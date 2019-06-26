Программы для черчения чертежей на компьютере

Большинство современных программ для создания двумерных цифровых чертежей (2D САПР/2D CAD — системы автоматизированного проектирования) являются платными, и предназначены для инженеров-проектировщиков. Однако существуют и бесплатные приложения (либо бесплатные урезанные версии платных приложений), функциональных возможностей которых вполне хватает для использования в образовательных и любительских целях.

QCAD Длительное время QCAD оставалась единственной "адекватной" 2D системой автоматизированного проектирования с открытым исходным кодом, т.е. полностью бесплатной САПР. Функционал QCAD позволяют использовать данную систему в создании довольно сложных двумерных чертежей. Из основного списка возможностей отметим: Работа с примитивами — эллипсы, окружности, дуги, полилинии, сплайны и т.д.

Наличие библиотеки со стандартными элементами.

Оформление готовых чертежей по всем устоявшимся правилам — размерные линии, текстовые выноски, штриховка и т.д.

Возможность привязки объектов по сетке, центральным/конечным/средним точкам, точкам пересечений.

Масштабирование, разворот/вращение и прочие операции с чертежом или отдельными его элементами.

Возможность редактирования свойств элементов чертежа.

Создание и работа со слоями.

Тонкая настройка чертежных линий (толщина, тип и т.д.).

Отправка в печать и экспорт чертежей в различные графические форматы. К недостаткам системы QCAD относятся следующие моменты: Тип привязок объектов устанавливается только вручную.

Не поддерживаются популярные форматы чертежей SVG и DWG.

Невозможность многостраничной печати готовых чертежей.

Плохая реализация поддержки кириллицы, в т.ч. — отсутствие кириллических шрифтов.

LibreCad Система LibreCad — ответвление от QCAD. Данная САПР была создана на основе предыдущей программы энтузиастами. Исходных код QCAD был практически полностью переработан, были исправлены многие проблемы и недочеты, внесены новшества и новые функции: Добавление вписанных и касательных окружностей.

Создание чертежей с использованием конических сечений.

Обновление получил пользовательский интерфейс, который стал выглядеть более современно.

Переработка ядра программы позволила увеличить скорость выполнения некоторых ресурсоемких операций (например, масштабирование чертежа целиком).

Добавлена возможность подключения внешних плагинов, при помощи которых может быть расширен первоначальный функционал.

Добавлены дополнительные библиотеки для работы с форматом DXF.

Исправлены проблемы с локализацией, в т.ч. и кириллицей (поддерживается более 24 языков).

Добавлена возможность экспорта чертежей в SVG-формат и другие.

Siemens Solid Edge 2D Drafting САПР Siemens Solid Edge 2D Drafting является платной, однако разработчики позволили всем желающим использовать 2D-функционал системы совершенно бесплатно. Но в любом случае для этого придется скачивать и устанавливать полный пакет данной САПР (а размер у него довольно внушительный — порядка 3 Гб). Во время установки можно будет выбрать бесплатный режим работы, который позволяет создавать двумерные чертежи на плоскости и даже открывать (без возможности редактирования) трехмерные чертежи в форматах STEP, IGES и Parasolid. Siemens Solid Edge 2D Drafting — мощная многофункциональная система автоматизированного проектирования. Ключевые возможности данной САПР: Параметрическое черчение. Это мощная техника построения чертежей, автоматически подстраивающая размеры одного или нескольких объектов одновременно при изменении пользователем размеров другого связанного с ним/ними объекта.

Сбор числовых значений чертежа в специальную таблицу, в которой можно производить расчеты всех зависимых друг от друга параметров отдельных объектов.

Поддержка различных типов ограничений: перпендикулярность, концентричность, параллельность, симметрия и т.д.

Поддержка большинства существующих систем стандартов стилей и аннотаций для оформления чертежей.

Снятие размеров с трехмерных чертежей форматов STEP, IGES, Parasolid и многое другое. Другими словами, Siemens Solid Edge 2D Drafting — мощная САПР, для работы с которой потребуются определенные навыки. Из недостатков программы: Недостаточно хорошая поддержка стандартов оформления, в т.ч. отечественного ЕСКД (Единая система конструкторской документации). Пользователями замечено, к примеру, несоответствие стандартам штампов основных надписей.

Нестабильность при импорте 3D-моделей DWG.

Для использования бесплатного 2D-модуля для работы с двумерными чертежами приходится устанавливать на компьютер много "лишнего".

ZCAD Система автоматизированного проектирования ZCAD разрабатывается отечественным программистом-любителем. Первоначально данная САПР разрабатывалась для создания чертежей электронных схем, но позже стала универсальной. Последняя версия ZCAD может использоваться для быстрого черчения на плоскости разнообразных объектов. Из преимуществ ZCAD самим автором проекта отмечено: Возможность настройки пользовательского интерфейса по аналогии с AutoCAD (добавление собственных кнопок и т.п.).

Возможность создания очень больших чертежей.

Наличие базовых инструментов для управления чертежами: послойная обработка, изменение типов, толщины линий и т.д.

Поддержка различных примитивов: точки, линии, окружности/эллипсы, ломаные линии, дуги, сплайны и другие.

Добавление надписей, создание выносок и прочих стандартных элементов оформления чертежей. Разработчик ZCAD не скрывает и недостатков своего детища: Отсутствие таких часто использующихся в чертежах примитивов, как штриховка и дуговые сегменты при построении полилиний.

Отсутствие некоторых функций по управлению объектами чертежей, например — «продлить» (линию) или «обрезать».

Нет поддержки пространства листа, невозможно изменить вид экрана.

Присутствие мелких неисправностей. Впрочем, для построения обыкновенных чертежей в рамках написания выпускных работ в колледжах, училищах и т.д. программа ZCAD — очень даже может пригодиться. И не стоит забывать, что она развивается в настоящий момент.