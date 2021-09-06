Лучшие планировщики задач

Тем, кто ежедневно сталкивается с проблемой нехватки времени и кучей невыполненных дел, рекомендуется обзавестись планировщиком задач. Программа будет хранить все дела, заметки и списки покупок, напомнит о важных встречах или событиях, а также поможет больше успевать. Осталось лишь выбрать лучший планировщик задач.
Todoist
Планировщик задач Todoist подходит для персонального и командного использования (например, для совместной работы). Продуманная структура позволяет создавать проекты и задачи для них. Сложные дела разбиваются на более мелкие. Для любой задачи можно указать график выполнения, сложность, приоритет.
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В меню быстрого доступа видны в первую очередь сегодняшние и предстоящие задачи. Планировщик позаботится о том, чтобы вы не пропустили ничего важного. Также в Todoist есть возможность отслеживать свой прогресс и тем самым получать удовлетворение от проделанной работы.
Плюсы:
- приятный и простой интерфейс;
- большое количество шаблонов для разных задач;
- 3 тарифа, включая бесплатный;
- русский язык;
- версии для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, умных часов;
- расширения для браузеров Chrome, Firefox, Edge;
- командные задачи.
Минусы:
- бесплатная версия имеет ограниченные возможности.
Any.do
Any.do представляет собой многофункциональный ежедневник. В нем можно создавать задачи и списки покупок, а синхронизация с календарем позволяет отслеживать все записи и планы. При создании задачи необходимо выбрать для нее список (среди готовых или добавить свой) и тип уведомления.
Также предусмотрена функция работы в команде – вы можете прямо в планировщике раздавать поручения определенным пользователям. Приложение имеет приятный интерфейс с настраиваемым фоном. Доступно для ПК, мобильных устройств, носимых гаджетов и в качестве расширения для браузеров.
Плюсы:
- легкий в освоении интерфейс;
- русский язык;
- создание списков дел;
- синхронизация с календарем Google;
- голосовое создание задач;
- версии для популярных ОС.
Минусы:
- за Премиум-версию с дополнительными возможностями оплата снимается на год вперед.
TickTick
Главная цель планировщика TickTick состоит в том, чтобы пользователь тратил как можно меньше времени на управление делами. Поэтому процесс создания задач здесь простой и интуитивно понятный. В меню по умолчанию отображаются дела на сегодня, а также следующую неделю. Добавляя новую задачу, можно указать дату, время, приоритет и напоминание. Все новые записи автоматически помещаются в раздел «Входящие», а также категорию, выбранную пользователем.
Клик по задаче отправляет ее в «Выполненные». В платной версии есть календарь с несколькими режимами отображения. В нем удобно визуально просматривать загруженность недели/месяца благодаря ярким цветам.
Плюсы:
- удобный интерфейс;
- русский язык;
- списки, метки, фильтры для сортировки;
- поддержка популярных платформ и браузеров;
- автоматическая синхронизация.
Минусы:
- ключевая функция «Календарь» доступна лишь в Premium-версии.
Trello
Планировщик задач Trello сориентирован в первую очередь на командную работу и управление бизнес-проектами. Основное рабочее пространство представлено досками. Во время создания новой доски можно указать ее название, настроить доступ и внешний вид. В помощь пользователям предлагается множество шаблонов для разного типа задач, например: обучение, дизайн, бизнес, маркетинг и т.п.
Причем можно оставить предустановленные карточки, отредактировать их или создать собственные. Для совместного использования достаточно отправить приглашение по электронной почте.
Плюсы:
- универсальный функционал;
- простое управление;
- русский язык;
- удобный календарь;
- совместная работа;
- версии для ПК, мобильных устройств, расширение для браузеров.
Минусы:
- сложный интерфейс;
- число досок в бесплатной версии ограничено.
Google Keep
Простейший планировщик задач, который позволяет создавать заметки разного формата: обычные записи, списки, рисунки и фото. Для любой из них доступно включение напоминаний, добавление соавторов, прикрепление изображений. Визуальное оформление разными цветами, а также настраиваемые ярлыки помогают сортировать задачи.
Плюсы:
- бесплатная лицензия без ограничений;
- русский язык;
- веб-версия, приложение для Android и iOS;
- простой интерфейс;
- соавторство с другими пользователями.
Минусы:
- не обнаружены.
Remember the milk
Надежная и простая в освоении программа Remember the milk предназначена для личного и совместного использования. Добавляя новую задачу, вы можете добавить даты, указать важность, примерное время на выполнение и поручить ее другим пользователям. Заметки сортируются при помощи обычных и умных списков, тегов.
Плюсы:
- простой приятный интерфейс;
- настраиваемые списки;
- делегирование задач;
- русский язык;
- версия для ПК, веб-приложение, мобильные версии, расширения для браузеров.
Минусы:
- напоминания, подзадачи, виджеты и другие функции – только в платной версии.
Notion
Notion – это не просто планировщик задач, а полноценный электронный органайзер. С его помощью можно создавать списки дел, фиксировать цели, вести ежедневник, составлять списки книг для чтения и многое другое.
Программа предлагает большой выбор тематических шаблонов для разных задач. На рабочее пространство можно добавлять любые карточки, записи, списки, заметки и настраивать их на свое усмотрение. Интерфейс планировщика на английском языке, но записи можно вести на русском.
Плюсы:
- большой ассортимент функций;
- бесплатные шаблоны;
- простое управление записями;
- версии для Windows, MacOS, iOS, Android.
Минусы:
- нет русского языка;
- версии для совместной работы только платные;
- сложный интерфейс.
Habitica
Программа с оригинальным подходом Habitica превращает выполнение дел и достижение целей в развлечение. Во время регистрации нужно выбрать интересующую сферу: учебу, работу, домашние дела и т.п., которую вы хотите улучшить. Процесс использования планировщика напоминает игру.
Пользователь управляет персонажем с определенным здоровьем и опытом. За выполнение намеченных задач полагаются награды в виде монет, за которые приобретаются улучшения для героя. С помощью Habitica можно тренировать привычки, отслеживать свои дела и получать ежедневную порцию мотивации.
Плюсы:
- необычный стиль и идея планировщика;
- русский язык;
- можно использовать бесплатно;
- веб-версия, приложения для Android, iOS, расширение для Chrome;
- поощрение полезных привычек;
- мотивация выполнять больше задач;
- простой и доступный интерфейс.
Минусы:
- подойдет лишь любителям игр.
Google Tasks
Google Tasks представляет собой дополнительную функцию в личном кабинете электронной почты Gmail. Она доступна на боковой панели главного экрана. Планировщик имеет ограниченный функционал, но его можно использовать для составления списков дел с указанием даты и времени. Также есть приложение для Android и iOS.
Плюсы:
- русский язык;
- полностью бесплатное;
- синхронизация с Google-аккаунтом и календарем;
- веб-версия, приложение для Android, iOS;
- простое и быстрое создание задач.
Минусы:
- мало возможностей.
Evernote
Разработчики позиционируют программу в качестве записной книжки. На деле же это полноценный планировщик, который подойдет для любых сфер: работы, обучения, личных целей и домашних дел. Короткое обучение помогает быстро освоиться. Основное меню находится слева – отсюда можно получить доступ ко всем функциям. Каждая задача имеет гибкие настройки. Доступен большой выбор шаблонов.
Плюсы:
- русский язык;
- интуитивно понятный интерфейс;
- достаточно возможностей в бесплатной версии;
- веб-версия, программа для ПК, мобильное приложение;
- большое количество шаблонов;
- индивидуальная настройка.
Минусы:
- навязчивые уведомления о покупке премиум-версии.