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Лучшие программы 03.08.2023 8 минут

Программы для создания блок-схем

Обзор программ для построения блок-схем на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Блок-схемы — разновидность диаграмм и тип схем, при помощи которых осуществляется представление алгоритмов или процессов в графическом виде. Часто применяются для документирования, анализа, планирования, описание сложных процессов при помощи простых логичных диаграмм. Для построения блок-схем в целях обозначения конкретных операций используются простые геометрические фигуры — прямоугольники, ромбы, овалы и т.д., последовательность и направление шагов обозначаются соединительными стрелками.

Далее мы рассмотрим популярные программы для создания блок-схем (построения диаграмм).

yEd (yEd — Graph Editor)

Условно-бесплатная программа

yEd — мощное настольное приложение, которое можно использовать для быстрого и эффективного создания высококачественных диаграмм, в т.ч. и блок-схем.


Программа yEd поставляется с обширной палитрой визуально привлекательных готовых к использованию элементов, в том числе:

  • Все существующие символы блок-схем.
  • Большое разнообразие форм и типов ребер.
  • Групповые узлы, которые расширяются, свертываются и вкладываются, использующихся для укорачивания больших наборов данных.
  • Возможность использования элементов языка UML для диаграмм классов и объектов.
  • Создание дорожек и узлов таблиц, к которым можно добавлять или вкладывать другие элементы.
  • Добавление нотации управления бизнес-процессами BPMN (Business Process Management Notation) для построения соответствующих диаграмм.
  • Добавление символов отношения сущностей и других элементов.

Кроме того, имеется возможность импортирования в программу своих собственных растровых изображений (JPG, PNG), векторной графикой (SVG) или трафаретов форм из файлов Visio VSX для создания пользовательских элементов.

Программа yEd

yEd также позволяет аннотировать и размещать элементы для обеспечения максимальной информативности при изучении диаграмм:

  • Маркировка элементов с помощью значков, многострочного текста, HTML или нескольких меток.
  • Автоматическое позиционирование текстовых меток, а также возможность выравнивания элементов при помощи линий привязки и ортогональных соединений.
  • К элементам могут быть прикреплены всплывающие подсказки, отображающиеся при наведении курсора, и URL-адреса для их открытия в браузере при клике мышью.
  • Наличие средства сопоставления свойств для преобразования пользовательских данных элементов в визуальные элементы.
  • Возможность использования органической и ортогональной граничной маршрутизации для перенаправления соединений и другие функции.

При всех своих возможностях программа yEd интуитивно понятный интерфейс:

  • Мощные инструменты поиска и выбора элементов.
  • Масштабирование рабочего пространства колесиком мыши.
  • Поддержка операций с буфером обмена.
  • Возможность работы с несколькими диаграммами одновременно.
  • Управление программой посредством горячих клавиш.
  • Стыкуемые панели, которые можно расположить в соответствии с потребностями пользователя.
  • Предварительный просмотр печати.
  • Настраиваемые и постоянные параметры.
  • Интегрированная справка.

Элементы для построения диаграмм в yEd

yEd предоставляет мощную функциональность для компоновки сложных наборов данных. Реализованные в программе сложные математические алгоритмы компоновки могут использоваться либо для автоматического компоновки элементов диаграммы, либо для поддержки пользователя при выполнении компоновки вручную:

  • Алгоритмы компоновки, специфичные для предметной области, автоматически размещают элементы в диаграммах дорожек и блок-схем.
  • Иерархическая компоновка идеально визуализирует иерархические или псевдоиерархические сценарии.
  • Ортогональная компоновка дает четкое представление сложных сетей.
  • Ортогональная компоновка в стиле UML предлагает специальную поддержку для организации диаграмм классов UML.
  • Органический макет четко представляет сложные диаграммы ER, диаграммы UML и многое другое.
  • Макет может быть ограничен для соответствия заданной форме (например, прямоугольнику, кругу, эллипсу) или соотношению сторон.
  • Круговая компоновка идеально отображает взаимосвязанные топологии «кольцо» и «звезда».
  • Древовидная компоновка четко визуализирует древовидные структуры разными способами.
  • Радиальная компоновка упорядочивает элементы концентрически и подчеркивает древовидную структуру на диаграммах.

