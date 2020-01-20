Безопасный режим Windows — что это, зачем нужно и как войти?

Многие статьи и видеоматериалы в интернете, посвященные устранению тех или иных неисправностей в работе Windows, предполагают запуск операционной системы в безопасном режиме. Разберемся, для чего он нужен и как запускается в разных версиях ОС Windows, начиная с XP.

Что такое безопасный режим Windows? Главная причина существования безопасного режима загрузки Windows — устранение различных неполадок в работе системы. Основное отличие данного режима от обычного (т.е. простое включение компьютера) заключается в использовании системой строго ограниченного числа системных программ, файлов и драйверов. Другими словами, в безопасном режиме не функционируют многие функции ОС, которые работают в обычном режиме загрузки. Ввиду того, что в безопасном режиме не загружаются драйверы устройств (помимо стандартных, встроенных в систему, но и то — не все) и системные файлы, отвечающие за работу широкого спектра функций ОС, то и многие установленные пользователем программы также не могут работать. И это же касается некоторых вредоносных программ. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод о том, то для чего нужен безопасный режим Windows: Выявление причины неполадок в работе или полного отказа системы загружаться (компьютер зависает, выключается, перезагружается на стадии загрузки). Если Windows успешно запускается и стабильно работает в безопасном режиме, можно автоматически исключить из списка причин (отказа загрузки и неполадок в работе) неисправности, связанные с базовыми системными компонентами.

Удаление и поиск неисправностей в работе драйверов устройств. Как отмечалось выше, в безопасном режиме загружается лишь базовый набор драйверов, идущий в комплекте с операционной системой. Если после установки/обновления пользователем драйверов в работе компьютера начались сбои или он вовсе перестал включаться, из безопасного режима они могут быть удалены.

Выявление вредоносных программ и вирусов. Помимо прочего, в безопасном режиме также не загружаются приложения, добавленные в список автозагрузки. Причем не только тот список, что находится в реестре или соответствующей папке, но и в «Планировщике заданий», что более важно. Таким образом, если вирус запускается исключительно вместе со стартом системы, то в безопасном режиме он не сможет запуститься. Это позволит установить пользователю факт присутствия вредоносной программы на компьютере, а затем найти и удалить ее.

Восстановление системы. Встроенная в Windows функция отката системы до точки восстановления в некоторых случаях может сбоить при запуске по различным причинам. Из безопасного режима ее обычно удается запустить. Впрочем, если данная функция в системе была отключена, то и из безопасного режима ее запустить не выйдет. Таким образом, загрузка в безопасном режиме и выполнение различных манипуляций в нем — это процедура ремонтно-восстановительного характера. Нормально и с комфортом пользоваться компьютером из этого режима никак не получится. В операционных системах Windows XP, Vista и 7 загрузка в безопасном режиме происходит по одинаковой схеме, в случае с Windows 8/8.1/10 — немного иначе.

Безопасный режим в Windows XP, Vista и 7 Здесь все достаточно просто. Сразу после включения компьютера необходимо периодически нажимать клавишу F8 (в некоторых случаях — F5). Вследствие этого на экране отобразится следующее: Просто выбираем при помощи стрелок пункт «Безопасный режим» и нажимаем клавишу Enter. Как видно на изображении, имеется еще два варианта загрузки системы в безопасном режиме. Они ничем не отличаются друг от друга, за исключением того, что прямо написано в описании. Например, «Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов» позволит выходить из этого режима в интернет. Также войти в безопасный режим можно попасть, предварительно задействовав соответствующую опцию в окне конфигурации системы: Нажмите клавиши «Win+R» для открытия окна «Выполнить». Затем впишите в него команду — msconfig — и нажмите «ОК». В случае с Windows Vista и 7 откроется окно «Конфигурация системы». Перейдите в нем во вкладку «Загрузка», выберите целевую ОС (если их несколько), затем в блоке «Параметры загрузки» установите галочку на пункте «Безопасный режим» и нажмите «ОК». В случае с Windows XP команда «msconfig» открывает окно «Настройка системы». Перейдите в нем во вкладку «BOOT.INI», затем в блоке «Параметры загрузки» установите галочку на пункте «/SAFEBOOT» и нажмите «ОК». Перезагрузите компьютер. Никаких клавиш теперь нажимать не придется — система автоматически загрузится в безопасном режиме.

По окончанию манипуляций с системой (в безопасном режиме), вновь выполните команду «msconfig» и уберите ранее проставленные галочки.

Безопасный режим в Windows 8/8.1 Как и в предыдущем случае, вход в безопасный режим осуществляется при нажатии клавиши F8 (или комбинации «Shift+F8»). Однако в Windows 8 и 8.1 могут возникнуть сложности входа в данный режим по причине того, что загрузка системы производится очень быстро, и тот временной промежуток для нажатия F8 молниеносно пролетает. Здесь можно лишь порекомендовать нажимать клавишу многократно и также быстро. А чтобы запустить Windows 8/8.1 в безопасном режиме, находясь в обычном, проделайте те же самые операции, что и в случае с Windows 7, т.е. при использовании команды «msconfig». Само меню, из которого выполняется запуск системы в безопасном режиме, выглядит в Windows 8/8.1 следующим образом: Останется только нажать клавишу F4, F5 или F6.