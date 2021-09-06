Лучшие планировщики задач

Тем, кто ежедневно сталкивается с проблемой нехватки времени и кучей невыполненных дел, рекомендуется обзавестись планировщиком задач. Программа будет хранить все дела, заметки и списки покупок, напомнит о важных встречах или событиях, а также поможет больше успевать. Осталось лишь выбрать лучший планировщик задач.

Todoist Планировщик задач Todoist подходит для персонального и командного использования (например, для совместной работы). Продуманная структура позволяет создавать проекты и задачи для них. Сложные дела разбиваются на более мелкие. Для любой задачи можно указать график выполнения, сложность, приоритет. 1 В меню быстрого доступа видны в первую очередь сегодняшние и предстоящие задачи. Планировщик позаботится о том, чтобы вы не пропустили ничего важного. Также в Todoist есть возможность отслеживать свой прогресс и тем самым получать удовлетворение от проделанной работы. Плюсы: приятный и простой интерфейс;

большое количество шаблонов для разных задач;

3 тарифа, включая бесплатный;

русский язык;

версии для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, умных часов;

расширения для браузеров Chrome, Firefox, Edge;

командные задачи. Минусы: бесплатная версия имеет ограниченные возможности.

Any.do Any.do представляет собой многофункциональный ежедневник. В нем можно создавать задачи и списки покупок, а синхронизация с календарем позволяет отслеживать все записи и планы. При создании задачи необходимо выбрать для нее список (среди готовых или добавить свой) и тип уведомления. Также предусмотрена функция работы в команде – вы можете прямо в планировщике раздавать поручения определенным пользователям. Приложение имеет приятный интерфейс с настраиваемым фоном. Доступно для ПК, мобильных устройств, носимых гаджетов и в качестве расширения для браузеров. Плюсы: легкий в освоении интерфейс;

русский язык;

создание списков дел;

синхронизация с календарем Google;

голосовое создание задач;

версии для популярных ОС. Минусы: за Премиум-версию с дополнительными возможностями оплата снимается на год вперед.

TickTick Главная цель планировщика TickTick состоит в том, чтобы пользователь тратил как можно меньше времени на управление делами. Поэтому процесс создания задач здесь простой и интуитивно понятный. В меню по умолчанию отображаются дела на сегодня, а также следующую неделю. Добавляя новую задачу, можно указать дату, время, приоритет и напоминание. Все новые записи автоматически помещаются в раздел «Входящие», а также категорию, выбранную пользователем. Клик по задаче отправляет ее в «Выполненные». В платной версии есть календарь с несколькими режимами отображения. В нем удобно визуально просматривать загруженность недели/месяца благодаря ярким цветам. Плюсы: удобный интерфейс;

русский язык;

списки, метки, фильтры для сортировки;

поддержка популярных платформ и браузеров;

автоматическая синхронизация. Минусы: ключевая функция «Календарь» доступна лишь в Premium-версии.

Trello Планировщик задач Trello сориентирован в первую очередь на командную работу и управление бизнес-проектами. Основное рабочее пространство представлено досками. Во время создания новой доски можно указать ее название, настроить доступ и внешний вид. В помощь пользователям предлагается множество шаблонов для разного типа задач, например: обучение, дизайн, бизнес, маркетинг и т.п. Причем можно оставить предустановленные карточки, отредактировать их или создать собственные. Для совместного использования достаточно отправить приглашение по электронной почте. Плюсы: универсальный функционал;

простое управление;

русский язык;

удобный календарь;

совместная работа;

версии для ПК, мобильных устройств, расширение для браузеров. Минусы: сложный интерфейс;

число досок в бесплатной версии ограничено.

Google Keep Простейший планировщик задач, который позволяет создавать заметки разного формата: обычные записи, списки, рисунки и фото. Для любой из них доступно включение напоминаний, добавление соавторов, прикрепление изображений. Визуальное оформление разными цветами, а также настраиваемые ярлыки помогают сортировать задачи. Плюсы: бесплатная лицензия без ограничений;

русский язык;

веб-версия, приложение для Android и iOS;

простой интерфейс;

соавторство с другими пользователями. Минусы: не обнаружены.

Remember the milk Надежная и простая в освоении программа Remember the milk предназначена для личного и совместного использования. Добавляя новую задачу, вы можете добавить даты, указать важность, примерное время на выполнение и поручить ее другим пользователям. Заметки сортируются при помощи обычных и умных списков, тегов. Плюсы: простой приятный интерфейс;

настраиваемые списки;

делегирование задач;

русский язык;

версия для ПК, веб-приложение, мобильные версии, расширения для браузеров. Минусы: напоминания, подзадачи, виджеты и другие функции – только в платной версии.

Notion Notion – это не просто планировщик задач, а полноценный электронный органайзер. С его помощью можно создавать списки дел, фиксировать цели, вести ежедневник, составлять списки книг для чтения и многое другое. Программа предлагает большой выбор тематических шаблонов для разных задач. На рабочее пространство можно добавлять любые карточки, записи, списки, заметки и настраивать их на свое усмотрение. Интерфейс планировщика на английском языке, но записи можно вести на русском. Плюсы: большой ассортимент функций;

бесплатные шаблоны;

простое управление записями;

версии для Windows, MacOS, iOS, Android. Минусы: нет русского языка;

версии для совместной работы только платные;

сложный интерфейс.

Habitica Программа с оригинальным подходом Habitica превращает выполнение дел и достижение целей в развлечение. Во время регистрации нужно выбрать интересующую сферу: учебу, работу, домашние дела и т.п., которую вы хотите улучшить. Процесс использования планировщика напоминает игру. Пользователь управляет персонажем с определенным здоровьем и опытом. За выполнение намеченных задач полагаются награды в виде монет, за которые приобретаются улучшения для героя. С помощью Habitica можно тренировать привычки, отслеживать свои дела и получать ежедневную порцию мотивации. Плюсы: необычный стиль и идея планировщика;

русский язык;

можно использовать бесплатно;

веб-версия, приложения для Android, iOS, расширение для Chrome;

поощрение полезных привычек;

мотивация выполнять больше задач;

простой и доступный интерфейс. Минусы: подойдет лишь любителям игр.

Google Tasks Google Tasks представляет собой дополнительную функцию в личном кабинете электронной почты Gmail. Она доступна на боковой панели главного экрана. Планировщик имеет ограниченный функционал, но его можно использовать для составления списков дел с указанием даты и времени. Также есть приложение для Android и iOS. Плюсы: русский язык;

полностью бесплатное;

синхронизация с Google-аккаунтом и календарем;

веб-версия, приложение для Android, iOS;

простое и быстрое создание задач. Минусы: мало возможностей.