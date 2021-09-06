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Лучшие программы 09.04.2026 5 минут

Лучшие планировщики задач

Обзор функций и возможностей программ-планировщиков задач.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Тем, кто ежедневно сталкивается с проблемой нехватки времени и кучей невыполненных дел, рекомендуется обзавестись планировщиком задач. Программа будет хранить все дела, заметки и списки покупок, напомнит о важных встречах или событиях, а также поможет больше успевать. Осталось лишь выбрать лучший планировщик задач.

Todoist

Планировщик задач Todoist подходит для персонального и командного использования (например, для совместной работы). Продуманная структура позволяет создавать проекты и задачи для них. Сложные дела разбиваются на более мелкие. Для любой задачи можно указать график выполнения, сложность, приоритет.

Todoist1

В меню быстрого доступа видны в первую очередь сегодняшние и предстоящие задачи. Планировщик позаботится о том, чтобы вы не пропустили ничего важного. Также в Todoist есть возможность отслеживать свой прогресс и тем самым получать удовлетворение от проделанной работы.

Плюсы:

  • приятный и простой интерфейс;
  • большое количество шаблонов для разных задач;
  • 3 тарифа, включая бесплатный;
  • русский язык;
  • версии для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, умных часов;
  • расширения для браузеров Chrome, Firefox, Edge;
  • командные задачи.

Минусы:

  • бесплатная версия имеет ограниченные возможности.

Any.do

Any.do представляет собой многофункциональный ежедневник. В нем можно создавать задачи и списки покупок, а синхронизация с календарем позволяет отслеживать все записи и планы. При создании задачи необходимо выбрать для нее список (среди готовых или добавить свой) и тип уведомления.

Any.do

Также предусмотрена функция работы в команде – вы можете прямо в планировщике раздавать поручения определенным пользователям. Приложение имеет приятный интерфейс с настраиваемым фоном. Доступно для ПК, мобильных устройств, носимых гаджетов и в качестве расширения для браузеров.

Плюсы:

  • легкий в освоении интерфейс;
  • русский язык;
  • создание списков дел;
  • синхронизация с календарем Google;
  • голосовое создание задач;
  • версии для популярных ОС.

Минусы:

  • за Премиум-версию с дополнительными возможностями оплата снимается на год вперед.

TickTick

Главная цель планировщика TickTick состоит в том, чтобы пользователь тратил как можно меньше времени на управление делами. Поэтому процесс создания задач здесь простой и интуитивно понятный. В меню по умолчанию отображаются дела на сегодня, а также следующую неделю. Добавляя новую задачу, можно указать дату, время, приоритет и напоминание. Все новые записи автоматически помещаются в раздел «Входящие», а также категорию, выбранную пользователем.

TickTick

Клик по задаче отправляет ее в «Выполненные». В платной версии есть календарь с несколькими режимами отображения. В нем удобно визуально просматривать загруженность недели/месяца благодаря ярким цветам.

Плюсы:

  • удобный интерфейс;
  • русский язык;
  • списки, метки, фильтры для сортировки;
  • поддержка популярных платформ и браузеров;
  • автоматическая синхронизация.

Минусы:

  • ключевая функция «Календарь» доступна лишь в Premium-версии.

Trello

Планировщик задач Trello сориентирован в первую очередь на командную работу и управление бизнес-проектами. Основное рабочее пространство представлено досками. Во время создания новой доски можно указать ее название, настроить доступ и внешний вид. В помощь пользователям предлагается множество шаблонов для разного типа задач, например: обучение, дизайн, бизнес, маркетинг и т.п.

Trello

Причем можно оставить предустановленные карточки, отредактировать их или создать собственные. Для совместного использования достаточно отправить приглашение по электронной почте.

Плюсы:

  • универсальный функционал;
  • простое управление;
  • русский язык;
  • удобный календарь;
  • совместная работа;
  • версии для ПК, мобильных устройств, расширение для браузеров.

Минусы:

  • сложный интерфейс;
  • число досок в бесплатной версии ограничено.

