Программы для установки программ на Windows

После переустановки операционной системы Windows нужно заново устанавливать все программное обеспечение: офисные утилиты, проигрыватели, кодеки, браузеры. Автоматизировать этот процесс можно с помощью специальных установщиков программ, которые используются для установки ПО на компьютер.

ZipSoft ZipSoft — программа для установки программ на компьютер. В библиотеке приложения находится более 300 полезных утилит. Установщик программ ZipSoft полностью бесплатный и совместим с операционной системой Windows 7 и новее, включая Windows 11 (32 и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия. После скачивания программы не требуется установка: достаточно запустить загруженный ярлык и откроется главное окно софта. В левой части интерфейса расположены различные категории. Первый доступный раздел — "Рекомендуемые". Здесь расположены все рекомендуемые утилитой программы для установки на компьютер: антивирусы, плееры, браузеры, удаленный доступ, администрирование и т.д. Чтобы посмотреть самые популярные среди пользователей приложения, необходимо перейти в раздел "ТОП-50". У каждого приложения из списка есть рейтинг, по которому формируется место в топе. Также пользователям доступна информация о том, какая версия ПО будет установлена на Windows. Чтобы установить нужную утилиту, достаточно нажать кнопку "Добавить в установку". Таким образом можно добавить сразу несколько приложений из разных категорий. Добавленные программы отображаются в самом верху списка — в разделе "Выбранное". Когда пользователи составили список из софта для инсталляции, необходимо нажать кнопку "Установить". Откроется окно, в котором отображается текущий прогресс загрузки установочного файла. Все программы скачиваются с официальных сайтов разработчиков. Благодаря этому пользователи могут не переживать за безопасность систем. По завершению скачивания утилиты автоматически запустится процесс установки ПО на компьютер. Далее можно отслеживать наличие обновлений на установленные программы — разработчики ZipSoft проверяют выходы новых версий лучших программ ежедневно. Преимущества программы ZipSoft: большой выбор программ из разных категорий;

регулярное отслеживание и проверка обновлений для установленных программ;

удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

строгая проверка всего ПО антивирусами. Недостатки: нет поддержки операционной системы Windows XP. Скачать ZipSoft

InstallPack InstallPack — полезная утилита для установки программ на компьютер. В библиотеку софта входит более 700 приложений: антивирусы, офисные программы, браузеры, мультимедийные проигрыватели. Утилита устанавливает самые последние версии ПО. Загрузка инсталляторов выполняется с официальных сайтов разработчиков, что обеспечивает высокий уровень безопасности (дистрибутивы не содержат вирусов и вредоносного ПО). Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows XP и новее (32 и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия программы. Чтобы начать работу с InstallPack, достаточно скачать и запустить ПО. Приложение не требует установки. После запуска откроется главное окно. На первом этапе работы необходимо выбрать программы для установки. По умолчанию список сортируется по рейтингу. При необходимости пользователи могут выбрать нужную категорию: Must have, безопасность, офис, драйверы и т.д. Также в интерфейсе есть строка поиска. Здесь нужно ввести название утилиты, чтобы InstallPack смог найти ее в общем списке. Можно включить функцию "тихой" установки. В этом случае установка ПО будет выполнена в автоматическом режиме без взаимодействия с пользователями. Чтобы продолжить работу с программой необходимо отметить галочкой нужные утилиты для установки и нажать далее. Начнется процесс загрузки файла установки. Как только скачивание завершится, запустится инсталляция выбранного софта. Преимущества программы InstallPack: большой выбор программного обеспечения;

бесплатная модель распространения;

не требуется установка программы;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

утилита загружает только последние версии софта. Недостатки: нельзя создать загрузочные файлы для программ. Скачать InstallPack

Ninite Условно-бесплатная программа Ninite — программа и одноименный веб-сервис, при помощи которого пользователь может сгенерировать и скачать на компьютер небольшую утилиту, позволяющую выполнить массовую установку приложений. Сервисом можно пользоваться бесплатно, однако при оформлении подписки становится доступным скачивание Pro-версии утилиты Ninite через личный кабинет веб-сервиса. С помощью Ninite Pro можно устанавливать, удалять и обновлять приложения не только локально, но и удаленно. Более того, все эти действия можно будет выполнять и из личного кабинета. Если от сервиса Ninite требуется только массовая установка популярных приложений, функциональных возможностей бесплатной версии будет достаточно. Делается это следующим образом: Сначала на официальном сайте Ninite в разделе Pick the apps you want отметьте галочками приложения, которые хотите установить (если эти программ уже установлены на компьютер, Ninite обновит их). Затем прокрутите страницу до раздела Download and run your custom installer/updater и кликните по кнопке Get Your Ninite. В браузере откроется новая страница, начнется автоматическое скачивание утилиты Ninite (если скачивания не происходит, как в нашем случае, кликните по ссылке retry the download в разделе Download). Сохраните EXE-файл в любую папку на компьютере и запустите его (EXE-файл именуется в соответствии с именами выбранных программ, например так — Ninite AIMP Skype Installer.exe). Дождитесь завершения установки программ. Pro-версия Ninite предоставляет возможность работы в настольном приложении и в браузере: Зарегистрируйтесь (какое-то время можно использовать бесплатно) и авторизуйтесь на официальном сайте Ninite. Появится возможность скачать утилиту Ninite Pro Classic (как и в случае с бесплатной версией, Pro-версия утилиты генерируется для каждого скачавшего ее пользователя). Сделать это можно здесь: Запустите EXE-файл, отметьте мышкой программы для установки или обновления и кликните Install в нижней левой части окна, останется дождаться завершения операции. А если нужно удалить установленную программу, кликните по кнопке вызова меню в левой нижней части окна, в котором выберите Uninstall, затем, предварительно выбрав приложения для удаления, кликните по одноименной кнопке. Все эти операции можно выполнять в веб-версии приложения из любого браузера в личном кабинете веб-сервиса Ninite. Для этого дополнительно потребуется установить программу Ninite Agent (ссылка на скачивание есть в личном кабинете).

