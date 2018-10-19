Для правильной работы операционной системы и отсутствия системных ошибок и сбоев необходимо должным образом производить удаление программного обеспечения. Следует понимать, что при установке любого приложения ОС делает соответствующие записи в системном реестре. Другими словами, происходит регистрация программного продукта на платформу операционной системы.
Таким образом, фактического удаления плагина с жесткого диска бывает недостаточно — необходимо удалить все данные о нем из памяти реестра. В этих целях эффективно применяются специальные приложения для удаления программного обеспечения (деинсталляторы). Данные инструменты являются действенным средством для оптимизации работы операционной системы и способствуют высвобождению значительных ресурсов для быстрого ее функционирования.
В отличие от интегрированной в систему программы для удаления софта, деинсталляторы обладают расширенным функционалом и богатым выбором всевозможных инструментов. Поиск остатков программ, которые были удалены, принудительная чистка реестра, обновление уже установленных приложений — это лишь самый незначительный перечень возможностей, которые будут доступны через интерфейс деинсталлятора.
Soft Organizer
Soft Organizer является одной из самых эффективных утилит для деинсталляции приложений. Также имеет отдельную опцию сканирования и поиска остатков уже удаленного софта. Если программа запущена в фоновом режиме, процесс поиска незавершенных удалений запускается автоматически.
К основным достоинствам деинсталлятора Soft Organizer можно отнести:
возможность функционирования в фоновом режиме;
установка новых программ с отслеживанием;
наличие журнала инсталляций, где отражены все изменения на диске и в реестре.
IObit Uninstaller
Скачать последнюю версию IObit Uninstaller можно на официальном сайте разработчиков или на SoftSalad.ru.
Вследствие длительной эксплуатации операционной системы без переустановки, сохраняется большое количество ненужных файлов и каталогов. IObit Uninstaller не только эффективно чистит записи системного реестра после удаления программного приложения, но и активирует опцию поиска "хвостов" уже деинсталлированных плагинов.
К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести:
просмотр всего списка инсталлированного софта;
визуализация редко используемых утилит;
поддержка удаления программ из учетной записи без администраторских прав;
русскоязычный интерфейс и еще 33 языка.
Uninstall Tool
Скачать последнюю версию Uninstall Tool можно на официальном сайте разработчиков или в нашем каталоге софта.
Обладает понятным интуитивным интерфейсом, который придется по душе даже самому привередливому пользователю. Включена интегрированная функция отслеживания программ после установки в целях их последующей деинсталляции.
К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести:
возможность варьирования перечнем установленных приложений (системных, запущенных, фоновых и.т.д);
наличие функции принудительного удаления;
оперативная навигация "следов" удаляемых программ.
Основной недостаток – медленная работа утилиты.
Bulk Crap Uninstaller
Bulk Crap Uninstaller – еще одна бесплатная программа для полного удаления программы и ее следов с ПК пользователя.
Для пользования программой не нужно быть опытным пользователем: весь интерфейс на русском языке, удаление происходит пошагово, с понятным описанием и доступными инструкциями. Сама деинсталляция качественная, с отчетом об удаленных файлах, записях реестра и дополнительных файлах, которые программа оставила в ПК.
Вот ключевые преимущества программы:
распространяется бесплатно;
интерфейс на русском языке, все просто и понятно, разберется даже новичок;
качественное удаление всех следов программы, а не только записей реестра.
Total Uninstall
Total Uninstall – эффективная утилита для полной очистки реестра от записей после удаления программы. Данный деинсталлятор содержит подробные сведения об установленных утилитах (проследить все изменения можно благодаря кнопке "Подробно").
К основным достоинствам деинсталлятора Total Uninstall можно отнести:
наличие интегрированной опции автоматического сканирования и удаления временных файлов;
возможность переноса программ с одного компьютера на другой;
функция отслеживания установки новых программ.
Revo Uninstaller
Скачать последнюю версию Revo Uninstaller можно на официальном сайте или по этой ссылке.
Бесплатный деинсталлятор, находящийся в свободном доступе. По заверениям разработчика, качественное удаление софта данной утилитой производится даже в критических ситуациях, когда программа не поддается деинсталляции через Панель управления Windows. Revo Uninstaller – мощный и оперативный инструмент для эффективной очистки записей системного реестра после удаления программы с жесткого диска.
К основным достоинствам данного деинсталлятора Revo Uninstaller можно отнести:
наличие портативной версии, которую нет необходимости устанавливать дополнительно;
расширенная информация о программах и компонентах системы (свойства, путь к записям реестра и.т.д);
возможность удаления ненужной программы из контекстного меню.
GeekUninstaller
Данный деинсталлятор будет способствовать наведению порядка и своевременной очистке физической и системной памяти вашего компьютера. GeekUninstaller неприхотлив к использованию и может успешно выполнять свои функции портативно, находясь на флэшке или другом носителе информации.
К основным достоинствам программы GeekUninstaller можно отнести:
удобный русскоязычный пользовательский интерфейс;
может быть использован как средство для отображения списка установленного софта;
возможность установки новых программ с отслеживанием изменений.
Wise Program Uninstaller
Данное программное приложение является простым в использовании и не требует особых навыков и квалификации пользователя. В своем составе имеет интегрированную опцию «Умное удаление», что подразумевает под собой подключение дополнительных резервов для деинсталляции программы, где штатные средства ОС беспомощны.
К основным достоинствам данного деинсталлятора можно отнести:
наличие функции записи установленных приложений в файл txt для рассмотрения службой поддержки или корректной настройки ОС.
двойной поиск информации о неизвестных программах
наличие интегрированного элемента «История», в котором перечислены все удаленные программы.
Применяя для удаления установленного программного обеспечения специализированные деинсталляторы, можно гарантировать длительную и бесперебойную работу своей операционной системы.