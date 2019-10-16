Операицонную систему Android, которая используется на смартфонах и планшетах, можно установить на ПК в качестве самостоятельной системы (как и Windows) либо в качестве программы, которая позволит запускать Android-приложения. Такие программы называются эмуляторами или программными платформами для эмуляции мобильной ОС Android.

BlueStacks App Player Бесплатная программа BlueStacks App Player (или просто BlueStacks) является одним из самых мощных эмуляторов ОС Android. Последняя версия платформы (на момент написания обзора) позволяет запускать в системе Windows практически любое Android-приложение. В программу встроена реклама, время от времени устанавливаются приложения (как правило, игры) от рекламодателей. Интерфейс русскоязычный (имеется в виду интерфейс самой программы, а не эмулированного в ней Android).

Производительность и системные требования BlueStacks Разработчики описываю свой продукт как самую быструю и тщательно оптимизированную платформу, предъявляющую для работы минимально возможные на данный момент системные требования. На официальном сайте эмулятора даже говорится, что производительность BlueStacks выше таковой у смартфонов Samsung Galaxy S9+ аж в 6 раз. Но стоит быть реалистами — столь высокая производительность достижима только при условии соответствия компьютера определенным требованиям. А они следующие: 64-разрядная ОС Windows 10.

Процессор: Quad-Core AMD Opteron 1389, Intel Celeron N4100 или лучше.

Видеокарта (от 512 Мб): GeForce 8800 GT/GTX или лучше.

Оперативная память: от 6 гигабайт. Впрочем, даже самые дешевые современные компьютеры соответствуют этим требованиям (разве что может оказаться недостаточно ОЗУ). Ну а если в BlueStacks планируется запуск каких-нибудь мессенджеров и прочих нетребовательных приложений, то все вышеперечисленные требования можно смело сократить почти в 3 раза (Windows 7, встроенная видеокарта, дешевый процессор и 2 гигабайта ОЗУ — этого будет достаточно).

Особенности и возможности BlueStacks App Player Запуск 3D-игр, любых онлайн-приложений (мессенджеры, клиенты соцсетей и т.д.).

Возможность запуска нескольких приложений в разных окнах (можно даже зайти, к примеру, в одну и ту же игру с разных аккаунтов).

Скачивание и покупка приложений из Google Play, Amazon Appstore, AMD AppZone и из собственного магазина BlueStacks Store.

Возможность установки приложений из APK-файлов.

Вход в аккаунт Google с последующей синхронизацией приложений и данных между телефоном и компьютером.

Широкий функционал разработчика Android, включая возможность работы с системой с root-правами.

Наличие собственного онлайн-магазина BlueStacks с сотнями игровых девайсов, которые могут быть приобретены за очки, полученные за выполнение разнообразных квестов (правда, их придется делать очень и очень много).

Гибкий настраиваемый интерфейс, продуманный конфигуратор клавиш/кнопок управления. Скачать BlueStacks App Player

MEmu App Player Бесплатная программа MEmu — еще один популярный эмулятор Android, распространяющийся бесплатно. Имеется встроенная реклама и автоматически устанавливающиеся приложения от спонсоров. Интерфейс эмулятора переведен на русский язык.

Производительность и системные требования По словам разработчиков, платформа MEmu "заточена" под запуск игр, что подтверждается наличием в эмуляторе различных настроек производительности графики (рассмотрены немного ниже). Касательно требований к компьютеру. Как ни странно, но для полной отдачи производительности MEmu "хочет" больше компьютерных мощностей, нежели предыдущий эмулятор: Система — 64-битная Windows 10.

Процессор: Intel i5-8400 (6-ядерный) или лучше.

Видеокарта: начиная от Nvidia GeForce GTX 1050 (2 гигабайта памяти, 128-битная шина).

Оперативная память: от 16 гигабайт. Сказать честно, при наличии такого компьютера вряд ли захочется расходовать его ресурс на запуск Android-игр, когда в мире полно компьютерных игр. Впрочем, для работы с нетребовательными приложениями эмулятору MEmu будет достаточно функциональных возможностей Windows XP, объема ОЗУ в 2 гигабайта и любой видеокарты, способной выводить изображение на монитор. Но есть во всем этом один небольшой минус: процессор должен обязательно поддерживать аппаратную виртуализацию (Intel VT-x или AMD-V). Если не удается запустить эмулятор, и при этом точно известно, что процессор поддерживает виртуализацию, скорее всего соответствующая функция отключена в настройках BIOS.

Особенности и возможности MEmu Как было упомянуто выше, эмулятор MEmu создан, в первую очередь, для запуска игр. На этом и сконцентрируемся, пропустив все прочие функциональные возможности (по большому счету, они во многом идентичны BlueStacks). В настройках эмулятора MEmu предусмотрены опции, позволяющие увеличить производительность или качество 3D-графики: Ручная установка (выделение под работу программы) количества ядер и объема оперативной памяти.

Возможностью выбора одного из двух доступных режимов 3D-рендеринга: OpenGL или DirectX.

Автоматическая функция оптимизации графического процессора (снижает качество картинки, увеличивая производительность).

