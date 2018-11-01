Обзор Яндекс.Алиса: функции и возможности голосового помощника

В настоящий момент многие IT-гиганты, к которым нельзя не причислить Яндекс, трудятся над созданием искусственного интеллекта. Одни из первых шагов в этом направлении — обучение компьютерных ботов (программ) общению с людьми. Лучшим на данный момент вариантом решения этой задачи стало создание голосовых помощников, и Яндекс.Алиса — одна из них.
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В этом обзоре мы не будем рассматривать Алису как некий базовый инструмент для создания искусственного интеллекта. Вместо этого поговорим о возможностях первого отечественного голосового помощника.
КРАТКО О ВОЗМОЖНОСТЯХ АЛИСЫ
Весь набор функций голосового помощника от Яндекса можно условно поделить на следующие категории:
- Общение с пользователем (по сути, имитация искусственного интеллекта) на различные темы или просто разговоры ни о чем.
- Выполнение пользовательских голосовых команд, связанных с поиском нужной информации в интернете.
- Различные автоматизированные веб-приложения.
- Запуск пользовательских приложений на компьютере или мобильном устройстве.
Без сомнений, в будущем у Алисы будут появляться все новые и новые функции. А пока рассмотрим то, что она уже умеет. Кстати, статья со всеми командами Яндекс.Алисы есть на нашем сайте — рекомендуем к ознакомлению.
ОБЩЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Если задуматься, то взаимодействие программы с пользователем нельзя назвать общением, ведь для этого нужны эмоции, чего у машин на данный момент нет. Здесь все достаточно просто. Пользователь отправляет Алисе текстовое или голосовое (оно все равно трансформируется в текст) сообщение, программа распознает его и отправляет один из заранее подготовленных ответов. Таких шаблонных ответов в арсенале программы — многие тысячи.
Вот пример одного из таких диалогов с Алисой:
К сожалению, Алиса не всегда понимает то, что пользователь имеет в виду, задавая вопрос или просто отправляя какое-либо утверждение. В этом случае возможно два сценария — либо программа выдает ошибку на подобии "Я не поняла вашего вопроса", "По вашему запросу ничего не нашлось", либо генерирует ответ самостоятельно. С последним у всех существующих сегодня голосовых помощников наблюдаются большие проблемы, т.е. программе очень редко удается что-то ответить по смыслу (но она ведь программа — что с нее взять…). Чтобы не попасть впросак, Алиса часто отвечает какими-либо общими фразами:
Не самый лучший пример, но суть понятна — Алиса не может отвечать или как-то комментировать подобные вопросы, потому отвечает на них общими фразами. А здесь видно, что у программы явно "что-то пошло не так":
Конечно, до нормального внятного общения Алисе и всем подобным системам еще очень далеко. Гораздо большую ценность имеют другие возможности программы. К примеру, у Алисы можно спросить про какую-либо знаменитую личность или достопримечательность. Если программа поймет вопрос (а обычно это так), в ответ приходит кусок текста из Википедии или одного из сервисов "Вопрос-Ответ". Вот примеры:
И здесь мы подошли к следующей функции голосового помощника — поиск в нужной информации в сети.
ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
На предыдущем скриншоте видно, что вместе с ответом на вопрос о Есенине и Зидане программа прислала ссылку на страницу, где можно подробнее ознакомиться со знаменитыми личностями. С поиском информации Алиса практически никогда не ошибается. Если пользователь задал простой и понятный вопрос, голосовой помощник даст на него вразумительный ответ в виде вырезки текста из какой-нибудь страницы в интернете.
У Алисы можно спрашивать практически все, чем угодно. Например, спросим ее о трансформаторе:
Возможно, Алиса подскажет, где находится планета Земля? А знает ли она, почему небо синее?
Однозначно, помощница помогла и ответила на нелегкий вопрос. Можно ее и поблагодарить за это.
Многие из вопросов или сообщений пользователя Алиса может воспринять в качестве поискового запроса. В этом случае автоматически запустится браузер (можно выбрать любой в настройках), а в нем будет открыта страница поисковой системы (как правило, Яндекс) с найденными в соответствии с запросом сайтами:
Если Алиса способна открывать сайт Яндекса, может быть она умеет открывать и другие сайты? Да, это возможно. Для этого достаточно дать команду в виде "Открой Википедию" или "Зайти в ВК":
Отправка запросов в Яндекс и открытие сайтов — далеко не единственные возможности Алисы, связанные с поиском информации в интернете. Наш виртуальный помощник способен на многое, включая:
- Отображение погоды в различных городах мира (обратите внимание, что Алиса понимает сокращенные названия городов — Питер/СПБ, ЕКБ, МСК и т.д.).
- Ситуации с пробками на дороге (в основном, российские города).
- Примерная (минимальная и максимальная) стоимость авиабилетов по различным направлениям.
- Маршрут до заданной точки на карте (чтобы увидеть маршрут наглядно, потребуется перейти по предложенной Алисой ссылке).
- Решение простых математических примеров.
Здесь приведены примеры, когда информация отображается непосредственно в окне диалога с Алисой. На многие пользовательские запросы помощник открывает в браузере тот или иной сервис от Яндекса. К примеру, если отправить запрос "Такси до вокзала" или "Такси до аэропорта", Алиса откроет сайт сервиса Яндекс.Такси, где уже можно будет ознакомиться с ценами и заказать автомобиль до нужной точки.
То же самое относится ко всем прочим услугам от Яндекса — "Маркет", "Недвижимость", "Новости", "Переводчик" и другие.
ВСТРОЕННЫЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
Разработчики помощника Яндекс.Алиса много внимания уделили веб-приложениям, которые запускаются прямо в окне виртуального помощника. Вся эта категория возможностей Алисы получила название "Навыки". И таких навыков — достаточно большое количество. Все они, в свою очередь, разбиты на тематические категории (со всеми существующими навыками можно ознакомиться на сайте Яндекса, а некоторые из них доступны во вкладке "Помощь" окна помощницы).
Рассмотри некоторые из них.
ЗАПУСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Голосовой помощник Яндекс.Алиса всегда может использоваться и в качестве средства управления мобильным устройством или компьютером. Функциональность в смартфонах и планшетах мы не будем рассматривать, т.к. это зависит от операционной системы и других критериев. Касательно запуска приложений и выполнения некоторых других задач на компьютере, Алиса может предложить следующее:
- Запуск любого приложения голосом. Пользователю достаточно произнести в микрофон название нужной программы, и Алиса запустит его. Необходимое приложение также можно запустить из вкладки "Программы".
- Открытие папок и файлов, имеющихся на компьютере. Во вкладке "Папки" пользователь сможет обнаружить перечень служебных (например, "Изображения" или "Загрузки") либо недавно открывавшихся каталогов. Любые расположенные в открываемых папках файлы также могут быть открыты при помощи Алисы.
- Управление некоторыми функциями компьютера — включение, перезагрузка, сон, отключение звука.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Итак, сложно не согласиться, что Яндекс.Алиса — достаточно удобный инструмент, позволяющий облегчить задачи, связанные с серфингом в интернете, или просто развлечься с пользой для ума. Конечно, собеседник из Алисы — так себе, но программа непрерывно модифицируется и даже обучается самостоятельно. Возможно, в будущем из виртуального голосового помощника система превратиться в самый настоящий искусственный интеллект (и захватит мир?).
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