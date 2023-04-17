Активация Windows 11 — официальные и легальные способы

Если домашние пользователи еще как-то могут себе позволить использовать нелегальные копии Windows 11, то с корпоративными дела обстоят иначе. Домой вряд ли вломятся представители МВД для проверки лицензий установленного на компьютер программного обеспечения, а вот с офис — вполне возможно.
Однако активированная официальным способом операционная система не только исключает появления на пороге полиции, но и защищает пользователя от различных киберугроз. Пиратские копии Windows нередко «комплектуются» скрытыми программами (майнерами криптовалют или каким угодно вредоносным ПО). Если же "активация" системы производится путем запуска в оригинальной копии Windows программы-активатора, то и здесь невозможно предсказать, будет ли вместе с этим активатором установлено еще что-нибудь.
Кстати, в интернете на ряде сайтов продаются, т.н. «OEM ключи», стоимость которых раз в 10 меньше стоимости ключей активации, продающихся на сайте Microsoft. Мы рассмотрим этот вопрос в конце.
Как происходит активация Windows 11?
Если вкратце, то для активации Windows 11 предстоит проделать следующие шаги:
- Создать учетную запись Microsoft, если таковая не была создана в процессе установки системы.
- Если к учетной записи привязана лицензия Windows 11, то на этом процесс завершается (это один из 2-х способов активации системы, именуемый как «Активация с помощью цифровой лицензии»).
- Активировать Windows, используя 25-значный ключ. Однако на момент написания обзора ключи для Windows 11 не продавались в магазине Microsoft Store, но продавались для Windows 10, которые можно использовать и для активации новой ОС.
Прежде, чем приступать к активации Windows 11, стоит немного разобраться в различиях между активацией при помощи цифровой лицензии и активацией путем ввода 25-значного ключа продукта.
Способы активации Windows
Есть два способы активировать операционную систему — либо привязать к ней учетную запись Майкрософт, к которой уже привязана цифровая лицензия, либо ввести 25-значный ключ продукта.
Поскольку Microsoft прекратила продажи в России, теперь купить официальную лицензию можно только через посредников. Мы рекомендуем проверенный и надежный сервис KeySoft (вот ссылка на покупку Windows 11 Home)
Активация при помощи цифровой лицензии осуществляется в следующих ситуациях (это неполный список):
- Если на компьютере была установлена, например, активированная Windows 7, которая была бесплатно по предложению Microsoft обновлена до 8/8.1, а затем и до 10-ки, то эту же лицензию можно будет использовать и для активации Windows 11. Это же касается и случаев обновления с 8/8.1 до 10.
- Если Windows была активирована при помощи 25-значного ключа с последующей привязкой лицензии к учетной записи Майкрософт, а затем на этом компьютере была заменена, например, материнская плата, то лицензия может «слететь». Последующая активация уже выполняется как бы при использовании цифровой лицензии. То же относится и к полной «чистой» переустановке операционной системы.
- Покупка Windows в магазине Microsoft Store. Т.к. для использования магазина требуется создание учетной записи Майкрософт, то к ней автоматически привязывается приобретенная цифровая лицензия, активирующая Windows.
Ключ продукта для активации Windows нужно вводить:
- При покупке цифровой копии Windows на сайте Microsoft или у авторизованного продавца в интернете (ключ должен приходит на почту, или его можно получить в личном кабинете на сайте авторизованного продавца).
- При покупке копии ОС (диск в коробке) у авторизованного продавца (ключ можно найти на стикере, прикрепленном к внутренней части коробки).
- При покупке компьютера с предустановленной оригинальной копией Windows (ключ прилагается в документации к компьютеру или указан на его упаковке).
В целом получается следующая картина — если пользователь однажды ввел 25-значный ключ активации и привязал лицензию к учетной записи Майкрософт, то повторно его вводить уже не нужно (да и не получится, т.к. он не может использоваться для активации системы дважды).
Создание и добавление учетной записи Microsoft
Для начала перейдите на официальную страницу Microsoft и зарегистрируйтесь в системе точно так же, как если бы регистрация проходила в какой-нибудь социальной сети (телефон вводить не обязательно, нужен только почтовый ящик). Если учетная запись Майкрософт уже имеется и к ней была ранее привязана лицензия, то последующие шаги приведут к повторной активации Windows.