Возможность выбора разрешения экрана и ограничения FPS в пределах от 10 до 60 кадров в секунду. В дополнение отметим, что эмулятор поддерживает управление с любых игровых девайсов, а также предоставляет инструментарий для создания макросов. Скачать MEmu

Nox App Player Бесплатная программа Эмулятор Nox App Player, как и MEmu, "заточен" под воспроизведение 3D-графики. Здесь также присутствует встроенная реклама и автоустанавливающиеся приложения. Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Производительность и системные требования Со слов разработчиков, Nox App Player является более производительной платформой, чем BlueStacks (на официальном сайте приводится сравнение только с этим эмулятором). В доказательство этому создатели Nox App Player заявляют, что их платформа гораздо лучше справляется с работой в мултирежиме, т.е. с запуском нескольких экземпляров эмуляторов одновременно. Однако даже минимальные системные требования Nox App Player требуют наличие на компьютере видеокарты с объемом памяти от 1 гигабайта. Требования ко всем остальным параметрам ПК практически идентичны таковым у двух предыдущих эмуляторов: ОС Windows 7,8 и 10 (для компьютеров с объемом ОЗУ более 4 гигабайт).

Процессор: любой двуядерный ЦП с тактовой частотой от 2 ГГц.

Оперативная память: от 2 гигабайт.

Особенности и функциональные возможности Nox App Player Сразу же отметим наличие в Nox App Player настроек качества/производительности 3D-графики: Ручная установка количества задействованных ядер ЦП и объема выделяемой оперативной памяти.

Возможность выбора режима рендеринга: режим совместимости, улучшенный режим совместимости (использование OpenGL+) и режим максимальной производительности.

Настройка разрешения экрана и ручной установки FPS. Из прочего функционала Nox App Player отметим: Многофункциональный конфигуратор управления, позволяющий "вытащить" на клавиатуру различные действия с виртуальным Android-девайсом (например, эмуляция касания дисплея в заданной точке путем нажатия клавиши). Также предусмотрена возможность размещения в любой части экрана кнопок управления играми.

Создание скриптов (макросов) путем записи любых действий пользователя с виртуальным девайсом: касание в заданной точке, касание с перемещением (по сути, перемещение курсора мыши), запуск приложений, запуск отдельных функций в приложениях и т.д. Макросы также имеют собственные настройки: многократное (определенное количество раз или бесконечно) повторение, выполнение в заданное время, возможность установки интервала между повторениями.

Функция записи видео всего, что происходит на экране (в пределах окна эмулятора).

Установка приложений из APK-файлов и другие. Скачать Nox App Player

GameLoop/Koplayer Бесплатная программа Программа GameLoop напоминает менеджер игр вроде Steam, но только для Android-приложений. Видимо, разработчики решили провести ребрендинг своего продукта, но старый сайт закрывать не стали. Впрочем, это все неважно. В конечном итоге пользователь все равно получает Android-эмулятор. Русский язык, кстати, поддерживается.

Производительность и технические требования Данная программная платформа также создана специально для воспроизведения Android-игр (любые другие приложения, естественно, здесь тоже запустятся). Вообще, добавить в обзор Koplayer (GameLoop) мы решили потому, что в нем больше настроек для 3D-графики, чем в любом из вышеперечисленных. К сожалению, нам не удалось найти системные требования, предъявляемые к компьютеру именно новым эмулятором GameLoop. Стоит полагать, что можно ориентироваться на требования, которые предъявляет к ПК эмулятор Koplayer (т.е. до ребрединга). Вот рекомендуемые значения: ОС Windows 10 (минимальная — Windows XP).

Процессор с поддержкой аппаратной виртуализации (эмулятор может работать и без использования этой технологии, но в этом случае понизится его производительность).

Видеокарта: от 2 гигабайт (минимум 512 Мб).

ОЗУ: от 6 гигабайт (минимум — от 2 Гб).

Особенности и функциональные возможности Koplayer/GameLoop Основным отличием эмулятора GameLoop от прочих заключается в отсутствии привычного рабочего стола Android (возможно, он где-то и есть, но по умолчанию выключен). Вместо этого пользователи работают с менеджером, через который осуществляются все манипуляции с приложениями: запуск, установка и удаление. В этом есть свои преимущества. Основное — минимальное потребление компьютерной мощности при управлении приложениями. Тогда как другие эмуляторы полностью загружают виртуальный Android, GameLoop выводит на экран простое окно с ярлыками установленных Андроид-программ. Сама же эмуляция стартует только после запуска пользователем установленного приложения. И для этого создается отдельное независимое окно с автоматически подстроенным разрешением. Кроме прочего, в менеджере приложений GameLoop имеется встроенный клиент просмотра стримингового видео пользователей сервисов Nonolive и Nimo. Что касается настроек графики в GameLoop: Возможность выбора одного из 4-х графических конвейеров (API): OpenGL, OpenGL+, DirectX и DirectX+. Также предусмотрен режим автоматического выбора API в зависимости от типа запускаемого приложения.

Дополнительные настройки графики: включение/выключении кэша визуализации, глобального кэширования визуализации, режима оптимизации рендеринга, установка степени сглаживания.

Ручная установка количества выделяемого ОЗУ, ядер ЦПУ, разрешения экрана и DPI (количество точек на дюйм). Функции эмуляции: Вывод на экран панелей управления: крестовина, прицел, огонь правой кнопкой мыши и т.д.

Поддержка управления геймпадом.

Создание скриншотов и запись видео с экрана.

Многооконный режим работы.

Встроенный голосовой чат (требуется авторизация в гейм-сервисе GameLoop) Скачать GameLoop