Создаваемые в программе блок-схемы могут быть экспортированы в различных форматах: PDF, SWF, SVG, EMF, HTML (карта изображений), EPS, а также JPG, GIF, BMP и PNG (большие диаграммы можно экспортировать в виде нескольких последовательных изображений).

Dia

Бесплатная программа

Dia — бесплатная программа, специализирующаяся на создании технических диаграмм, включая блок-схемы, а также радиоэлектронных и прочих типов схем.

Dia

Приложение обладает следующими особенностями:

  • Возможность добавления на рабочую область неограниченного количества графических элементов, каждый из которых в любой момент может быть отредактирован.
  • Среди основных инструментов редактирования: изменение габаритных размеров элементов, типов и цветов линий, окрашивание линий и внутренних областей фигур, создание надписей с возможностью выбора цвета и шрифта, и многое другое.
  • Создание неограниченного количества слоев с возможностью перемещения объектов на задний/передний план.
  • Быстрый доступ к любому размещенному в рабочей области объекту через древо диаграмм и многое другое.

Программа Dia

Редактор диаграмм Dia позволяет создавать простые и сложные диаграммы и схемы с использованием различных графических элементов. Среди них:

  • Элементы блок-схем. В Dia предусмотрены все существующие элементы — ввод/вывод, условия, суммирующие узлы, операторы и т.д.
  • Стандартные геометрические фигуры, разнообразные виды векторов и стрелок-указателей, создание графических элементов при помощи кривых Безье и т.д.
  • Возможность добавления иконок Cisco — компьютеры, коммутаторы, телефония, сеть и т.д. При помощи данных элементов могут быть построены, к примеру, схемы расположения вычислительного/сетевого оборудования в здании.
  • Добавление всех видов логических элементов: И, НЕ, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.
  • Добавление всевозможных видов технических графических обозначений: гидравлика/пневматика, химическое оборудование, электрические схемы, кибернетика и многое другое.
  • Инструменты для представления крупных наборов данных в виде графических элементов.
  • Графические обозначения для создания абстрактных моделей систем (UML-модель) и многое другое.

Отдельно отметим, что функциональные возможности Dia могут быть расширены путем установки дополнительных внешних плагинов. Это относится не только к инструментам редактирования, но и к графическим элементам. Кроме того, пользователь может создавать и собственные графические элементы, сохранять их в виде изображений и затем использовать в любой момент.

Библиотека компонентов Dia

Программа Dia позволяет импортировать и экспортировать диаграммы в самых различных форматах: PNG, PDF, PS, WMF, SVG, CGM, DXF, EPS, VDX, PLT, TEX, SHAPE, FIG, CODE и множества других. Поддержка тех или иных форматов также может быть расширена за счет установки плагинов.

ThinkComposer

Бесплатная программа

ThinkComposer — бесплатная программа для построения блок-схем, концептуальных карт и моделей, генеалогических древ, диаграмм использования и других видов диаграмм со сложными атрибутами, отношениями и зависимостями.

ThinkComposer

В список особенностей и функциональных возможностей программы входит:

  • Возможность создания многоуровневых диаграмм, содержащих в себе вложенные диаграммы.
  • Мощные отношения. Могут связываться с концепцией, другими отношениями или друг с другом, с несколькими источниками и целями. Также отношения могут реализовывать предопределенные роли ссылок с переменными соединителями и иметь различные визуальные стили оформления.
  • Использование ярлыков позволяет повторно использовать идеи в разных представлениях диаграмм вместо дублирования.
  • Возможность выделения элементов, текста, соединений и т.д. описательными маркерами.
  • Возможность создания описательных отчетов о композициях.
  • Возможность включения легенд, информационных карточек, выносок, примечаний, штампов, изображений, заголовков и групповых областей (границ).

