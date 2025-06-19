10 лучших бесплатных нейросетей для генерации изображений

Генерация изображений искусственным интеллектом перестала быть технологией будущего. Сегодня это доступный инструмент для творчества, дизайна и решения практических задач. С ростом числа платформ бесплатные сервисы позволяют пользователям экспериментировать без финансовых вложений. Несмотря на частое наличие ограничений в бесплатных версиях, такие нейросети демонстрируют впечатляющие возможности.

Представленный обзор охватывает ключевые бесплатные инструменты, их специализацию, сильные и слабые стороны. Для тестирования будут использоваться два одинаковых запроса: "Игровой компьютер с красивой периферией" и "Рыжий кот ест пельмени со сметаной на кухне".

Нейросети расположены в порядке убывания: от большого количества запросов и удобства использования до минимума генераций в сутки и не самого лучшего качества. Поехали!

Яндекс.Шедеврум Яндекс.Шедеврум позиционируется как русскоязычный сервис для генерации изображений и обработки фотографий. Платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс, упрощающий взаимодействие для пользователей с разным уровнем подготовки. Основной упор сделан на генерацию изображений по текстовым описаниям. В наличии есть несколько моделей и возможность выбрать соотношение сторон. Пользователю доступны 70 изображений в день. Для обхода ограничения нужно скачать приложение на смартфон.

Результаты Изображение сгенерировано с помощью нейросети Яндекс.Шедеврум Изображение сгенерировано с помощью нейросети Яндекс.Шедеврум Плюсы: Поддержка русского языка. Запросы одинаково хорошо работают как на русском, так и на любом другом языке, что упрощает пользование данным инструментом.

Большое количество доступных изображений в день даже с учетом ограничений. Когда аналогичные инструменты предлагают 5, 10 или 20 бесплатных попыток, Шедеврум дает возможность генерировать 70 изображений (а с приложением еще больше!).

Выбор модели и соотношения сторон. Пользователь может использовать как более старую и стабильную модель, так и актуальную. Выбор соотношения сторон подойдет для создания разнообразных изображений в различных целях (16:9, 1:1, 3:2 и т.д.). Минусы: Низкое качество. Для максимально доступного качества требуется платная подписка.

Весь функционал доступен в версии ПРО. С подпиской открывается еще одна модель, появляется возможность скачивания изображения без водяного знака и многое другое.

Не самое точное понимание запроса. В некоторых сферах Шедеврум не до конца понимает запрос, а также плохо работает с текстом.

Freepik Pikaso Freepik Pikaso интегрирован в экосистему стоковой графики Freepik и ориентирован на создание изображений для дизайна и маркетинга. Сервис предлагает генерацию в высоком разрешении и предустановки для разных задач. Бесплатный тариф включает в себя 10 запросов в день.

Результаты Плюсы: Высокое качество изображений. После генерации пользователю доступны сразу несколько вариантов изображений в хорошем качестве.

Работа с русским языком. Pikaso хорошо понимает запрос, написанный на русском языке, выдавая четко соответствующее изображение.

Большое количество настроек. Пользователь может как выбрать модель нейросети, так и изменить настройки изображения. Минусы: Обязательная регистрация для использования. Без регистрации или авторизации через сторонние сервисы генерация изображений недоступно.

Всего 10 запросов в день. Для увеличения количества запросов придется заплатить.

DeepAI DeepAI — простой и интуитивно понятный инструмент по созданию изображений. Интересной особенностью является выбор стиля изображения: платформа предлагает более 100 уникальных стилей, расширяя возможности создания картинок. Бесплатный тариф содержит ограничение на выбор качества изображения.

Результаты Изображение сгенерировано с помощью нейросети DeepAI Изображение сгенерировано с помощью нейросети DeepAI Плюсы: Разнообразие стилей. Пользователю доступны десятки различных уникальных стилей для создания изображения.

Неограниченное количество генераций изображений после бесплатной регистрации. Минусы: Качество изображений. Лучшее качество доступно только в платной версии.

Плохая работа с русским языком. Для получения более подходящего изображения следует писать запрос на английском языке. Это видно по картинке с котиком, где вместо пельменей — картошка фри.

MagicStudio MagicStudio — еще один простой инструмент для генерации изображений. Минимум полезных настроек и достаточно быстрое создание готового изображения по запросу станут настоящей находкой для тех, кто только знакомится с нейросетями. Бесплатная версия имеет ограничение — 40 запросов.

Результаты Изображение сгенерировано с помощью нейросети MagicStudio Изображение сгенерировано с помощью нейросети MagicStudio Плюсы: Простой интерфейс. Пользователю предложен выбор стилистики изображения, а также возможность смены соотношения сторон.

Возможность редактирования изображения. Можно как удалить фон или отдельные элементы, так и дополнить картинку с помощью текстового запроса. Минусы: Мало доступных функций в бесплатной версии. Платная версия предлагает загрузку изображения без водяных символов, создание изображений без ограничений по количеству запросов и так далее.

Плохо работает с русским языком. Корректные изображения получаются лишь при обращении к нейросети на английском языке.

