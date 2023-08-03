Блок-схемы — разновидность диаграмм и тип схем, при помощи которых осуществляется представление алгоритмов или процессов в графическом виде. Часто применяются для документирования, анализа, планирования, описание сложных процессов при помощи простых логичных диаграмм. Для построения блок-схем в целях обозначения конкретных операций используются простые геометрические фигуры — прямоугольники, ромбы, овалы и т.д., последовательность и направление шагов обозначаются соединительными стрелками.
Далее мы рассмотрим популярные программы для создания блок-схем (построения диаграмм).
yEd (yEd — Graph Editor)
Условно-бесплатная программа
yEd — мощное настольное приложение, которое можно использовать для быстрого и эффективного создания высококачественных диаграмм, в т.ч. и блок-схем.
Программа yEd поставляется с обширной палитрой визуально привлекательных готовых к использованию элементов, в том числе:
- Все существующие символы блок-схем.
- Большое разнообразие форм и типов ребер.
- Групповые узлы, которые расширяются, свертываются и вкладываются, использующихся для укорачивания больших наборов данных.
- Возможность использования элементов языка UML для диаграмм классов и объектов.
- Создание дорожек и узлов таблиц, к которым можно добавлять или вкладывать другие элементы.
- Добавление нотации управления бизнес-процессами BPMN (Business Process Management Notation) для построения соответствующих диаграмм.
- Добавление символов отношения сущностей и других элементов.
Кроме того, имеется возможность импортирования в программу своих собственных растровых изображений (JPG, PNG), векторной графикой (SVG) или трафаретов форм из файлов Visio VSX для создания пользовательских элементов.
yEd также позволяет аннотировать и размещать элементы для обеспечения максимальной информативности при изучении диаграмм:
- Маркировка элементов с помощью значков, многострочного текста, HTML или нескольких меток.
- Автоматическое позиционирование текстовых меток, а также возможность выравнивания элементов при помощи линий привязки и ортогональных соединений.
- К элементам могут быть прикреплены всплывающие подсказки, отображающиеся при наведении курсора, и URL-адреса для их открытия в браузере при клике мышью.
- Наличие средства сопоставления свойств для преобразования пользовательских данных элементов в визуальные элементы.
- Возможность использования органической и ортогональной граничной маршрутизации для перенаправления соединений и другие функции.
При всех своих возможностях программа yEd интуитивно понятный интерфейс:
- Мощные инструменты поиска и выбора элементов.
- Масштабирование рабочего пространства колесиком мыши.
- Поддержка операций с буфером обмена.
- Возможность работы с несколькими диаграммами одновременно.
- Управление программой посредством горячих клавиш.
- Стыкуемые панели, которые можно расположить в соответствии с потребностями пользователя.
- Предварительный просмотр печати.
- Настраиваемые и постоянные параметры.
- Интегрированная справка.
yEd предоставляет мощную функциональность для компоновки сложных наборов данных. Реализованные в программе сложные математические алгоритмы компоновки могут использоваться либо для автоматического компоновки элементов диаграммы, либо для поддержки пользователя при выполнении компоновки вручную:
- Алгоритмы компоновки, специфичные для предметной области, автоматически размещают элементы в диаграммах дорожек и блок-схем.
- Иерархическая компоновка идеально визуализирует иерархические или псевдоиерархические сценарии.
- Ортогональная компоновка дает четкое представление сложных сетей.
- Ортогональная компоновка в стиле UML предлагает специальную поддержку для организации диаграмм классов UML.
- Органический макет четко представляет сложные диаграммы ER, диаграммы UML и многое другое.
- Макет может быть ограничен для соответствия заданной форме (например, прямоугольнику, кругу, эллипсу) или соотношению сторон.
- Круговая компоновка идеально отображает взаимосвязанные топологии «кольцо» и «звезда».
- Древовидная компоновка четко визуализирует древовидные структуры разными способами.
- Радиальная компоновка упорядочивает элементы концентрически и подчеркивает древовидную структуру на диаграммах.
Создаваемые в программе блок-схемы могут быть экспортированы в различных форматах: PDF, SWF, SVG, EMF, HTML (карта изображений), EPS, а также JPG, GIF, BMP и PNG (большие диаграммы можно экспортировать в виде нескольких последовательных изображений).
Dia
Бесплатная программа
Dia — бесплатная программа, специализирующаяся на создании технических диаграмм, включая блок-схемы, а также радиоэлектронных и прочих типов схем.
Приложение обладает следующими особенностями:
- Возможность добавления на рабочую область неограниченного количества графических элементов, каждый из которых в любой момент может быть отредактирован.
- Среди основных инструментов редактирования: изменение габаритных размеров элементов, типов и цветов линий, окрашивание линий и внутренних областей фигур, создание надписей с возможностью выбора цвета и шрифта, и многое другое.
- Создание неограниченного количества слоев с возможностью перемещения объектов на задний/передний план.
- Быстрый доступ к любому размещенному в рабочей области объекту через древо диаграмм и многое другое.
Редактор диаграмм Dia позволяет создавать простые и сложные диаграммы и схемы с использованием различных графических элементов. Среди них:
- Элементы блок-схем. В Dia предусмотрены все существующие элементы — ввод/вывод, условия, суммирующие узлы, операторы и т.д.
- Стандартные геометрические фигуры, разнообразные виды векторов и стрелок-указателей, создание графических элементов при помощи кривых Безье и т.д.
- Возможность добавления иконок Cisco — компьютеры, коммутаторы, телефония, сеть и т.д. При помощи данных элементов могут быть построены, к примеру, схемы расположения вычислительного/сетевого оборудования в здании.
- Добавление всех видов логических элементов: И, НЕ, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.
