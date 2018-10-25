С развитием виртуальных коммуникаций все большее количество компаний пользуется сетью для распространения своей продукции. Порой реклама становится слишком навязчивой, мешая спокойно пользоваться привычными ресурсами. Особенно раздражают всплывающие окна, которые моментально перемещают на сайт фирмы.

Если это происходит регулярно, возникает желание избавиться от назойливых баннеров и объявлений. Сегодня для этого есть отличные программы, которые отлично справляются с блокировкой рекламы в браузерах.

AdGuard Программа AdGuard — один из лучших вариантов для пользователей, которые стремятся к полному избавлению от всплывающих окон, отслеживания действий и вредоносных порталов. Приложение русифицировано и доступно на всех современных версиях Windows, а также на Linux и Android. Учитывая высокую эффективность и позитивные отзывы, удивительно, что софт предоставляется абсолютно бесплатно. В отличие от классических блокировщиков, AdGuard выполнен не в формате расширения, поэтому он не ограничен настройками конкретного браузера. Многих пользователей волнует неправомерный сбор данных об их запросах и переходах. Программа снижает риск подобных случаев и активно скрывает бесполезные кнопки на сайтах. Дополнительные параметры можно установить в самом приложении. Главные преимущества блокировщика рекламы AdGuard: визуальная корректировка страницы;

инициация экономии трафика и ускорения загрузки сайтов;

огромная база фишинговых порталов;

борьба с рекламой на хостинге YouTube;

возможность взаимодействия с самыми популярными браузерами. AdGuard — один из немногих блокировщиков, активно работающий на смартфонах. Более того, он способен функционировать не только в браузере, но и в конкретных приложениях. Кроме базовых параметров приложение радует дополнительными возможностями, которые можно подключить в настройках.

AdBlock Plus AdBlock Plus — довольно расширение, которое оптимизировано под все более-менее известные браузеры. Несмотря на довольно узкую направленность, софт прекрасно справляется с блокировкой всплывающих окон. При этом его не стоит рассматривать как полноценный антивирус. Блокировщик способен обеспечить удобный веб-серфинг и хорошо влияет на скорость загрузки страниц. Уверенные пользователи могут воспользоваться дополнительными настройками и создать правила для блокировки конкретных страниц и сайтов. AdBlock Plus не просто так завоевал любовь аудитории. Это бесплатное приложение доступно на русском языке и обладает следующим функционалом: защита от фишинговых ресурсов, баннеров и отслеживания действий в браузере;

блокировка всплывающих окон и навязчивой рекламы;

скрытие рекламы в видеороликах на популярных хостингах. В стандартных настройках приложение не воздействует на ненавязчивую рекламу, но это можно исправить. Утилиту можно установить в качестве отдельной программы или в виде расширения для конкретного браузера. AdBlock Plus не использует персональные данные пользователя и справляется с большей частью рекламы на сайтах. При этом всегда можно ненадолго отключить утилиту одним нажатием или отменить ее действие на конкретном портале.

Ad Muncher Ad Muncher — еще одно бесплатное приложение, созданное для операционной системы Windows. Основное назначение программы — блокировка рекламных баннеров, всплывающих окон и вредоносных объектов на отдельных страницах. Изначально ключевой функцией утилиты была экономия трафика, но со временем разработчики решили изменить направление и сделать качественный фильтрационный продукт. Блокировщик Ad Muncher совместим со всеми современными версиями Windows, поэтому подойдет любому активному пользователю интернета. Огромная база фишинговых сайтов делает работу утилиты довольно эффективной. Кроме того, создатели сохранили функционал компрессора трафика. Среди главных возможностей программы Ad Muncher отметим: онлайн-мониторинг используемых сайтов;

блокировка всплывающей рекламы и баннеров;

простая интеграция в меню самого браузера;

наличие черного списка для отдельных порталов;

защита от отправки персональной информации о пользователе. Ad Muncher можно смело назвать одной из самых полезных утилит для блокировки рекламы в браузерах и отдельных приложениях. Программа работает быстро и не привлекает к себе слишком много внимания, а простой интерфейс делает ее доступной даже для начинающих пользователей.

