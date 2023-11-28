Лучшие скринсейверы для Windows

В настоящее время скринсейверы (они же — хранители экрана или экранные заставки) используются в основном в эстетических целях, хотя ранее они служили для предотвращения выгорания пикселей на старых мониторах. Технически, скринсейвер представляет собой программу, которая автоматически запускается при длительном простое компьютера, заполняя экран статичными или анимированными изображениями, циклически повторяющимися видеороликами, 2D/3D-анимацией, динамически генерируемой графикой и т.д. Далее будут рассмотрены популярные хранители экрана для Windows.

Living Marine Aquarium 2 Бесплатная программа Living Marine Aquarium 2 — бесплатный скринсейвер, который придется по душе любителям аквариумных рыб. В заставке представлены 18 анимированных видов рыб и других морских существ, от Голубого/Флагового хирурга и клоуна Перкулы до морского конька и краба-анемоны. Скринсейвер также включает в себя три разных аквариума, которые могут переключаться автоматически. Качество графики можно настроить через панель настроек. Здесь же можно настроить количество рыб каждого вида или выбрать аквариум по своему вкусу.

Fliqlo Flip Clock Бесплатная программа Скринсейвер Fliqlo Flip Clock превращает экран в старомодные часы-раскладушки, похожие на электромеханические будильники, что были изобретены в середине двадцатого века. Популярность этой заставки быстро возросла благодаря их простому и одновременно элегантному дизайну: время отображается большими белыми цифрами на черном фоне. Прелесть этой заставки в том, что она может превратить любой компьютер под управлением Windows в элегантные и полезные часы. Чем больше экран, тем больше часы. Скринсейвер, по всей видимости, использует векторную графику, что и обеспечивает одинаково качественную картинку на экране с любым разрешением. Некоторые опции, доступные для этой заставки, включают возможность переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом. Кроме того, размер часов можно регулировать в диапазоне от 50% до 100%. Также предусмотрена настройка яркости циферблата. Можно включать/отключать фон за циферблатом. Эти настройки можно сбросить в любой момент.

Really Slick Screensavers Бесплатная программа Really Slick Screensavers — программа, позволяющая установить на компьютер несколько (12 на момент написания обзора) экранных заставок, каждая из которых заполняет экран динамичной графикой. Вот некоторые из них: Microcosm (микрокосмос). Эта заставка представляет собой фантасмагорию липких геометрических фигур, извивающееся зрелище трехмерных узоров и ярких цветов. Hyperspace (гиперпространство). Скринсейвер создает реалистичное ощущение путешествия по дальним уголкам космоса с очень высокой скоростью. Это виртуальный полет между звездами, через сочащиеся космические планы и через бесконечные мерцающие туннели.

Helios (Гелиос). Если объединить некоторые эффекты частиц притяжения/отталкивания и несколько гладких неявных поверхностей, в результате сложится картина, которую можно будет наблюдать на экране при использовании этого скринсейвера.

Skyrocket (скайрокет). Самый полноценный скринсейвер с фейерверками. В нем присутствуют яркие огни, следы дыма, облака, освещенные взрывами, звуковые эффекты и множество других приятных глазу моментов. Клавиатурные команды позволяют запускать различные типы ракет, приостанавливать движение фейерверков и управлять камерой с помощью мыши.

Solar Winds (солнечные ветра). Это очень завораживающая заставка с эффектами частиц. Немного изменив настройки, пользователь обнаружит, что может создать удивительное количество различных анимированных рисунков. Также можно активировать опцию объединения частиц линиями для получения совершенно другого эффекта.

Cyclone (циклон). Это простая заставка, которая создает торнадо на экране из разноцветных частиц заданной плотности. На вращающееся и перемещающееся по экрану торнадо можно смотреть так же долго, на огонь или воду.



Plane9 Бесплатная программа Plane9 — это скринсейвер и трехмерный аудио-визуализатор в одной упаковке. Plane9 может работать не только как экранная заставка, но и как самостоятельное приложение. Функциональные возможности программы позволяют даже выводить изображение на устройства виртуальной реальности, такие как Oculus Rift и HTC Vive, что позволяет пользователю глубже погрузиться в музыку. Программа предлагает на выбор 250 динамических заставок с оригинальной анимацией, которая реагирует на музыку, или (опционально) на звуки, поступающие через микрофон. Пользователь даже может комбинировать эти сцены так, чтобы они плавно перетекали из одной в другую, что приводит к почти бесконечному набору визуальных эффектов. 39 спецэффектов сглаживают переходы между разными сценами. Доступно множество настроек и поддерживается несколько мониторов.

Aerial Screen Saver Бесплатная программа Aerial Screen Saver — бесплатный хранитель экрана для Windows, основанный на скринсейвере Apple TV, который отображает аэрофотоснимки различных известных городов, природных и рукотворных достопримечательностей. Программа Aerial Screen Saver может использоваться для вывода заставок сразу на несколько мониторов, подключенных к одному компьютеру. Причем на каждом экране могут отображаться либо одинаковые, либо разные заставки (зависит от настроек). В случае с мультимониторными системами Aerial Screen Saver можно настроить так, что программа будет отображать заставку только на главном мониторе, а остальные — выключать.

Video Screensaver Бесплатная программа Video Screensaver — один их самых простых скринсейверов, позволяющих в качестве заставки использовать любой видеофайл. После установки хранителя экрана следует сразу же открыть его настройки и выбрать файл для воспроизведения (других настроек у скринсейвера не предусмотрено). Продолжительность видео может быть любая. В любом случае видеофайл будет воспроизводиться в цикличном режиме. Video Screensaver поддерживает все популярные форматы видео. Скринсейвер способен воспроизводить видео, как со звуком, так и без. Отрегулировать громкость звука, если он есть, можно при помощи колесика мыши или стрелок вверх/вниз прямо во время работы заставки (регулировка громкости не приводит к выключению заставки). Для работы Video Screensaver на компьютере должна быть установлена среда выполнения .NET версии 4.5 или вше.

Matrixgl Бесплатная программа Matrixgl — очередная версия скринсейвера, посвященная известному фильму Матрица. Но в отличие от, скажем так, стандартной заставки, в которой можно наблюдать падающие сверху вниз зеленые символы, Matrixgl дополнительно отображает лица главных и второстепенных героев из второй части фильма Матрица: Перезагрузка. При необходимости заставку Matrixgl можно запустить без отображения лиц героев фильма, для чего в настройках хранителя экрана следует переключить режим работы с 3D на Static.

Как можно заметить из скриншота выше, пользователь также может изменить цвет символов заставки Matrixgl, выбрав один из трех вариантов — зеленый, красный или синий.