Программа ThinkComposer

Инструменты для добавления графической, описательной и структурированной информации включают в себя:

  • Добавление всех существующих стандартных и создание собственных графических элементов для построения блок-схем.
  • Возможность добавления вложений — изображений, текста и других типов файлов.
  • Добавление ссылок на внешний файл, папку или веб-страницу.
  • Возможность сохранения точных и структурированных записей в виде таблиц (в зависимости от типа данных).
  • Добавление персонализированных информационных полей.
  • Возможность заполнения таблиц из внешних файлов (TSV и CSV).
  • Добавления имен и описаний предполагаемого использования заполненных деталей.
  • Возможность отображения композитного контента (представление внутренней схемы) на плакатах с подробностями.

Pencil

Бесплатная программа

Pencil — программа, специализирующаяся на создании прототипов графических интерфейсов. Однако ее функциональные возможности также позволяют использовать приложение не только для создания блок-схем, но и других типов диаграмм.

Pencil

Pencil имеет обширную встроенную коллекцию фигур. Сюда относятся фигуры общего назначения, элементы блок-схем, фигуры пользовательского интерфейса рабочего стола, веб-интерфейса, а также графического интерфейса Android и iOS. Кроме того, в сети можно найти множество других свободно распространяемых коллекций фигур, созданных сообществом Pencil Project. Коллекции могут быть установлены в программу простым перетаскиванием мыши.

Pencil предоставляет возможность использования встроенных коллекций фигур совместно с различными функциями рисования. Это позволяет создавать уникальные пользовательские интерфейсы для настольных и мобильных приложений. Начиная с версии 2.0.2, Pencil поставляется с предустановленными шаблонами пользовательского интерфейса Android и iOS.

Для построения блок-схем и прочих типов диаграмм со связанными между собой элементами в программе Pencil даже предусмотрен специальный «Карандаш». С его помощью пользователь может соединять элементы блок-схем линиями и стрелками в пару кликов мышью, что значительно быстрее и проще, нежели использование в этих целях соответствующих фигур.

Программа Pencil

Также отметим наличие в Pencil инструмента просмотра клипартов, интегрированного с OpenClipart.org. Пользователи могут находить клипарты по ключевым словам и добавлять их в рабочую область простым перетаскиванием мышью. Доступные для скачивания клипарты представлены в векторном формате и, следовательно, могут масштабироваться до любых размеров без потери визуальных качеств.

Клипарты Pencil

Pencil поддерживает экспорт документов чертежей в различных форматах. Можно экспортировать блок-схемы в виде набора растеризованных файлов PNG или в виде веб-страницы, которая может быть в дальнейшем загружена на собственный сайт. Кроме того, поддерживается экспорт документов в такие популярные форматы текстовых документов, как OpenOffice/LibreOffice, Inkscape SVG и Adobe PDF.

Diagram Designer

Бесплатная программа

Diagram Designer — одна из самых простых программ для создания блок-схем, диаграмм классов UML, а также технических иллюстраций и слайд-шоу.

Diagram Designer

В число особенностей и функциональных возможностей Diagram Designer относятся:

  • Настраиваемая палитра объектов (пользователю могут самостоятельно добавлять в нее наиболее часто используемые элементы для построения блок-схем и, наоборот, удалять элементы из нее для большего удобства).
  • Автоматическая проверка орфографии в текстовых метках (обеспечена возможность импорта в программу собственных словарей).
  • Возможность экспорта чертежей в виде изображений, а также импорта в проект внешних изображений в форматах WMF, EMF, BMP, JPEG, PNG, MNG, ICO, GIF и PCX.
  • Встроенное средство просмотра слайд-шоу.
  • Наличие простого графопостроителя для визуализации математических выражений.
  • Наличие усовершенствованного калькулятора, при помощи которого можно решать уравнения.
  • Возможность интеграции внешних плагинов для редактирования растровых изображений и поддержки расширенного формата файлов.
  • Возможность экспорта файла чертежей в сжатом формате для минимизации его размера.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Dia
Dia

Версия 0.97.2

Программа для построения диаграмм и блок-схем

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