AdwCleaner AdwCleaner — действительно качественный продукт, созданный для борьбы практически с любыми видами назойливой рекламы в интернете. Приложение идеально подойдет тем, кто хочет защитить компьютер от «тулбаров» и других скрытых надстроек при загрузке непроверенных программ из сети. Отдельно отметим возможность полного сканирования Windows-компьютера на наличие подозрительных ПО. Для удобства результаты такой проверки записываются в отдельном документе. Завершительным этапом может стать полное удаление вредоносных файлов с дальнейшей перезагрузкой устройства. AdwCleaner работает со всеми доступными версиями Windows. Бесплатная программа полностью русифицирована и применяется для очистки системы от многих рекламных форматов. Ключевые функции утилиты AdwCleaner: оперативная проверка устройства;

обнаружение подозрительных файлов, влияющих на скорость работы ПК;

защита от всплывающей рекламы и баннеров;

удаление назойливых тулбаров;

избавление от ненужных плагинов и всевозможных расширений;

блокировка навязчивой рекламы. AdwCleaner защищает от надстроек при установке продуктов от неизвестных источников, но и в качестве блокировщика рекламы программа работает весьма успешно, заметно ускоряя загрузку страниц в браузере.

uBlock uBlock — довольно популярный вариант для тех, кто ищет способ защиты от навязчивых баннеров и всплывающих окон. Главным плюсом программы можно назвать отсутствие высоких системных требований и совместимость со всеми версиями Windows. Вв настройках можно установить фильтры, по которым будет запрещаться реклама. Учитывая, что uBlock — абсолютно бесплатный софт, он отлично проявляет себя в сфере блокировки рекламы. Программа доступна на русском языке и регулярно обновляется разработчиками для достижения лучшего результата. Основные преимущества uBlock: оперативное удаление рекламных баннеров и назойливых окон;

отсутствие конфликтов с другими продуктами;

наличие автоматического обновления;

при работе в фоновом режиме незначительно влияет на процессор и оперативную память. Сразу после установки расширения его иконка появляется в правом верхнем углу непосредственно в браузере. Это делает доступ в программу удобным и очень быстрым. При открытии софта сразу отображается основная статистика с количеством заблокированных скрытых окон и ссылок на той или иной странице.

Spyware Terminator Разработчики позиционируют программу Spyware Terminator как способ сделать свою работу в браузере максимально комфортной и безопасной. Неудивительно, ведь приложение активно борется с назойливой рекламой и сразу блокирует всплывающие баннеры. Бесплатный блокировщик рекламы доступен на русском языке, а удобный интерфейс идеально подойдет начинающим пользователям. Spyware Terminator заметно ускоряет загрузку страниц и оптимизирует работу с сайтами, а также обладает следующими характерными чертами: оптимизирован под все популярные браузеры;

идеально справляется с блокировкой рекламы и всплывающих окон;

доступна индивидуальная настройка с помощью фильтров;

активная работа с файлами cookie;

расширенные параметры для продвинутых юзеров. Внутри приложения хранится история блокировок и детальная статистика с данными о баннерах и назойливой рекламе. Чтобы пользоваться Spyware Terminator было удобнее, лучше сразу настроить программу. Благодаря простому интерфейсу и полезному функционалу приложение заслуженно попадает в список лучших блокировщиков.

Ghostery Программа Ghostery подойдет не только для избавления от навязчивой рекламы во всех популярных браузерах, но и отлично справится с защитой персональной информации пользователя при посещении различных ресурсов. Инструмент контролирует объекты, которые уже встроены в веб-страницы, и собирают данные о предпочтениях и привычках в сети. Благодаря своему богатому функционалу продукт быстро завоевал расположение аудитории. Ghostery — абсолютно бесплатное расширение, которое доступно на русском языке. Среди ключевых возможностей приложения выделим: обнаружение скрытых трекеров и маяков на веб-сайтах;

демонстрация данных о компаниях, отслеживающих активность пользователя;

контроль скриптов и встраиваемых объектов;

полноценная блокировка навязчивых рекламных объявлений;

постоянное обновление базы. Благодаря наличию функции умной блокировки программа Ghostery оптимизирует процесс загрузки страницы и является отличным ускорителем. При этом можно настроить панель доступных инструментов по своему вкусу, чтобы использование продукта было максимально удобным. Ghostery — отличный выбор не только для блокировки рекламы, но и для обезличивания персональных данных пользователя.