Чтобы добавить учетную запись Майкрософт, нужно войти в систему из-под учетной записи администратора (неважно — локальной или временно созданной учетной записи Microsoft). Действия следующие:
- Откройте окно «Параметры» нажатием комбинации клавиш «Win + I» или кликом мышкой по соответствующему значку в меню «Пуск»:
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- Откройте вкладку «Учетные записи» слева, затем перейдите в раздел «Семья и другие пользователи»:
- В разделе «Другие пользователи» нажмите на кнопку «Добавить учетную запись»:
- Введите адрес почтового ящика, использованный при создании учетной записи Майкрософт, затем нужно будет ввести пароль:
- По завершению авторизации, нужно будет выйти из системы (или просто сменить пользователя), а затем войти в нее обратно, используя только что введенный логин (почтовый адрес) и пароль. Для выхода из системы переключитесь на рабочий стол, нажмите комбинацию клавиш «Alt + F4» и выберите в отобразившемся списке действий — «Выход» или «Смена пользователя», затем нажмите «ОК». Ввиду того, что браузер будет закрыт — откройте эту страницу повторно после входа в учетную запись Майкрософт (или на телефоне).
- Войдя в систему с учетной записью Microsoft, вновь откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите в нем во вкладку «Система», затем — в раздел «Активация»:
- Напротив пометки «Состояние лицензии» должно быть указано «Активно». Если кликнуть по этому блоку, то снизу отобразится дополнительная информация касательно лицензии.
Повторная активация Windows 11 после замены комплектующих ПК и решение других проблем
Если же в разделе «Активация» окна «Параметры» указано, что система не активирована, а при клике по блоку «Состояние активации» высвечивается написанная красным шрифтом ошибка, то это может быть связано со следующим:
- Лицензия не привязана к учетной записи Майкрософт или возникла какая-то ошибка в процессе привязки после добавления на компьютер этой учетной записи.
- Установленная копия Windows 11 была скачана не с официального сайта Microsoft, а из непонятного источника, где ее могли «подредактировать».
- На компьютере было заменено оборудование (обычно это относится к материнской плате).
Первые две проблемы удается решить путем запуска «Средства устранения неполадок»:
- Кликните по соответствующей кнопке напротив ошибки:
- Далее нужно немного подождать. Либо средство устранения неполадок сообщит, что все хорошо и выполнит активацию Windows 11 (это решит первую из названных выше двух проблем), либо выдаст сообщение — «Не удалось активировать Windows на этом устройстве». Последнее отображается при смене комплектующих компьютера. Кликните по элементу «На этом устройстве недавно были изменены аппаратные компоненты»:
- Возможно, придется повторно ввести логин и пароль от учетной записи Майкрософт — сделайте это.
- В следующем окне нужно будет установить флажок напротив пункта «Это устройство, которое я сейчас использую» и затем нажать кнопку «Активировать»:
Активация Windows 11 при помощи ключа продукта
Здесь все довольно просто:
- Откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите во вкладку «Система», кликните по разделу «Активация»:
- Напротив «Состояние активации» у не активированной системы Windows будет указано «Неактивно». Здесь нужно будет нажать кнопку «Изменить» напротив элемента «Изменение ключа продукта»:
- А затем ввести 25-значный ключ продукта и нажать «Далее»:
Что такое OEM-ключ для активации Windows?
Лицензия OEM (Original Equipment Manufacturer) выдается корпорацией Microsoft производителям ноутбуков и доверенным сборщикам полностью укомплектованных стационарных компьютеров, реализующим свою продукцию с предустановленной операционной системой Windows. Именно OEM-ключ выдается покупателям таких компьютеров для активации операционной системы (либо она уже активирована с использованием такого ключа).
Точно мы не скажем, как именно это происходит (наверное, все и без того догадываются), но такие OEM-ключи оказываются в продаже на различных сайтах в интернете. Их стоимость обычно в 10 раз ниже стоимости ключей активации продукта, которые продаются в Microsoft Store.
Однако эти ключи только активируют систему, но никак не выдают пользователям лицензию на использование Windows, т.к. они не являются доверенными производителями или сборщиками компьютеров. Да, OEM-ключ вполне легально активирует Windows, но такая активация все равно может вызвать вопросы у соответствующих органов.
У OEM-ключей есть и другой недостаток — с их помощью не получится выполнить повторную активацию системы в случае замены комплектующих компьютера. Ведь согласно лицензионному соглашению, пользователю нужно обращаться к производителю ПК после замены за новым ключом — и еще не факт, что он будет выдан. А т.к. пользователь самостоятельно использовал OEM-ключ, то он сам «сделался» производителем/сборщиком компьютера, то и обращаться ему нужно будет самому к себе. Ну, или просто купить новый такой ключ.