойства, путь к записям реестра и.т.д);

  • возможность удаления ненужной программы из контекстного меню.

Revo Uninstaller

GeekUninstaller

Данный деинсталлятор будет способствовать наведению порядка и своевременной очистке физической и системной памяти вашего компьютера. GeekUninstaller неприхотлив к использованию и может успешно выполнять свои функции портативно, находясь на флэшке или другом носителе информации.

К основным достоинствам программы GeekUninstaller можно отнести:

  • удобный русскоязычный пользовательский интерфейс;

  • может быть использован как средство для отображения списка установленного софта;

  • возможность установки новых программ с отслеживанием изменений.

GeekUninstaller

Wise Program Uninstaller

Данное программное приложение является простым в использовании и не требует особых навыков и квалификации пользователя. В своем составе имеет интегрированную опцию «Умное удаление», что подразумевает под собой подключение дополнительных резервов для деинсталляции программы, где штатные средства ОС беспомощны.

К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести:

  • наличие функции записи установленных приложений в файл txt для рассмотрения службой поддержки или корректной настройки ОС.

  • двойной поиск информации о неизвестных программах

  • наличие интегрированного элемента «История», в котором перечислены все удаленные программы.

Wise Program Uninstaller

Применяя для удаления установленного программного обеспечения специализированные деинсталляторы, можно гарантировать длительную и бесперебойную работу своей операционной системы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Revo Uninstaller
Revo Uninstaller

Версия 2.7.2

Программа для полного удаления программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller

Версия 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Uninstall Tool
Uninstall Tool

Версия 3.8.2

Программа для удаления программ

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Soft Organizer
Soft Organizer

Версия 10.50

Программа для удаления установленных приложений с компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Total Uninstall
Total Uninstall

Версия 6.26.0

Программа для чистого удаления приложений в Windows

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