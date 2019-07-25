Защитник Windows: что это и как им пользоваться?

Начиная с XP, операционные системы Windows поставлялись с интегрированными средствами обеспечения безопасности. В последней "десятой" версии данное средство именуется как "Защитник Windows" (Windows Defender) и является системной антивирусной программой.

Зачем нужен Защитник Windows? Здесь будут рассматриваться только задачи, возложенные именно на антивирусную программу, а не на прочие системные модули, также связанные с обеспечением безопасности — " Брандмауэр ", "Производительность и работоспособность" и т.д. Дело в том, что с 2019 года Microsoft объединила все эти отдельные модули в единый "Центр обеспечения безопасности", в котором "Windows Defender" размещен в разделе "Защита от вирусов и угроз". Согласно официальным данным Microsoft, в задачу встроенного антивируса "Защитник Windows" входит: Полное или выборочное сканирование (автоматическое или по требованию пользователя) всех файлов, хранящихся и загружающихся на жесткие диски и другие накопители данных.

Отслеживание поведения и сканирование программ, стартующих при запуске операционной системы (каждый раз при включении компьютера), а также запускаемых пользователей во время работы за компьютером.

Отслеживание процессов установки обновлений Windows, связанные с модулями обеспечения безопасности (по сути, система проверяет сама себя).

Отслеживание настроек безопасности, сканирование дополнений (плагинов) для системного браузера Microsoft Edge

Отслеживание действий устанавливаемых пользователем служб и драйверов.

Отслеживание системных файлов и специализированных инструментов, отвечающих за регистрацию программ в операционной системе. Другими словами, "Защитник Windows" — вполне себе обыкновенный антивирус. Основные его отличия от аналогичных программ заключаются в том, что он не требует отдельной установки, постоянных денежных вливаний (впрочем, так говорить не совсем правильно, т.к. пользователь оплачивает саму систему), а также потребляет минимальное количество компьютерных ресурсов. С последним тоже можно поспорить, т.к. некоторые функции "Защитника" выполняются другими модулями операционной системы.

Как открыть Защитник Windows? По умолчанию системный антивирус запускается вместе с Windows, но его графическая оболочка (пользовательская панель управления) может и не запускаться (зависит от настроек системы). Чтобы получить к ней доступ (на примере Windows 10): Нажмите клавишу "Win" (откройте меню "Пуск") и кликните по кнопке "Параметры" с изображением шестеренки. В окне "Параметры Windows" войдите в раздел "Обновление и безопасность". Далее откройте вкладку "Защитник Windows", а в ней кликните по кнопке "Открыть Защитник Windows". Пользовательская панель управления системного антивируса "Защитник Windows" будет открыта. Если сравнивать функционал программы "Защитник Windows" с функциональностью любого другого продвинутого антивируса (Kaspersky, NOD32 и т.п.), то может показаться, что первый вообще ни на что не способен. Но это не так. Ранее мы упоминали, что многие функции встроенного в Windows антивируса переложены на другие модули ОС — это разнообразные программы и службы, работающие в фоновом режиме, и не имеющие каких-либо видимых окон, откуда ими можно было бы управлять. "Защитник Windows" рассчитан на самого обычного пользователя, который знает об антивирусе только то, что тот призван бороться с вредоносными программами. А как он это делает, какие хитроумные методы использует — не наша забота. Нам важна лишь безопасность нашего компьютера.

