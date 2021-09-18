Бесплатные программы для наложения музыки (аудио) на видео

Задачу по наложению музыки или вообще любого аудио на видео может выполнить практически любой существующий видеоредактор. Это умели делать даже уже забытые временем и самими разработчиками программы, например, Movie Maker, входивший в состав стандартных приложений Windows XP. Здесь мы не будем рассматривать широко разрекламированные платные видередакторы — их итак легко найти в сети. Уделим внимание бесплатным программам, которые легко справляются с задачей наложения музыки на видео.

Kdenlive Бесплатная программа Kdenlive — один их самых мощных нелинейных видеоредакторов из числа тех, что распространяются абсолютно бесплатно. По функциональным возможностям программа превосходит множество разрекламированных платных аналогов. Здесь предусмотрен весь необходимый функционал не только для наложения музыки на видео, но и его редактирования, корректировки цветовых параметров, применения визуальных фильтров и спецэффектов.

Работа со звуком в Kdenlive Помимо интересующей нас задачи — наложение аудио на видео — Kdenlive также способен решать ряд других задач, связанных со звуком: Наличие полноценного аудиоредактора со стандартным набором инструментов для редактирования аудио — обрезка, склейка и т.д. Запускать отдельно его не требуется — все нужные функции находятся на временной шкале (таймлайне).

Встроенный аудиомикшер позволяет изменять уровни громкости и другие параметры аудио каждого из аудиоканалов индивидуально.

При помощи модуля звукозаписи можно не просто осуществлять запись с микрофона или иных источников (например, MIDI-инструментов), но и накладывать звук поверх уже имеющейся аудиодорожки редактируемого видео.

Наличие различных инструментов коррекции звука: нормализация, усиление, затухание, смена аудиоканалов, вставка тишины и другие.

Возможность наложения на аудиодорожку разнообразных аудиоэффектов и/или применения к ней десятков аудиофильтров.

Пользователям, нуждающимся в инструментах для исследования звука, Kdenlive предлагает различные цифровые визуализаторы, позволяющие отобразить гистограммы аудиочастот, формы звуковых волн, графики соотношения сигналов (вектороскоп) и т.д. Видеоредактор Kdenlive поддерживает все популярные форматы аудио. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык, но местами он отсутствует.

OpenShot Video Editor Бесплатная программа OpenShot Video Editor — довольно близкий аналог предыдущего видеоредактора. Как и в случае с Kdenlive, здесь можно не только накладывать музыку на видео, но и редактировать звук во встроенном аудиоредакторе. В OpenShot довольно просто отделить звук от видеоклипа, нарезать его, переместить по шкале времени. Это достигается путем размещения видеоклипа на таймлайне и последующего нажатия кнопки-переключателя «Скрыть видео». Пока видео скрыто, оно будет вести себя как аудиоклип. Видеоредактор позволяет индивидуально изменять настройки звука у обрезанных фрагментов видео, расположенных на одной или нескольких временных шкал. То же относится и к наложенной на видеоклип музыке. Если необходимо, к примеру, какую-то часть звука сделать громче, а другую тише, достаточно будет нарезать аудиовставку на фрагменты и установить громкость звучания для каждого из них по отдельности. OpenShot Video Editor имеет достаточно большой набор функциональных возможностей, куда относятся: Наложение на видео различных графических объектов (текст, изображения и т.д.) и видеоэффектов, применение визуальных фильтров.

Функции проигрывания видео и аудио в обратном направлении, увеличение/уменьшение картинки, вставка векторных форматов данных (SVG) и многое.

Большой выбор видеоэффектов и переходов между сценами.

Отдельный модуль для создания титров, субтитров и анимированного текста (включая 3D).

Поддержка множества видеоформатов, видео- и аудиокодеков.

Возможность конвертации, как видео-, так и аудиофайлов из одного формата в другой.

Отображение осциллограмм на временной шкале и визуализация формы сигнала с возможностью ее наложения на видео.

VSDC Free Video Editor Бесплатная программа VSDC Free Video Editor — бесплатная программа для редактирования и монтажа аудио и видео от отечественных разработчиков. Приложение отличается простым лаконичным интерфейсом, позволяет быстро монтировать видеоролики, применяя к ним различные визуальные и звуковые эффектами. Наложение музыки на видео осуществляется простым размещением аудиофайла на временную шкалу. К основным особенностям видеоредактора VSDC Free Video Editor относятся: Нелинейный монтаж, как видео-, так и аудиоматериалов.

Отдельный модуль для создания слайд-шоу на основе изображений с возможностью наложения звуковой дорожки.

Большое количество аудио- и видеоэффектов, фильтров и переходов.

Возможность наложения масок на видеоролики для затенения, размытия или выделения объектов на видеозаписи.

Создание различного типа диаграмм с возможностью их импорта в подготавливаемый видеоролик.

Возможность стабилизации видеороликов, снятых на смартфоны, дроны, экшн-камеры. Приложение VSDC Free Video Editor позволяет устранить с подобных видеоматериалов дрожание, смазывание и прочие негативные эффекты, возникающие при съемке в движении.

Запись видео с экрана компьютера и веб-камер.

Запись звука с микрофона и MIDI-инструментов, а также запись системного звука.

Конвертирование видео- и аудиофайлов из одного формата в другой и другие возможности.