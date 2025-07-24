Обработка фотографий с использованием искусственного интеллекта становится все доступнее, особенно для рядовых пользователей. Предоставив инструменты, которые автоматически анализируют изображения и применяют сложные преобразования, ранее доступные только профессионалам, многие приложения и онлайн-сервисы стали крайне популярными.

Технологии нейросетевых моделей позволяют восстанавливать старые снимки, увеличивать разрешение без потери качества, удалять шумы и артефакты, корректировать цвета и экспозицию, а также исправлять оптические искажения. Современные ИИ-алгоритмы понимают содержание изображения, различают объекты и текстуры, что позволяет добиваться результатов, превосходящих традиционные методы редактирования.

Рассмотрим как программы для улучшения качества и увеличения разрешения изображений, так и онлайн-сервисы с аналогичным функционалом.

Программы для улучшения качества фото Программы предлагают максимальную производительность, расширенные функции и полный контроль над процессом обработки. Они идеальны для профессиональной работы, пакетной обработки больших коллекций изображений и задач, требующих высочайшего качества результата. Предложенный список выстроен по убыванию: от варианта с широким набором настроек до простого и понятного. Для тестирования было выбрано три изображения с разным разрешением и качеством.

Bigjpg Bigjpg — инструмент для увеличения разрешения изображений с использованием нейросетей. Он демонстрирует исключительные результаты с аниме-артом, иллюстрациями и фотографиями. Программа способна увеличивать изображения до 16 раз, генерируя семантически корректные детали вместо простой интерполяции пикселей. Алгоритмы анализируют структуру изображения, распознавая характерные паттерны линий, текстур и цветовых переходов, что обеспечивает сохранение плавности контуров и мелких деталей при экстремальном увеличении. Кроме масштабирования, Bigjpg эффективно подавляет различные типы цифрового шума, включая зернистость и цветовые артефакты, а также блочность, вызванную сжатием JPEG. Поддержка пакетной обработки позволяет работать с целыми коллекциями изображений, применяя единые параметры улучшения ко всем файлам в папке. Интуитивно понятный графический интерфейс с окном предпросмотра результатов делает сложные нейросетевые технологии доступными для пользователей без специальной подготовки. Чтобы обработать изображение, нужно добавить его в программу. Это можно сделать стандартным способом, либо просто перетащить картинку в специальное поле. Поддерживается добавление сразу нескольких изображений.

Перед началом обработки будут доступны специальные настройки. Увеличение в 8 и 16 раз требует подписки, остальные настройки доступны в бесплатной версии. Настройки можно применить как к отдельному изображению, так и ко всем добавленным ниже.

Результаты:

Waifu2x Waifu2x заслужила популярность как высокоэффективное решение для задач увеличения разрешения и снижения уровня шума, изначально разработанное для аниме-изображений. Сейчас программа успешно применяется к фотографиям, скриншотам и другим типам графики. Waifu2x использует сверточные нейронные сети, обученные на обширных наборах данных, чтобы генерировать высокодетализированные изображения при увеличении в 2, 4 и более раз. Программа предлагает возможность комбинированного применения увеличения разрешения и шумоподавления за один проход обработки, что не только ускоряет рабочий процесс, но и обеспечивает более согласованный результат. Waifu2x эффективно борется с распространенными дефектами: цифровой зернистостью, возникающей при высоких ISO

цветовым шумом в тенях

артефактами сжатия форматов JPEG и WEBP Поддержка пакетного режима позволяет обрабатывать десятки или сотни файлов автоматически. Waifu2x отличается высокой скоростью работы благодаря оптимизации под современные процессоры и видеокарты, а также минималистичным интерфейсом. Как и в случае с предыдущей программой, Waifu2x поддерживает drag-and-drop. Это означает, что для добавления изображений в программу, их нужно просто перетянуть в специальное окно. Здесь же отображаются выбранные параметры и формат выходного файла.

После добавления нужных картинок, программа в автоматическом режиме их обработает и сохранит результат в зависимости от выбранного варианта: в папку, где хранятся исходники, либо в директорию, указанную пользователем вручную. Вот результаты:

Real-ESRGAN Real-ESRGAN позиционируется как передовое решение для комплексного улучшения качества изображений, основанное на усовершенствованных генеративно-состязательных сетях. Программа превосходно справляется с самыми сложными задачами восстановления: увеличением разрешения сильно деградировавших изображений, агрессивным подавлением тяжелых артефактов сжатия JPEG и удалением интенсивных цифровых шумов. Уникальная способность Real-ESRGAN заключается в восстановлении утраченных текстур и мелких деталей даже на исходниках очень низкого качества, предсказывая вероятный вид утраченных элементов на основе контекста всего изображения. Программа поддерживает пакетную обработку больших коллекций. Пользователю доступны несколько обученных нейросетевых моделей, каждая из которых оптимизирована под определенный тип задач: обработка фотореалистичных изображений, анимации/арта или максимальное устранение артефактов. Real-ESRGAN работает со всеми распространенными графическими форматами и предоставляет простой интерфейс, который скрывает сложность лежащих в основе алгоритмов.

