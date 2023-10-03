5 утилит для пакетной установки программ в Windows

Пакетная установка программ — удобная возможность, упрощающая настройку Windows. Для комплексной инсталляции ПО доступно много приложений. С их помощью можно быстро загрузить и установить все нужные программы без необходимости скачивать их вручную. Подобных утилит существует много. Разберем 5 самых популярных и удобных в использовании решений.

ZipSoft ZipSoft — популярная утилита, с помощью которой можно быстро загрузить и установить все необходимое ПО в Windows. Работает в автоматическом режиме. Пользователю нужно только отметить программы к установке и запустить процесс. ZipSoft скачает ПО и начнет его установку. Главное преимущество программы — удобство использования. Интерфейс прост и доступен. Все приложения в каталоге ПО рассортированы по нескольким категориям: Мультимедиа

Интернет

Офис

Система

Общение

Безопасность Существуют также дополнительные категории: ТОП-50 (самые популярные программы), Рекомендуемые, Стартовый набор и Все. В списке доступных к установке приложений в ZipSoft присутствуют все наиболее распространенные утилиты. Среди них легко найти нужные и установить их. Другое важное преимущество программы — регулярные обновления базы ПО. ZipSoft всегда загружает актуальные версии ПО.

InstallPack InstallPack — простая утилита для пакетной установки программ, которая позволяет легко и быстро инсталлировать нужные приложения. Каталог содержит более сотни позиций, включая все самые популярные утилиты разного назначения. Они также разбиты по нескольким категориям для удобства поиска. Основной раздел программ — ТОП-100. Он содержит наиболее популярные приложения, которые скачивают чаще всего.

Установка программ с помощью InstallPack проходит в четыре этапа: Выбор программ. Пользователь отмечает приложения, которые нужно установить. Рекомендации. InstallPack предлагает программы, которые могут быть полезны. Можно согласиться на их установку или отказаться от нее, если они не нужны. Загрузка и установка. Утилита загружает установщики и поочередно запускает их. Завершение. InstallPack заканчивает установку. Полезная функция программы — "тихая" установка. Она позволяет выполнить инсталляцию в фоновом режиме. Опция доступна для большинства программ из каталога. Это одно из главных преимуществ InstallPack. Оно позволяет существенно сэкономить время на установку. Чтобы включить "тихую" установку, нужно активировать соответствующую галочку на этапе выбора программ.

Ninite Ninite — это популярное решение для комплексной установки программ от разработчика Secure By Design Inc. Оно позволяет выполнить инсталляцию в полностью автоматическом режиме. Установка проходит фоново и не требует участия пользователя. Нужно только выбрать необходимые позиции и запустить процесс скачивания. Ninite автоматически получит все необходимые компоненты с серверов и установит их в "тихом" режиме.

Программа имеет платную версию для корпоративных клиентов. Однако бесплатного издания достаточно большинству пользователей для использования на домашних компьютерах. В каталоге Ninite есть все самые популярные программы, а также другие, менее распространенные утилиты. Они разбиты по разным категориям: браузеры, обмен файлами, безопасность, мультимедиа, общение и др. Ninite поддерживает только английский интерфейс, русский язык отсутствует в программе. Однако дизайн приложения прост, поэтому разобраться в нем несложно, даже несмотря на наличие только одного языка.

MultiSetup MultiSetup — популярное приложение для пакетной инсталляции ПО. Чтобы запустить установку, достаточно отметить нужные программы, проверить выбранные позиции и подтвердить начало процесса. Доступна опция быстрой инсталляции в автоматическом режиме и поиск по списку ПО. Для каждого приложения из каталога MultiSetup приведены краткое описание и вес. В интерфейсе отображается количество свободного места на диске и объем, необходимый размещения для нового ПО. Утилиты в MultiSetup разбиты по категориям, каждой из которых соответствует свое обозначение (иконка).

Npackd Npackd — удобный установщик ПО для Windows, который позволяет автоматически загрузить и инсталлировать нужные приложения из каталога. В нем присутствует 13 различных категорий, наличие которых упрощает поиск позиций. Для каждой программы в списке указаны описание и доступная версия.

Основная особенность Npackd — наличие функции обновления присутствующих в системе программ. Если приложение из каталога уже есть в Windows, утилита предлагает обновить его, отображая установленную в данный момент версию и наиболее свежее издание из баз Npackd.