Craiyon Craiyon позволяет генерировать изображения по текстовым запросам без регистрации. Сервис отличается предельной простотой использования и мгновенной выдачей сетки из нескольких вариантов. В бесплатной версии полученные изображения имеют низкое разрешение и качество.

Результаты Плюсы: Максимально простой и быстрый старт без регистрации. Не нужен дополнительный аккаунт в сторонних сервисах или регистрация с помощью своей почты.

Мгновенная генерация сетки из нескольких вариантов. Нейросеть выдает сразу несколько вариантов, предоставляя пользователю широкий выбор.

Обладает несколькими вариантами моделей. В бесплатной версии доступны 8 различных стилей для создания изображений. Минусы: Низкое разрешение и качество детализации изображений.

Плохая работа с русским языком. Хоть платная версия отлично справляется с любым языком, для корректного использования бесплатной версии придется писать запрос на английском.

Deep Dream Generator Deep Dream Generator создает сюрреалистические изображения, обрабатывая фото нейросетевыми фильтрами или генерируя новые по тексту. Сервис предлагает множество настроек стиля и параметров. Бесплатный аккаунт ограничен 5 генерациями, доступными после регистрации. Изображение сгенерировано с помощью нейросети DeepDream Изображение сгенерировано с помощью нейросети DeepDream Плюсы: Уникальный сюрреалистический стиль. Изображения похожи на то, что делает Яндекс.Шедеврум, но только по стилистике.

Разнообразие моделей. Пользователю доступны несколько моделей для создания изображения. По умолчанию выбрана DaVinci2. Минусы: Плохая работа с русским языком. Изображение, полученные по запросу на русском языке, не соответствуют по тем или иным критериям.

Ограничения бесплатной версии. Они касаются как количества запросов, так и более глубоких настроек работы нейросети.

FusionBrain FusionBrain предоставляет доступ к мощным моделям генерации изображений, включая Kandinsky. Нейросеть позиционируется как аналог Midjourney. Поддерживает генерацию на русском языке с хорошим пониманием контекста.

Результаты Изображение сгенерировано с помощью нейросети FusionBrain Изображение сгенерировано с помощью нейросети FusionBrain Плюсы: Высокое качество изображений. Пользователь может выбрать как стиль изображения, так и соотношение сторон.

Хорошее понимание русскоязычных промптов. Минусы: Необходимость обязательной регистрации. Без нее не получится даже попробовать сгенерировать изображение.

Маленькое количество настроек. Это касается и качества изображения, и доступных моделей.

Qwen Qwen — мультимодальная модель от Alibaba Cloud, способная генерировать изображения по текстовым описаниям. Доступ к генератору изображений доступен без регистрации. Модель демонстрирует хорошее понимание сложных промптов. Изображение получается достаточно четким, хоть и не всегда реалистичным.

Результаты Изображение сгенерировано с помощью нейросети Qwen Изображение сгенерировано с помощью нейросети Qwen Плюсы: Не требуется регистрация. У пользователя есть возможность опробовать возможности нейросети без предварительной регистрации.

Хорошее понимание сложных текстовых описаний. Стиль изображения, детализация и прочие параметры подбираются исходя из запроса. Минусы: Для точного соответствия изображения запросу придется писать более детальный промпт.

Мало встроенных настроек. Пользователь может лишь выбрать соотношение сторон, остальные манипуляции с настройками недоступны.

LMArena LMArena является платформой для сравнения и тестирования различных моделей ИИ, включая генераторы изображений. Позволяет сравнивать результаты одного запроса на разных моделях. Предоставляет бесплатный доступ к тестированию, отображает время генерации и позволяет выбрать, какое из изображений больше соответствует запросу.

Результаты Плюсы: Возможность сравнения результатов разных моделей в одном месте. Пользователю доступны как самые популярные, так и только развивающиеся модели.

Бесплатный доступ. После регистрации можно пользоваться сервисом в полной мере. Минусы: Агрегатор сторонних моделей. Да, LMArena предоставляет доступ к большинству известных нейросетей, но сам таковым не является.

Отсутствие настроек. Пользователь не может повлиять на качество, стиль и соотношение сторон полученных изображений, довольствуясь лишь предустановленными параметрами.

Chadgpt Chadgpt — еще один агрегатор нейросетей, работающий на базе GPT-4o Mini по умолчанию. Требует регистрации и имеет ограничение по запросам и созданию картинок. Другие модели и большее количество запросов доступны в платной версии.

Результаты Изображение сгенерировано с помощью нейросети ChadGPT Изображение сгенерировано с помощью нейросети ChadGPT Плюсы: Простой в использовании. Интерфейс на русском языке, простота настроек и интеграция с несколькими сторонними сервисами станут преимуществом для неопытных пользователей.

Отличное решение для тех, кому нужно пользоваться несколькими нейросетями. Пользователь платит один раз и получает доступ ко всем представленным моделям. Минусы: Бесплатная версия ограничена как по количеству запросов, так и по доступным моделям.

Без регистрации попробовать сгенерировать изображение не получится.