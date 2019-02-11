Бенчмарки для ПК — что это и зачем нужно?

Бенчмарки — программы, которые оценивают потенциальные возможности комплектующих компьютера: видеокарт, процессоров, жестких дисков, оперативной памяти других компонентов. С помощью этих утилит может проверить производительность устройства при максимальной нагрузке.

Novabench Novabench — программа для тестирования комплектующих компьютера. С помощью утилиты можно оценить производительность системы: мощность видеокарты, процессора и оперативной памяти. Результаты тестирования отображаются в виде набранных очков. При необходимости можно сравнить полученные результаты с оценками других пользователей приложения. Программа совместима с Windows (32 и 64 бит), интерфейс англоязычный. Бенчмарк распространяется по условно-бесплатной лицензии. Цена полной версии со всеми функциями и инструментами составляет 19 долларов. Преимущества лицензионной версии: Инструмент для запуска процесса тестирования компьютера по расписанию. Просмотр состояния батареи. Отслеживание температуры комплектующих в режиме реального времени. Возможность загрузки Portable-версии для записи на диск или USB-накопитель. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором отображается информация о системе: процессор, видеокарта и память. В разделе "Temperature" можно посмотреть текущую температуру и загрузку процессора и видеокарты. Также здесь доступна история изменения показателей температуры (отображается только в Pro-версии программы Novabench). "Schedule Tests" — этот инструмент позволяет запускать тесты по заданному расписанию в автоматическом режиме. Чтобы начать тестирование компьютера, необходимо нажать кнопку "Start Tests" в главном окне приложения. Процесс анализа мощности комплектующих состоит из 6 этапов. Среднее время тестирования системы — 2-3 минуты. По завершению процесса открывается окно с подробными результатами: общая оценка компонента, скорость выполнения операций. В левой части интерфейса расположена история всех выполненных тестов. Преимущества бенчмарка Novabench: возможность тестировать комплектующие компьютера бесплатно;

простой и удобный интерфейс;

сравнение результатов с другими пользователями;

автоматический запуск теста по расписанию. Недостатки: отсутствует поддержка русского языка.

SiSoftware Sandra SiSoftware Sandra — программа для диагностики и сбора информации о комплектующих компьютера. Утилита позволяет тестировать видеокарты, процессоры, память, материнские платы. Всего в приложении доступно 13 различных эталонных тестов для каждой платформы. Программа совместима с Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения ПО — бесплатная. После запуска программы SiSoftware Sandra откроется раздел "Домашняя". Здесь можно посмотреть полезные советы по использованию ПО, открыть инструменты для обслуживания ПК и обратиться в техническую поддержку. Чтобы запустить тестирование компьютера, необходимо перейти в раздел "Эталонные тесты". Каждый доступный тест разделен по категориям: процессор, физический накопитель, видеоадаптер и т.д. Для начала работы необходимо выбрать нужное устройство и тип теста. Далее следует кликнуть два раза на инструменте. Запуститься новое окно для выполнения тестов. В случае с физическими накопителями пользователям следует выбрать устройство. Следующий шаг — нажатие на зеленую кнопку с галочкой в нижней части интерфейса. Программа начнет анализ устройства. По завершению работы приложение SiSoftware Sandra Lite предоставит подробный отчет о проведенном тестировании устройства. В разделе "Устройства" пользователи программы могут посмотреть информацию о комплектующих компьютера: производитель, модель, серийный номер, версия установленных драйверов и т.д. Преимущества SiSoftware Sandra: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность пользоваться эталонными тестами комплектующих бесплатно. Недостатки: нельзя посмотреть историю анализа возможностей комплектующих.

FurMark FurMark — удобная утилита для проведения стресс-тестов видеокарт, которые совместимы с API OpenGL. Благодаря приложению пользователи могут оценить потенциальные возможности видеоадаптера под нагрузкой. Полученные результаты анализа GPU можно сохранить в базе результатов для сравнения с данными других пользователей. Программа работает на Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. Модель распространения приложения FurMark — бесплатная. После запуска программы пользователям необходимо выполнить базовые настройки в главном окне. Здесь следует выбрать режим тестирования: оконный или полноэкранный, включить или отключить Anti-aliasing, установить нужное разрешение экрана. В правой части интерфейса в разделе "GPU benchmarks" расположены уже готовые пресеты стресс-теста: для 4K и UltraHD разрешения: 1080 и 720; QHD. При необходимости можно использовать обычные настройки. Чтобы начать работу приложения необходимо нажать кнопку "GPU stress test". Программа FurMark начнет оценку возможностей видеокарты путем повышения максимальной нагрузки на устройство. Основные показатели тестирования можно посмотреть во время теста: среднее количество FPS, максимальная и минимальная температура видеокарты под нагрузкой. В нижней части окна измерения производительности GPU расположен график колебания показателей. Преимущества FurMark: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

встроенные пресеты для тестирования потенциальных возможностей видеокарты;

возможность сравнения результатов с оценками производительности других пользователей. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нельзя сохранить пользовательские настройки в отдельный пресет.

Cinebench Cinebench — утилита для тестирования производительности видеокарты и процессора. Во время анализа мощности ЦП используются трехмерные сцены, которые содержат более 2000 объектов. Поддерживаются все популярные устройства от AMD, NVIDIA, Intel. Программа совместима только с операционной системой Windows в 64-битных разрядностях. Язык интерфейса — английский, модель распространения Cinebench — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно. В левой части интерфейса в окне "Your system" можно посмотреть информацию о системе: процессор, видеокарта, операционная система, количество ядер. Выше окна с информацией о системе расположены инструменты для запуска тестирования комплектующих. Для начала работы следует выбрать устройство (OpenGL или CPU) и нажать кнопку "Run". Программа начнет анализ производительности. Во время теста утилита "собирает" фотореалистичное изображение используя только мощности процессора или видеокарты. Результаты проведенного анализа производительности отображаются в левом окне "Ranking" — они окрашены в оранжевый цвет. В этом окне идет сравнение результатов пользователя с аналогичными устройствами. Преимущества Cinebench: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

сравнение результатов теста производительности комплектующих с другими устройствами. Недостатки: отсутствует поддержка русского языка;

нельзя запустить анализ производительности по расписанию.