Google Keep

Простейший планировщик задач, который позволяет создавать заметки разного формата: обычные записи, списки, рисунки и фото. Для любой из них доступно включение напоминаний, добавление соавторов, прикрепление изображений. Визуальное оформление разными цветами, а также настраиваемые ярлыки помогают сортировать задачи.

Google Keep

Плюсы:

  • бесплатная лицензия без ограничений;
  • русский язык;
  • веб-версия, приложение для Android и iOS;
  • простой интерфейс;
  • соавторство с другими пользователями.

Минусы:

  • не обнаружены.

Remember the milk

Надежная и простая в освоении программа Remember the milk предназначена для личного и совместного использования. Добавляя новую задачу, вы можете добавить даты, указать важность, примерное время на выполнение и поручить ее другим пользователям. Заметки сортируются при помощи обычных и умных списков, тегов.

Remember the milk

Плюсы:

  • простой приятный интерфейс;
  • настраиваемые списки;
  • делегирование задач;
  • русский язык;
  • версия для ПК, веб-приложение, мобильные версии, расширения для браузеров.

Минусы:

  • напоминания, подзадачи, виджеты и другие функции – только в платной версии.

Notion

Notion – это не просто планировщик задач, а полноценный электронный органайзер. С его помощью можно создавать списки дел, фиксировать цели, вести ежедневник, составлять списки книг для чтения и многое другое.

Notion

Программа предлагает большой выбор тематических шаблонов для разных задач. На рабочее пространство можно добавлять любые карточки, записи, списки, заметки и настраивать их на свое усмотрение. Интерфейс планировщика на английском языке, но записи можно вести на русском.

Плюсы:

  • большой ассортимент функций;
  • бесплатные шаблоны;
  • простое управление записями;
  • версии для Windows, MacOS, iOS, Android.

Минусы:

  • нет русского языка;
  • версии для совместной работы только платные;
  • сложный интерфейс.

Habitica

Программа с оригинальным подходом Habitica превращает выполнение дел и достижение целей в развлечение. Во время регистрации нужно выбрать интересующую сферу: учебу, работу, домашние дела и т.п., которую вы хотите улучшить. Процесс использования планировщика напоминает игру.

Habitica

Пользователь управляет персонажем с определенным здоровьем и опытом. За выполнение намеченных задач полагаются награды в виде монет, за которые приобретаются улучшения для героя. С помощью Habitica можно тренировать привычки, отслеживать свои дела и получать ежедневную порцию мотивации.

Плюсы:

  • необычный стиль и идея планировщика;
  • русский язык;
  • можно использовать бесплатно;
  • веб-версия, приложения для Android, iOS, расширение для Chrome;
  • поощрение полезных привычек;
  • мотивация выполнять больше задач;
  • простой и доступный интерфейс.

Минусы:

  • подойдет лишь любителям игр.

Google Tasks

Google Tasks представляет собой дополнительную функцию в личном кабинете электронной почты Gmail. Она доступна на боковой панели главного экрана. Планировщик имеет ограниченный функционал, но его можно использовать для составления списков дел с указанием даты и времени. Также есть приложение для Android и iOS.

Google Tasks

Плюсы:

  • русский язык;
  • полностью бесплатное;
  • синхронизация с Google-аккаунтом и календарем;
  • веб-версия, приложение для Android, iOS;
  • простое и быстрое создание задач.

Минусы:

  • мало возможностей.

Evernote

Разработчики позиционируют программу в качестве записной книжки. На деле же это полноценный планировщик, который подойдет для любых сфер: работы, обучения, личных целей и домашних дел. Короткое обучение помогает быстро освоиться. Основное меню находится слева – отсюда можно получить доступ ко всем функциям. Каждая задача имеет гибкие настройки. Доступен большой выбор шаблонов.

Evernote

Плюсы:

  • русский язык;
  • интуитивно понятный интерфейс;
  • достаточно возможностей в бесплатной версии;
  • веб-версия, программа для ПК, мобильное приложение;
  • большое количество шаблонов;
  • индивидуальная настройка.

Минусы:

  •  навязчивые уведомления о покупке премиум-версии.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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