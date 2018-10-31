Команды для помощника Алисы: что умеет Яндекс.Алиса?

Основная задача любого голосового помощника — выполнение пользовательских команд, заложенных в него разработчиками. Список команд, которые "понимает" Яндекс.Алиса, довольно внушительный, причем он постоянно расширяется.

Мы собрали самые интересные и важные для пользователя команды голосового помощника, разбив их на тематические категории. Начнем с самого простого.

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Команды запуска помощника В эту категорию входят команды для активации (запуска) голосового помощника на компьютере или другом поддерживаемом устройстве. Сюда относятся: "Привет, Алиса".

"Слушай, Алиса".

"Слушай, Яндекс". По аналогии с "Ок, Гугл " при произнесении одной из вышеперечисленных команд в микрофон, Алиса активируется, ожидая дальнейших инструкций от пользователя. Для отключения помощника в микрофон достаточно произнести фразу "Хватит" или "Стоп" (существуют и другие варианты). Все дальнейшие пользовательские команды Алиса выполняет при использовании тех или иных сервисов от Яндекса — Яндекс.Поиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Такси, Яндекс.Погода и т.д.

Управление поиском и браузером Самое простое, что может Алиса — открыть поисковую систему Яндекс с результатами поиска по запросу пользователя. Достаточно просто произнести в микрофон любой поисковый запрос, после чего запустится Яндекс.Браузер (или другой браузер, указанный пользователем в настройках или установленный в системе по умолчанию) с результатами поиска. В качестве запроса можно использовать просто любые слова и фразы (если это слово, желательно добавлять перед ним "Найди"), например: "Найди налогообложение".

"Группа Мумий Тролль".

"Купить аккумулятор для телефона". Ответ на многие пользовательские запросы отображается прямо в окне помощника в виде текста и ссылки на сайт, с которого была взята информация. При необходимости можно нажать на элемент "Открыть в поиске" или "Поискать в Яндексе" для запуска поисковой системы. Алиса также может открывать различные сайты по их названию. Для этого достаточно произнести фразу "Открой" или "Открой сайт", а после — название сайта. Например: "Открой Википедию".

"Открой сайт Софт Салат".

"Открой Гугл".

Команды управления аудио-проигрывателем и интернет-радио При выполнении команд из этой категории Алиса ориентируется на возможности сервисов Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. Это довольно удобные функции, позволяющие пользователю запускать проигрывание любимых композиций любых исполнителей, и прослушивать различные интернет-радиостанции. Команды имеют следующий вид: "Включи Rihanna We Found Love" — Алиса поймет, что нужно включить, даже если произнести исполнителя и композицию на ломаном английском. "Включи Бориса Гребенщикова" — в этом случае откроются все доступные композиции автора.

"Включи Heavy Metal" или "Включи поп-музыку". А так можно запустить проигрывание композиций различных исполнителей тяжелой рок-музыки, поп-музыки или любого другого жанра.

"Включи мой/танцевальный/утренний плейлист" или "Включи музыку для бега/для путешествий". Запуск заранее сохраненных или созданных другими пользователями тематических плейлистов.

"Что играет?"/"Что за песня играет". После этой команды Алиса "прослушает" текущую музыку, а затем выведет на экран ее название и исполнителя (пока работает только на мобильных устройствах).

Команды управления радиостанциями:

"Включи радио Шансон". Проигрывание радиостанции с соответствующим названием.

"Включи радио 90-х". Включение радиостанции, на которых проигрываются музыкальные композиции указанного десятилетия.

Команды для быстрого поиска ответов на различные научные вопросы Алиса может отвечать на самые различные вопросы, касающиеся биологии, географии, физики, химии, истории и других научных направлений. Например, пользователь может задать помощнику следующие вопросы: "Почему небо синее?"

"Почему летают птицы?"

"Какое самое быстрое животное?"

"Какое население в России?"

"Какая река самая длинная в мире?"

"Когда было Смутное Время?"

"Когда человек полетел в космос?"

"Чему равна скорость света/звука?"

"Какая формула воды/сахара/спирта?" Также Алиса понимает команды-вопросы, касающиеся знаменитых исторических и ныне живущих личностей, например: "Кто такой Альберт Эйнштейн?"

"Кто президент Бразилии?"

"Кто поет песню — Миллион алых роз?"

"Кто первый президент СССР?" Если Алисе известен точный ответ, она тут же выведет его на экран. Если нет — откроет поисковую систему.

Команды для поиска в словаре Алиса также способна предоставлять значения, правописание и произношение различных слов. Команды имеют следующий вид: "Что значит/означает". После этой фразы достаточно произнести любое слово. Если оно имеется в словаре Алисы, на экран будет выведено его значение.

