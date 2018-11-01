Обзор Яндекс.Алиса: функции и возможности голосового помощника

В настоящий момент многие IT-гиганты, к которым нельзя не причислить Яндекс, трудятся над созданием искусственного интеллекта. Одни из первых шагов в этом направлении — обучение компьютерных ботов (программ) общению с людьми. Лучшим на данный момент вариантом решения этой задачи стало создание голосовых помощников, и Яндекс.Алиса — одна из них.

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В этом обзоре мы не будем рассматривать Алису как некий базовый инструмент для создания искусственного интеллекта. Вместо этого поговорим о возможностях первого отечественного голосового помощника.

КРАТКО О ВОЗМОЖНОСТЯХ АЛИСЫ Весь набор функций голосового помощника от Яндекса можно условно поделить на следующие категории: Общение с пользователем (по сути, имитация искусственного интеллекта) на различные темы или просто разговоры ни о чем.

Выполнение пользовательских голосовых команд, связанных с поиском нужной информации в интернете.

Различные автоматизированные веб-приложения.

Запуск пользовательских приложений на компьютере или мобильном устройстве. Без сомнений, в будущем у Алисы будут появляться все новые и новые функции. А пока рассмотрим то, что она уже умеет. Кстати, статья со всеми командами Яндекс.Алисы есть на нашем сайте — рекомендуем к ознакомлению.

ОБЩЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Если задуматься, то взаимодействие программы с пользователем нельзя назвать общением, ведь для этого нужны эмоции, чего у машин на данный момент нет. Здесь все достаточно просто. Пользователь отправляет Алисе текстовое или голосовое (оно все равно трансформируется в текст) сообщение, программа распознает его и отправляет один из заранее подготовленных ответов. Таких шаблонных ответов в арсенале программы — многие тысячи. Вот пример одного из таких диалогов с Алисой: К сожалению, Алиса не всегда понимает то, что пользователь имеет в виду, задавая вопрос или просто отправляя какое-либо утверждение. В этом случае возможно два сценария — либо программа выдает ошибку на подобии "Я не поняла вашего вопроса", "По вашему запросу ничего не нашлось", либо генерирует ответ самостоятельно. С последним у всех существующих сегодня голосовых помощников наблюдаются большие проблемы, т.е. программе очень редко удается что-то ответить по смыслу (но она ведь программа — что с нее взять…). Чтобы не попасть впросак, Алиса часто отвечает какими-либо общими фразами: Не самый лучший пример, но суть понятна — Алиса не может отвечать или как-то комментировать подобные вопросы, потому отвечает на них общими фразами. А здесь видно, что у программы явно "что-то пошло не так": Конечно, до нормального внятного общения Алисе и всем подобным системам еще очень далеко. Гораздо большую ценность имеют другие возможности программы. К примеру, у Алисы можно спросить про какую-либо знаменитую личность или достопримечательность. Если программа поймет вопрос (а обычно это так), в ответ приходит кусок текста из Википедии или одного из сервисов "Вопрос-Ответ". Вот примеры: И здесь мы подошли к следующей функции голосового помощника — поиск в нужной информации в сети.

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ На предыдущем скриншоте видно, что вместе с ответом на вопрос о Есенине и Зидане программа прислала ссылку на страницу, где можно подробнее ознакомиться со знаменитыми личностями. С поиском информации Алиса практически никогда не ошибается. Если пользователь задал простой и понятный вопрос, голосовой помощник даст на него вразумительный ответ в виде вырезки текста из какой-нибудь страницы в интернете. У Алисы можно спрашивать практически все, чем угодно. Например, спросим ее о трансформаторе: Возможно, Алиса подскажет, где находится планета Земля? А знает ли она, почему небо синее? Однозначно, помощница помогла и ответила на нелегкий вопрос. Можно ее и поблагодарить за это. Многие из вопросов или сообщений пользователя Алиса может воспринять в качестве поискового запроса. В этом случае автоматически запустится браузер (можно выбрать любой в настройках), а в нем будет открыта страница поисковой системы (как правило, Яндекс) с найденными в соответствии с запросом сайтами: Если Алиса способна открывать сайт Яндекса, может быть она умеет открывать и другие сайты? Да, это возможно. Для этого достаточно дать команду в виде "Открой Википедию" или "Зайти в ВК": Отправка запросов в Яндекс и открытие сайтов — далеко не единственные возможности Алисы, связанные с поиском информации в интернете. Наш виртуальный помощник способен на многое, включая: Отображение погоды в различных городах мира (обратите внимание, что Алиса понимает сокращенные названия городов — Питер/СПБ, ЕКБ, МСК и т.д.). Ситуации с пробками на дороге (в основном, российские города). Примерная (минимальная и максимальная) стоимость авиабилетов по различным направлениям. Маршрут до заданной точки на карте (чтобы увидеть маршрут наглядно, потребуется перейти по предложенной Алисой ссылке). Решение простых математических примеров. Здесь приведены примеры, когда информация отображается непосредственно в окне диалога с Алисой. На многие пользовательские запросы помощник открывает в браузере тот или иной сервис от Яндекса. К примеру, если отправить запрос "Такси до вокзала" или "Такси до аэропорта", Алиса откроет сайт сервиса Яндекс.Такси, где уже можно будет ознакомиться с ценами и заказать автомобиль до нужной точки. То же самое относится ко всем прочим услугам от Яндекса — "Маркет", "Недвижимость", "Новости", "Переводчик" и другие.

ВСТРОЕННЫЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ Разработчики помощника Яндекс.Алиса много внимания уделили веб-приложениям, которые запускаются прямо в окне виртуального помощника. Вся эта категория возможностей Алисы получила название "Навыки". И таких навыков — достаточно большое количество. Все они, в свою очередь, разбиты на тематические категории (со всеми существующими навыками можно ознакомиться на сайте Яндекса, а некоторые из них доступны во вкладке "Помощь" окна помощницы). Рассмотри некоторые из них.

Навыки "Игры и развлечения" В этой категории собраны десятки (или уже даже сотни) текстовых игр, викторин, занимательных задач, тестов и других видов развлечений. Многие из них посвящены фильмам и мультфильмам, конкретным веб-сайтам и интернет-сервисам, книгам и журналам, компьютерным играм и много чему еще. К примеру, игра "Верю — не верю". Суть проста — Алиса задает вопрос, а пользователь выбирает один из вариантов ответа: "Верю" или "Верю". При любом ответе (правильном или неправильном) Алиса приводит в ответ факты по заданному вопросу. Т.е. эта игра, по сути, является обучающей. Вот несколько примеров: Особенно популярны в последнее время являются квестовые текстовые игры. В них Алиса рассказывает какую-либо историю, предлагая пользователю после каждого эпизода выбрать один из вариантов дальнейшего действия либо вписать/проговорить действие. От выбора выбора/ответа зависит, как именно разовьется дальнейший сюжет. К примеру, игра "Фантастический квест": А здесь показан пример игры по сюжету сериала "Ходячие мертвецы": Алиса может предложить сыграть в ряд викторин. Например, в игре "Угадай актера" пользователю предстоит озвучить имя актера по описанию: Имеются и азартные текстовые игры, например — Блекджек (естественно на виртуальные деньги): Словом, Алиса — не только полезный, но и очень увлекательный голосовой помощник.

Навыки "Образование" В эту категорию навыков включены всевозможные познавательные и занимательные текстовые веб-приложения. Вот несколько примеров: Игра "Математика". А навык Алисы "Английский язык" (и не только английский) поможет в изучении иностранного языка: Навык "Стихотворение", где пользователь сожжет прослушать в исполнении Алисы стихотворения известных поэтов. Это лишь небольшая часть навыков из категории "Образование".

Навыки "Для детей" Разработчики Алисы, конечно подумали и о детях, подготовив для них различные занимательные веб-приложения. Навык "Найди лишнее". Алиса приводит различные слова по той или иной тематике. Одно из слов лишнее, т.е. оно отличается по какому-либо признаку от остальных слов. Его ребенку и предстоит найти. Игра хорошо тренирует логическое мышление. Навык "Загадки". Здесь персональный ассистент предлагает пользователю отгадать одну из многочисленных загадок. Кроме того, помощница и сама может выступать в роли отгадчика. Навык "Кто на картинке". Правила простые — голосовой помощник показывает картинку (в основном — это животные), а ребенок должен проговорить в микрофон или написать ответ. У ассистента Алисы в арсенале большое количество навыков для самых маленьких (и их родителей?). Конечно, перечислить все навыки в одной обзорной статье невозможно. Но одно сказать можно точно — каждый пользователь, от мала до велика, найдет для себя занятие по душе.

ЗАПУСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ Голосовой помощник Яндекс.Алиса всегда может использоваться и в качестве средства управления мобильным устройством или компьютером. Функциональность в смартфонах и планшетах мы не будем рассматривать, т.к. это зависит от операционной системы и других критериев. Касательно запуска приложений и выполнения некоторых других задач на компьютере, Алиса может предложить следующее: Запуск любого приложения голосом. Пользователю достаточно произнести в микрофон название нужной программы, и Алиса запустит его. Необходимое приложение также можно запустить из вкладки "Программы". Открытие папок и файлов, имеющихся на компьютере. Во вкладке "Папки" пользователь сможет обнаружить перечень служебных (например, "Изображения" или "Загрузки") либо недавно открывавшихся каталогов. Любые расположенные в открываемых папках файлы также могут быть открыты при помощи Алисы. Управление некоторыми функциями компьютера — включение, перезагрузка, сон, отключение звука.