Активация Windows 11 — официальные и легальные способы

Если домашние пользователи еще как-то могут себе позволить использовать нелегальные копии Windows 11, то с корпоративными дела обстоят иначе. Домой вряд ли вломятся представители МВД для проверки лицензий установленного на компьютер программного обеспечения, а вот с офис — вполне возможно.

Однако активированная официальным способом операционная система не только исключает появления на пороге полиции, но и защищает пользователя от различных киберугроз. Пиратские копии Windows нередко «комплектуются» скрытыми программами (майнерами криптовалют или каким угодно вредоносным ПО). Если же "активация" системы производится путем запуска в оригинальной копии Windows программы-активатора, то и здесь невозможно предсказать, будет ли вместе с этим активатором установлено еще что-нибудь.

Кстати, в интернете на ряде сайтов продаются, т.н. «OEM ключи», стоимость которых раз в 10 меньше стоимости ключей активации, продающихся на сайте Microsoft. Мы рассмотрим этот вопрос в конце.

Как происходит активация Windows 11? Если вкратце, то для активации Windows 11 предстоит проделать следующие шаги: Создать учетную запись Microsoft, если таковая не была создана в процессе установки системы.

Если к учетной записи привязана лицензия Windows 11, то на этом процесс завершается (это один из 2-х способов активации системы, именуемый как «Активация с помощью цифровой лицензии»).

Активировать Windows, используя 25-значный ключ. Однако на момент написания обзора ключи для Windows 11 не продавались в магазине Microsoft Store, но продавались для Windows 10, которые можно использовать и для активации новой ОС. Прежде, чем приступать к активации Windows 11, стоит немного разобраться в различиях между активацией при помощи цифровой лицензии и активацией путем ввода 25-значного ключа продукта.

Способы активации Windows Есть два способы активировать операционную систему — либо привязать к ней учетную запись Майкрософт, к которой уже привязана цифровая лицензия, либо ввести 25-значный ключ продукта. Поскольку Microsoft прекратила продажи в России, теперь купить официальную лицензию можно только через посредников. Мы рекомендуем проверенный и надежный сервис KeySoft (вот ссылка на покупку Windows 11 Home) Активация при помощи цифровой лицензии осуществляется в следующих ситуациях (это неполный список): Если на компьютере была установлена, например, активированная Windows 7, которая была бесплатно по предложению Microsoft обновлена до 8/8.1, а затем и до 10-ки, то эту же лицензию можно будет использовать и для активации Windows 11. Это же касается и случаев обновления с 8/8.1 до 10.

Если Windows была активирована при помощи 25-значного ключа с последующей привязкой лицензии к учетной записи Майкрософт, а затем на этом компьютере была заменена, например, материнская плата, то лицензия может «слететь». Последующая активация уже выполняется как бы при использовании цифровой лицензии. То же относится и к полной «чистой» переустановке операционной системы.

Покупка Windows в магазине Microsoft Store. Т.к. для использования магазина требуется создание учетной записи Майкрософт, то к ней автоматически привязывается приобретенная цифровая лицензия, активирующая Windows. Ключ продукта для активации Windows нужно вводить: При покупке цифровой копии Windows на сайте Microsoft или у авторизованного продавца в интернете (ключ должен приходит на почту, или его можно получить в личном кабинете на сайте авторизованного продавца).

При покупке копии ОС (диск в коробке) у авторизованного продавца (ключ можно найти на стикере, прикрепленном к внутренней части коробки).

При покупке компьютера с предустановленной оригинальной копией Windows (ключ прилагается в документации к компьютеру или указан на его упаковке). В целом получается следующая картина — если пользователь однажды ввел 25-значный ключ активации и привязал лицензию к учетной записи Майкрософт, то повторно его вводить уже не нужно (да и не получится, т.к. он не может использоваться для активации системы дважды).

Создание и добавление учетной записи Microsoft Для начала перейдите на официальную страницу Microsoft и зарегистрируйтесь в системе точно так же, как если бы регистрация проходила в какой-нибудь социальной сети (телефон вводить не обязательно, нужен только почтовый ящик). Если учетная запись Майкрософт уже имеется и к ней была ранее привязана лицензия, то последующие шаги приведут к повторной активации Windows. Чтобы добавить учетную запись Майкрософт, нужно войти в систему из-под учетной записи администратора (неважно — локальной или временно созданной учетной записи Microsoft). Действия следующие: Откройте окно «Параметры» нажатием комбинации клавиш «Win + I» или кликом мышкой по соответствующему значку в меню «Пуск»: 1 Откройте вкладку «Учетные записи» слева, затем перейдите в раздел «Семья и другие пользователи»: В разделе «Другие пользователи» нажмите на кнопку «Добавить учетную запись»: Введите адрес почтового ящика, использованный при создании учетной записи Майкрософт, затем нужно будет ввести пароль: По завершению авторизации, нужно будет выйти из системы (или просто сменить пользователя), а затем войти в нее обратно, используя только что введенный логин (почтовый адрес) и пароль. Для выхода из системы переключитесь на рабочий стол, нажмите комбинацию клавиш «Alt + F4» и выберите в отобразившемся списке действий — «Выход» или «Смена пользователя», затем нажмите «ОК». Ввиду того, что браузер будет закрыт — откройте эту страницу повторно после входа в учетную запись Майкрософт (или на телефоне). Войдя в систему с учетной записью Microsoft, вновь откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите в нем во вкладку «Система», затем — в раздел «Активация»: Напротив пометки «Состояние лицензии» должно быть указано «Активно». Если кликнуть по этому блоку, то снизу отобразится дополнительная информация касательно лицензии.

Повторная активация Windows 11 после замены комплектующих ПК и решение других проблем Если же в разделе «Активация» окна «Параметры» указано, что система не активирована, а при клике по блоку «Состояние активации» высвечивается написанная красным шрифтом ошибка, то это может быть связано со следующим: Лицензия не привязана к учетной записи Майкрософт или возникла какая-то ошибка в процессе привязки после добавления на компьютер этой учетной записи.

Установленная копия Windows 11 была скачана не с официального сайта Microsoft, а из непонятного источника, где ее могли «подредактировать».

На компьютере было заменено оборудование (обычно это относится к материнской плате). Первые две проблемы удается решить путем запуска «Средства устранения неполадок»: Кликните по соответствующей кнопке напротив ошибки: Далее нужно немного подождать. Либо средство устранения неполадок сообщит, что все хорошо и выполнит активацию Windows 11 (это решит первую из названных выше двух проблем), либо выдаст сообщение — «Не удалось активировать Windows на этом устройстве». Последнее отображается при смене комплектующих компьютера. Кликните по элементу «На этом устройстве недавно были изменены аппаратные компоненты»: Возможно, придется повторно ввести логин и пароль от учетной записи Майкрософт — сделайте это.

В следующем окне нужно будет установить флажок напротив пункта «Это устройство, которое я сейчас использую» и затем нажать кнопку «Активировать»:

Активация Windows 11 при помощи ключа продукта Здесь все довольно просто: Откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите во вкладку «Система», кликните по разделу «Активация»: Напротив «Состояние активации» у не активированной системы Windows будет указано «Неактивно». Здесь нужно будет нажать кнопку «Изменить» напротив элемента «Изменение ключа продукта»: А затем ввести 25-значный ключ продукта и нажать «Далее»: