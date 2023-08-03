Блок-схемы — разновидность диаграмм и тип схем, при помощи которых осуществляется представление алгоритмов или процессов в графическом виде. Часто применяются для документирования, анализа, планирования, описание сложных процессов при помощи простых логичных диаграмм. Для построения блок-схем в целях обозначения конкретных операций используются простые геометрические фигуры — прямоугольники, ромбы, овалы и т.д., последовательность и направление шагов обозначаются соединительными стрелками.

Далее мы рассмотрим популярные программы для создания блок-схем (построения диаграмм).

yEd (yEd — Graph Editor) Условно-бесплатная программа yEd — мощное настольное приложение, которое можно использовать для быстрого и эффективного создания высококачественных диаграмм, в т.ч. и блок-схем.

Программа yEd поставляется с обширной палитрой визуально привлекательных готовых к использованию элементов, в том числе: Все существующие символы блок-схем.

Большое разнообразие форм и типов ребер.

Групповые узлы, которые расширяются, свертываются и вкладываются, использующихся для укорачивания больших наборов данных.

Возможность использования элементов языка UML для диаграмм классов и объектов.

Создание дорожек и узлов таблиц, к которым можно добавлять или вкладывать другие элементы.

Добавление нотации управления бизнес-процессами BPMN (Business Process Management Notation) для построения соответствующих диаграмм.

Добавление символов отношения сущностей и других элементов. Кроме того, имеется возможность импортирования в программу своих собственных растровых изображений (JPG, PNG), векторной графикой (SVG) или трафаретов форм из файлов Visio VSX для создания пользовательских элементов.

yEd также позволяет аннотировать и размещать элементы для обеспечения максимальной информативности при изучении диаграмм: Маркировка элементов с помощью значков, многострочного текста, HTML или нескольких меток.

Автоматическое позиционирование текстовых меток, а также возможность выравнивания элементов при помощи линий привязки и ортогональных соединений.

К элементам могут быть прикреплены всплывающие подсказки, отображающиеся при наведении курсора, и URL-адреса для их открытия в браузере при клике мышью.

Наличие средства сопоставления свойств для преобразования пользовательских данных элементов в визуальные элементы.

Возможность использования органической и ортогональной граничной маршрутизации для перенаправления соединений и другие функции. При всех своих возможностях программа yEd интуитивно понятный интерфейс: Мощные инструменты поиска и выбора элементов.

Масштабирование рабочего пространства колесиком мыши.

Поддержка операций с буфером обмена.

Возможность работы с несколькими диаграммами одновременно.

Управление программой посредством горячих клавиш.

Стыкуемые панели, которые можно расположить в соответствии с потребностями пользователя.

Предварительный просмотр печати.

Настраиваемые и постоянные параметры.

Интегрированная справка.

yEd предоставляет мощную функциональность для компоновки сложных наборов данных. Реализованные в программе сложные математические алгоритмы компоновки могут использоваться либо для автоматического компоновки элементов диаграммы, либо для поддержки пользователя при выполнении компоновки вручную: Алгоритмы компоновки, специфичные для предметной области, автоматически размещают элементы в диаграммах дорожек и блок-схем.

Иерархическая компоновка идеально визуализирует иерархические или псевдоиерархические сценарии.

Ортогональная компоновка дает четкое представление сложных сетей.

Ортогональная компоновка в стиле UML предлагает специальную поддержку для организации диаграмм классов UML.

Органический макет четко представляет сложные диаграммы ER, диаграммы UML и многое другое.

Макет может быть ограничен для соответствия заданной форме (например, прямоугольнику, кругу, эллипсу) или соотношению сторон.

Круговая компоновка идеально отображает взаимосвязанные топологии «кольцо» и «звезда».

Древовидная компоновка четко визуализирует древовидные структуры разными способами.

Радиальная компоновка упорядочивает элементы концентрически и подчеркивает древовидную структуру на диаграммах. Создаваемые в программе блок-схемы могут быть экспортированы в различных форматах: PDF, SWF, SVG, EMF, HTML (карта изображений), EPS, а также JPG, GIF, BMP и PNG (большие диаграммы можно экспортировать в виде нескольких последовательных изображений).

Dia Бесплатная программа Dia — бесплатная программа, специализирующаяся на создании технических диаграмм, включая блок-схемы, а также радиоэлектронных и прочих типов схем.

Приложение обладает следующими особенностями: Возможность добавления на рабочую область неограниченного количества графических элементов, каждый из которых в любой момент может быть отредактирован.

Среди основных инструментов редактирования: изменение габаритных размеров элементов, типов и цветов линий, окрашивание линий и внутренних областей фигур, создание надписей с возможностью выбора цвета и шрифта, и многое другое.

Создание неограниченного количества слоев с возможностью перемещения объектов на задний/передний план.

Быстрый доступ к любому размещенному в рабочей области объекту через древо диаграмм и многое другое. Редактор диаграмм Dia позволяет создавать простые и сложные диаграммы и схемы с использованием различных графических элементов. Среди них: Элементы блок-схем. В Dia предусмотрены все существующие элементы — ввод/вывод, условия, суммирующие узлы, операторы и т.д.