Сама программа предлагает консольную версию. Чтобы воспользоваться обработкой изображения, нужно запустить файл realesrgan-ncnn-vulkan.exe через консоль, и добавить 2 параметра: -i input.jpg , где -i — флаг для добавления изначального изображения, а input.jpg — имя исходного файла

, где — флаг для добавления изначального изображения, а — имя исходного файла -o output.png, где -o — флаг для выходного изображения, а output.png — имя готового изображения. Вот результаты работы:

Онлайн решения Веб-сервисы для улучшения изображений с помощью ИИ предлагают мгновенный доступ к мощным алгоритмам без необходимости установки программного обеспечения, загрузки тяжелых моделей или наличия производительного компьютера. Они идеальны для быстрой обработки единичных изображений с ограниченными локальными ресурсами. Как и в предыдущей подборке, сервисы указаны в порядке возрастания, от минимального функционала к более обширному.

PicWish Photo Enhancer PicWish Photo Enhancer предлагает комплексный набор ИИ-инструментов для улучшения качества изображений в режиме реального времени через веб-интерфейс. Ключевые возможности включают: увеличение разрешения до 4K, автоматическое удаление зернистости и шумов, восстановление старых фотографий, повышение резкости портретов с сохранением деталей кожи, а также цветокоррекцию. Уникальная функция — удаление фона без ручной разметки за 3 секунды. Сервис использует адаптивные модели ИИ, которые анализируют тип изображения (пейзаж, портрет, документ) и применяют оптимизированные алгоритмы. Пользователь может сравнивать результаты до/после обработки и регулировать интенсивность улучшений. Присутствует поддержка форматов JPG, PNG, WEBP и экспорт в исходном качестве.

Результаты:

ImgGood ImgGood — это специализированный онлайн-сервис, сфокусированный на улучшении фотографий с помощью искусственного интеллекта. Основные возможности включают увеличение разрешения изображений без потери качества, глубокое удаление цифрового шума и зернистости, а также интеллектуальное повышение резкости без создания неприятных ореолов. Сервис использует набор специализированных нейросетевых моделей, которые оптимизированы для различных сценариев: обработка старых фотоархивов, улучшение портретов, работа с аниме-артом или оптимизация текстовых изображений. Пользователь загружает файл через веб-интерфейс и получает результат за секунды. ImgGood работает полностью в браузере, не требуя установки, и предоставляет бесплатные возможности для тестирования. Сервис идеально подходит для быстрой подготовки изображений к публикации на веб-сайтах, в социальных сетях или для личного архива.

Чтобы приступить к обработке, достаточно загрузить изображение на сервер и подождать. Вот результаты:

Fotor AI Image Enhancer Fotor AI Image Enhancer является частью многофункционального онлайн-редактора фотографий Fotor, предлагая выделенные ИИ-инструменты для мгновенного улучшения качества снимков. Сервис предоставляет функцию "однокнопочного" улучшения, где мощный алгоритм анализирует изображение и автоматически применяет коррекции резкости, контраста, яркости, насыщенности цветов и подавления шумов. Помимо автоматического режима, доступны расширенные параметры для тонкой настройки уровня каждого типа коррекции. Уникальной возможностью Fotor AI является увеличение разрешения изображений с использованием нейросетей. Ключевое преимущество Fotor — глубокая интеграция функции ИИ-улучшения в общий рабочий процесс редактирования. Веб-интерфейс сервиса интуитивно понятен, поддерживает управление проектами и экспорт результатов в популярных графических форматах. Fotor предоставляет бесплатный доступ к базовым функциям с некоторыми ограничениями. Вот результаты:

Сравнительные преимущества платформ

Производительность и контроль Десктопные решения обеспечивают максимальную скорость обработки за счет использования ресурсов локального оборудования, особенно при работе с большими объемами данных или высокими коэффициентами масштабирования. Пользователь получает полный контроль над параметрами обработки, возможностью тонкой настройки моделей и работой без ограничений по количеству файлов. Онлайн-сервисы зависят от скорости интернет-соединения и мощности удаленных серверов, но не требуют вычислительных ресурсов пользователя.

Специализация и качество результата Bigjpg и Waifu2x демонстрируют лучшие результаты при работе с аниме-артом и иллюстрациями, сохраняя стилистические особенности. Real-ESRGAN универсален в восстановлении сложных архивных материалов. Онлайн-сервисы обычно предлагают более общие модели улучшения.

Рабочий процесс и интеграция Онлайн-решения выигрывают в удобстве для разовых задач: не требуется установка, обновления происходят автоматически на стороне сервера. Десктопные программы требуют установки, но обеспечивают полную автономность работы и возможность обработки файлов без интернета.

Стоимость и доступность Большинство онлайн-сервисов работают по модели freemium с ограничениями для бесплатных аккаунтов. Десктопные программы обычно требуют единоразовой покупки, но затем предоставляют неограниченную обработку без скрытых платежей, либо вовсе бесплатны.