- Добавление всевозможных видов технических графических обозначений: гидравлика/пневматика, химическое оборудование, электрические схемы, кибернетика и многое другое.
- Инструменты для представления крупных наборов данных в виде графических элементов.
- Графические обозначения для создания абстрактных моделей систем (UML-модель) и многое другое.
Отдельно отметим, что функциональные возможности Dia могут быть расширены путем установки дополнительных внешних плагинов. Это относится не только к инструментам редактирования, но и к графическим элементам. Кроме того, пользователь может создавать и собственные графические элементы, сохранять их в виде изображений и затем использовать в любой момент.
Программа Dia позволяет импортировать и экспортировать диаграммы в самых различных форматах: PNG, PDF, PS, WMF, SVG, CGM, DXF, EPS, VDX, PLT, TEX, SHAPE, FIG, CODE и множества других. Поддержка тех или иных форматов также может быть расширена за счет установки плагинов.
ThinkComposer
Бесплатная программа
ThinkComposer — бесплатная программа для построения блок-схем, концептуальных карт и моделей, генеалогических древ, диаграмм использования и других видов диаграмм со сложными атрибутами, отношениями и зависимостями.
В список особенностей и функциональных возможностей программы входит:
- Возможность создания многоуровневых диаграмм, содержащих в себе вложенные диаграммы.
- Мощные отношения. Могут связываться с концепцией, другими отношениями или друг с другом, с несколькими источниками и целями. Также отношения могут реализовывать предопределенные роли ссылок с переменными соединителями и иметь различные визуальные стили оформления.
- Использование ярлыков позволяет повторно использовать идеи в разных представлениях диаграмм вместо дублирования.
- Возможность выделения элементов, текста, соединений и т.д. описательными маркерами.
- Возможность создания описательных отчетов о композициях.
- Возможность включения легенд, информационных карточек, выносок, примечаний, штампов, изображений, заголовков и групповых областей (границ).
Инструменты для добавления графической, описательной и структурированной информации включают в себя:
- Добавление всех существующих стандартных и создание собственных графических элементов для построения блок-схем.
- Возможность добавления вложений — изображений, текста и других типов файлов.
- Добавление ссылок на внешний файл, папку или веб-страницу.
- Возможность сохранения точных и структурированных записей в виде таблиц (в зависимости от типа данных).
- Добавление персонализированных информационных полей.
- Возможность заполнения таблиц из внешних файлов (TSV и CSV).
- Добавления имен и описаний предполагаемого использования заполненных деталей.
- Возможность отображения композитного контента (представление внутренней схемы) на плакатах с подробностями.
Pencil
Бесплатная программа
Pencil — программа, специализирующаяся на создании прототипов графических интерфейсов. Однако ее функциональные возможности также позволяют использовать приложение не только для создания блок-схем, но и других типов диаграмм.
Pencil имеет обширную встроенную коллекцию фигур. Сюда относятся фигуры общего назначения, элементы блок-схем, фигуры пользовательского интерфейса рабочего стола, веб-интерфейса, а также графического интерфейса Android и iOS. Кроме того, в сети можно найти множество других свободно распространяемых коллекций фигур, созданных сообществом Pencil Project. Коллекции могут быть установлены в программу простым перетаскиванием мыши.
Pencil предоставляет возможность использования встроенных коллекций фигур совместно с различными функциями рисования. Это позволяет создавать уникальные пользовательские интерфейсы для настольных и мобильных приложений. Начиная с версии 2.0.2, Pencil поставляется с предустановленными шаблонами пользовательского интерфейса Android и iOS.
Для построения блок-схем и прочих типов диаграмм со связанными между собой элементами в программе Pencil даже предусмотрен специальный «Карандаш». С его помощью пользователь может соединять элементы блок-схем линиями и стрелками в пару кликов мышью, что значительно быстрее и проще, нежели использование в этих целях соответствующих фигур.
Также отметим наличие в Pencil инструмента просмотра клипартов, интегрированного с OpenClipart.org. Пользователи могут находить клипарты по ключевым словам и добавлять их в рабочую область простым перетаскиванием мышью. Доступные для скачивания клипарты представлены в векторном формате и, следовательно, могут масштабироваться до любых размеров без потери визуальных качеств.
Pencil поддерживает экспорт документов чертежей в различных форматах. Можно экспортировать блок-схемы в виде набора растеризованных файлов PNG или в виде веб-страницы, которая может быть в дальнейшем загружена на собственный сайт. Кроме того, поддерживается экспорт документов в такие популярные форматы текстовых документов, как OpenOffice/LibreOffice, Inkscape SVG и Adobe PDF.
Diagram Designer
Бесплатная программа
Diagram Designer — одна из самых простых программ для создания блок-схем, диаграмм классов UML, а также технических иллюстраций и слайд-шоу.
В число особенностей и функциональных возможностей Diagram Designer относятся:
- Настраиваемая палитра объектов (пользователю могут самостоятельно добавлять в нее наиболее часто используемые элементы для построения блок-схем и, наоборот, удалять элементы из нее для большего удобства).
- Автоматическая проверка орфографии в текстовых метках (обеспечена возможность импорта в программу собственных словарей).
- Возможность экспорта чертежей в виде изображений, а также импорта в проект внешних изображений в форматах WMF, EMF, BMP, JPEG, PNG, MNG, ICO, GIF и PCX.
- Встроенное средство просмотра слайд-шоу.
- Наличие простого графопостроителя для визуализации математических выражений.
- Наличие усовершенствованного калькулятора, при помощи которого можно решать уравнения.
- Возможность интеграции внешних плагинов для редактирования растровых изображений и поддержки расширенного формата файлов.
- Возможность экспорта файла чертежей в сжатом формате для минимизации его размера.