Как пользоваться Защитником Windows? Тут все довольно просто. В первой вкладке "Домой" пользовательского интерфейса антивируса можно вручную запустить проверку файлов на наличие вирусов. Всего предусмотрено три стандартных режима поиска вредоносных программ: Режим "Быстрая проверка". Сканирование наиболее вероятных объектов, которые чаще всего подвержены заражению вирусами (папки загрузок, размещения временных файлов браузеров и программ, пользовательские каталоги вроде "Рабочий стол", "Документы", "Музыка" и т.д.). Режим "Полная проверка". Сканирование всех файлов, хранящихся на жестких дисках и подключенных к компьютеру съемных накопителей, а также запущенных процессов и имеющих к ним отношение файлов. Режим "Особая проверка". Выборочное сканирование указанных пользователем локальных дисков и/или папок. Обновление вирусных баз ("определений", как они названы в Microsoft) производится обычно в автоматическом режиме, независимо от того, включена ли функция обновления Windows или нет. Но при необходимости эту операцию можно выполнить из вкладки "Обновить" нажатием кнопки "Обновление определений": И последняя вкладка — "Журнал". Здесь можно увидеть 3 раздела: "Объекты в карантине". Сюда помещаются вредоносные файлы, которые были изолированы (т.е. обезврежены), но не удалены с компьютера. Если вы считаете, что "Защитник Windows" "несправедливо отнесся" к какой-либо программе, посчитав ее вирусом, ее можно будет восстановить. Если же это в действительности вирус, его рекомендуется просто удалить. "Разрешенные объекты". Список файлов, исключенных пользователем из проверки антивирусом. "Все обнаруженные элементы". Тут и так все понятно.

Настройки и дополнительные функции Защитника Windows Настройки системного антивируса находятся в разделе "Защитник Windows" "Обновление и безопасность" (там же, откуда запускается пользовательская панель управления). Если кликнуть в окне антивируса кнопку "Параметры", вы сразу попадете в нужный раздел. Что тут можно настроить: Включить/отключить защиту в реальном времени. Если эту функцию деактивировать, антивирус перестанет проверять загружаемые файлы, запускаемые программы и т.д. Иногда это требуется при установке каких-либо специализированных утилит, на которые антивирус "ругается ни за что". Включить/отключить облачную защиту и/или автоматическую отправку образцов (вирусов). При включении функции "Облачной защиты" вы разрешите антивирусу отправлять в лабораторию Microsoft обнаруженные вредоносные файлы. Если при этом задействовать функцию "Автоматической отправки", то антивирус будет делать это самостоятельно, т.е. без предварительного получения разрешения пользователя. Добавить объект в список исключения из проверки. Если вы никак не можете скачать программу из интернета, т.к. она блокируется антивирусом сразу после загрузки, ее можно добавить в этот список (подробней будет рассмотрено ниже). Включить/выключить расширенные уведомления. Если не хотите получать от "Защитника Windows" множество "непонятных" уведомлений, лучше просто отключить эту функцию. На эффективность работы антивируса это никак не повлияет. Запустить автономную проверку компьютера на вирусы. Это специальный режим проверки, предполагающий выполнение сканирование на разных этапах завершения работы и загрузки системы. Некоторые вирусы способны загружаться перед загрузкой самого антивируса, что делает их обнаружение практически невыполнимой задачей. При использовании функции "Автономной проверки" шансы обнаружения подобных угроз значительно увеличиваются.

Как добавить программу в список исключения защитника Windows? Далеко не все программы представляют угрозу компьютеру. Существует масса приложений, которые антивирус может посчитать вирусом и автоматически заблокировать/удалить его. Под подозрение чаще всего подпадают пиратские (взломанные) версии платных программ, а также всевозможные "кряки" (Cracks), предназначенные для взлома игр и других приложений. Есть и вполне себе "безобидные" программы, которые по непонятным причинам блокируются антивирусом. Если вы точно уверены, что скачанное вами приложение не представляет никакой угрозы, но "Защитник Windows" все равно не позволяет его запустить/установить, просто добавьте его в список исключений: Кликните элемент "Добавить исключение" в разделе "Исключения". Если в список исключений следует добавить только один конкретный файл, нажмите "Исключить файл". В диалоговом окне укажите файл и кликните по кнопке "Исключить этот файл". Иногда может потребоваться исключить из проверки целую папку. К примеру, "Защитник Windows" может удалять скачиваемый файл с диска, что не позволит добавить его в список исключений (его ведь больше не существует). Это же относится и к архивам, при распаковке которых антивирус может удалить распакованный файл. В этом случае рекомендуем сначала создать отдельную папку на диске, куда можно будет сохранять файлы и распаковывать архивы без риска их удаления.

Теперь кликните по кнопке "Исключить папку" и укажите путь к только что созданной папке. Теперь все файлы, скачиваемые/копируемые в эту папку, не будут проверяться антивирусом. Но если там и вправду окажется вирус, который попытается "выбраться" наружу, то "Защитник Windows" нейтрализует его.