"Как пишется слово". Эта команда позволяет получить информацию о правописании различных словарных (и не только) слов, например — "стеклянный" или "облако". К правописанию многих слов Алиса приводит комментарий из учебников и словарей.

"Где ударение в слове". С помощью этой команды можно уточнить произношение того или иного слова, например — "звонишь" (В этом случае Алиса также приведет объяснение, почему ударение падает именно на букву "И").

Команды для уточнения погоды Одна из самых полезных функций помощника "Яндекс.Алиса" — вывод на экран погоды в том или ином городе. Здесь все просто: Если произнести просто "Погода", Алиса покажет погоду в городе, где проживает пользователь (местоположение определяется по IP-адресу и другим критериям).

"Погода в…". Здесь достаточно подставить название любого города, и Алиса выведет на экран текущую погоду — "Погода в Москве", "Погода в Пекине" и т.д.

"Погода на завтра…". Вывод прогноза погоды на завтра в любом городе (если название не произносить, будет выведен прогноз для города, к котором проживает пользователь).

"Погода на неделю…". Аналогично предыдущей команде, выводится прогноз погоды, но не на один день, а на неделю.

Время, таймеры, будильники У Алисы всегда можно уточнить текущее время и дату в любой точке земного шара, а также дать команду на установку будильника и таймера (последнее в данный момент работает только на мобильных устройствах): "Который час", "Какое число". Команда для вывода даты и времени в городе проживания пользователя.

"Время в…", "Дата в…". Вывод на экран времени или даты в нужном городе.

"Поставь будильник", "Поставь таймер". Эти команды позволяют управлять приложением "Будильник/таймер" на телефоне. Например — "Установи будильник на 7 30", "Установи таймер на 2 минуты" и т.д.

"Выведи список будильников/таймеров". Отображение списка сохраненных будильников и таймеров на телефоне.

Команды календаря В эту категорию относятся следующие команды: "Число в пятницу" (или любой другой день недели). Отображение числа в указанный день недели. Также можно дать команду — "Число в следующую среду" или "Число в первый вторник ноября".

"Знак зодиака…". Вывод знака зодиака в указанный день того или иного месяца, например "Знак зодиака 21 марта" (ответ — "Овен").

"Разница во времени с…". Отображение разницы во времени между указанным городом и местом проживания пользователя.

И другие команды.

Адреса, места, маршруты Конечно же, Алиса взаимодействует с сервисом "Яндекс.Карты", и способна выводить любую предоставляемую им информацию. Команд здесь много, например: "Адрес ближайшей почты"; "Кафе поблизости";

"Маршрут до вокзала/аэропорта";

"Сколько ехать до метро";

"Как доехать до улицы Ленина";

"Запомни адрес дома/работы" (названный адрес будет сохранен в системе);

"Маршрут до дома" (прокладка маршрута до сохраненного адреса) и другие. Также Алиса может вызвать такси (используется сервис "Яндекс.Такси"). Для этого достаточно произнести команду "Такси до…" или "Вызови такси до…". Вместо адреса можно произнести заранее название сохраненной точки на карте — "Дом", "Работа", "Магазин мебели" и т.д.

Команды запуска навыков Алиса обладает большим количеством "навыков" — заранее подготовленные сценарии взаимодействия с пользователем. Все они вызываются командой " Запусти навык…" после чего нужно произнести название навыков (весь список доступных навыков можно уточнить на сайте сервиса "Яндекс.Алиса"). Например: "Запусти навык Сказки". Алиса предложит проигрывание аудио-версий различных сказок.

"Запусти навык Ходячие Мертвецы". Это текстовая квест-игра, созданная по мотивам одноименного сериала. "Запусти навык Известия". Отображение последних новостей.

"Запусти навык Угадай число". Запуск текстовой игры, в которой Алиса будет пытаться отгадать загаданное пользователем число.

Многие навыки (в основном игры) можно запускать при помощи таких команд как:

"Давай сыграем в Угадай число"/"Угадай число";

"Сыграем в Загадки"/"Угадай загадку";

"Сыграем в Шар судьбы" и т.д.

Команды для управления компьютером Компьютерная версия помощника Яндекс.Алиса может выполнять различные команды по управлению компьютером. Сюда относятся: "Запусти…". Алиса запускает программу, произнесенную пользователем, например "Word/Ворд", "Калькулятор" или "Скайп" (если приложение установлено на компьютере). "Выключи/перезагрузи компьютер", "Спящий режим", "Отключи звук".

Запуск системных приложений и настроек, например — "Открой настройки", "Диспетчер устройств", "Панель управления", "Локальный диск D", "Командная строка" и т.д.