Стандартные геометрические фигуры, разнообразные виды векторов и стрелок-указателей, создание графических элементов при помощи кривых Безье и т.д.

Возможность добавления иконок Cisco — компьютеры, коммутаторы, телефония, сеть и т.д. При помощи данных элементов могут быть построены, к примеру, схемы расположения вычислительного/сетевого оборудования в здании.

Добавление всех видов логических элементов: И, НЕ, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.

Добавление всевозможных видов технических графических обозначений: гидравлика/пневматика, химическое оборудование, электрические схемы, кибернетика и многое другое.

Инструменты для представления крупных наборов данных в виде графических элементов.

Графические обозначения для создания абстрактных моделей систем (UML-модель) и многое другое. Отдельно отметим, что функциональные возможности Dia могут быть расширены путем установки дополнительных внешних плагинов. Это относится не только к инструментам редактирования, но и к графическим элементам. Кроме того, пользователь может создавать и собственные графические элементы, сохранять их в виде изображений и затем использовать в любой момент.

Программа Dia позволяет импортировать и экспортировать диаграммы в самых различных форматах: PNG, PDF, PS, WMF, SVG, CGM, DXF, EPS, VDX, PLT, TEX, SHAPE, FIG, CODE и множества других. Поддержка тех или иных форматов также может быть расширена за счет установки плагинов.

ThinkComposer Бесплатная программа ThinkComposer — бесплатная программа для построения блок-схем, концептуальных карт и моделей, генеалогических древ, диаграмм использования и других видов диаграмм со сложными атрибутами, отношениями и зависимостями. В список особенностей и функциональных возможностей программы входит: Возможность создания многоуровневых диаграмм, содержащих в себе вложенные диаграммы.

Мощные отношения. Могут связываться с концепцией, другими отношениями или друг с другом, с несколькими источниками и целями. Также отношения могут реализовывать предопределенные роли ссылок с переменными соединителями и иметь различные визуальные стили оформления.

Использование ярлыков позволяет повторно использовать идеи в разных представлениях диаграмм вместо дублирования.

Возможность выделения элементов, текста, соединений и т.д. описательными маркерами.

Возможность создания описательных отчетов о композициях.

Возможность включения легенд, информационных карточек, выносок, примечаний, штампов, изображений, заголовков и групповых областей (границ).

Инструменты для добавления графической, описательной и структурированной информации включают в себя: Добавление всех существующих стандартных и создание собственных графических элементов для построения блок-схем.

Возможность добавления вложений — изображений, текста и других типов файлов.

Добавление ссылок на внешний файл, папку или веб-страницу.

Возможность сохранения точных и структурированных записей в виде таблиц (в зависимости от типа данных).

Добавление персонализированных информационных полей.

Возможность заполнения таблиц из внешних файлов (TSV и CSV).

Добавления имен и описаний предполагаемого использования заполненных деталей.

Возможность отображения композитного контента (представление внутренней схемы) на плакатах с подробностями.

Pencil Бесплатная программа Pencil — программа, специализирующаяся на создании прототипов графических интерфейсов. Однако ее функциональные возможности также позволяют использовать приложение не только для создания блок-схем, но и других типов диаграмм.

Pencil имеет обширную встроенную коллекцию фигур. Сюда относятся фигуры общего назначения, элементы блок-схем, фигуры пользовательского интерфейса рабочего стола, веб-интерфейса, а также графического интерфейса Android и iOS. Кроме того, в сети можно найти множество других свободно распространяемых коллекций фигур, созданных сообществом Pencil Project. Коллекции могут быть установлены в программу простым перетаскиванием мыши. Pencil предоставляет возможность использования встроенных коллекций фигур совместно с различными функциями рисования. Это позволяет создавать уникальные пользовательские интерфейсы для настольных и мобильных приложений. Начиная с версии 2.0.2, Pencil поставляется с предустановленными шаблонами пользовательского интерфейса Android и iOS. Для построения блок-схем и прочих типов диаграмм со связанными между собой элементами в программе Pencil даже предусмотрен специальный «Карандаш». С его помощью пользователь может соединять элементы блок-схем линиями и стрелками в пару кликов мышью, что значительно быстрее и проще, нежели использование в этих целях соответствующих фигур.

Также отметим наличие в Pencil инструмента просмотра клипартов, интегрированного с OpenClipart.org. Пользователи могут находить клипарты по ключевым словам и добавлять их в рабочую область простым перетаскиванием мышью. Доступные для скачивания клипарты представлены в векторном формате и, следовательно, могут масштабироваться до любых размеров без потери визуальных качеств.

Pencil поддерживает экспорт документов чертежей в различных форматах. Можно экспортировать блок-схемы в виде набора растеризованных файлов PNG или в виде веб-страницы, которая может быть в дальнейшем загружена на собственный сайт. Кроме того, поддерживается экспорт документов в такие популярные форматы текстовых документов, как OpenOffice/LibreOffice, Inkscape SVG и Adobe PDF.