Npackd Npackd — менеджер и установщик программ для операционной системы Windows. Также с помощью утилиты можно обновить уже установленный софт. В библиотеке приложения находится более 850 приложений из разных категорий. Всего доступно 13 разделов. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Доступна русская версия для скачивания. Чтобы пользоваться утилитой, требуется Windows XP и новее. Модель распространения Npackd — бесплатная. После запуска программы начнется анализ системы и обновление базы данных ПО. По завершению процесса откроется список всех приложений, которые доступны для установки. Для начала работы необходимо выделить программы из списка. Далее нужно выбрать пункт "Установить", который расположен на верхней панели инструментов. После этого запустится процесс инсталляции выбранного программного обеспечения. Прогресс загрузки отображается в разделе "Задания": затраченное и оставшееся время. Чтобы найти нужную программу среди сотен других, пользователи могут воспользоваться инструментом "Поиск". Для этого необходимо ввести название утилиты. Результат поиска отобразится в правом окне интерфейса. Преимущества Npackd: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

загрузить утилиту можно абсолютно бесплатно;

более 850 программных продуктов, доступных для установки на Windows;

возможность обновления установленных программ;

доступен инструмент для экспорта установщиков ПО;

загрузка только последних версий утилит. Недостатки: пользователи могут обновить только те программы, которые были скачаны с помощью Npackd;

иногда случаются сбои при подключении к серверам утилиты.

DDownloads DDownloads — приложение, которое используется для автоматической установки программ на компьютер: кодеки, антивирусы, утилиты для работы с текстовыми документами, браузеры, мультимедийные плееры. Загрузка установщиков выполняется с официальных сайтов разработчиков ПО. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Для комфортной работы с утилитой требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения DDownloads — бесплатная. Чтобы запустить программу, не требуется установка. В главном окне приложения отображается полный список утилит, доступных в библиотеке DD3Apps. Есть возможность изменения формата отображения списка. Пользователи могут сделать сортировку программ по категориям. Для этого нужно выбрать пункт "Category" из списка. После выбора нужной утилиты из списка в правом окне интерфейса DDownloads откроется небольшое окно с информацией о ПО: разработчик, поддерживаемые платформы, версия, тип установки, дата релиза и стоимость лицензии. Кнопка "from Page" на верхней панели инструментов дает возможность пользователям перейти на официальный сайт разработчиков и загрузить установщик оттуда. Чтобы скачать ПО с помощью DDownloads нужно выбрать пункт "Download" на панели инструментов. Начнется скачивание файла. На этом этапе пользователям необходимо выбрать папку для сохранения установщика на компьютере. По завершению процесса можно приступать к установке загруженной утилиты. Преимущества DDownloads: программа не требует установки на компьютер;

бесплатная модель распространения;

большая библиотека приложений;

возможность перехода на официальный сайт ПО через панель инструментов;

отображение подробной информации об утилитах. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

база доступных программ не обновляется с 2015 года.

Speed Install Speed Install — небольшое приложение, которое дает возможность загружать и устанавливать различные программы на компьютер. Все утилиты, которые доступны в библиотеке, разделены на категории: работа, дом, интернет, безопасность, мультимедиа, бесплатные. Скачивание ПО выполняется с официальных сайтов разработчиков без вирусов. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows XP и новее (32/64 бит). Модель распространения Speed Install — бесплатная. В главном окне утилиты расположены основные разделы, в которых находятся все программы для установки. Чтобы начать процесс инсталляции, необходимо отметить нужный софт в правом окне. После того, как пользователи сформировали список из программ, следует нажать кнопку "Установить". Начнется загрузка установщика. Отследить прогресс скачивания файла можно разделе "Отчет". Также в приложении Speed Install есть возможность сделать автономную версию. Для этого необходимо воспользоваться функцией "Автон. версия" на панели инструментов. В открывшемся окне пользователям нужно выбрать разделы, которые будут добавлены в автономную версию. Благодаря этой функции можно выполнять установку программного обеспечения без подключения к интернету. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

быстрая загрузка и установка ПО;

наличие всех полезных утилит для Windows;

возможность создания автономной версии программы для работы без подключения к интернету. Недостатки: небольшая библиотека программ.