SoftSalad СОФТСАЛАТ
Полезные советы 09.04.2026 7 минут

Активация Windows 11 — официальные и легальные способы

Полезная информация по активации Windows 11 официальными способами и связанные с этим инструкции.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если домашние пользователи еще как-то могут себе позволить использовать нелегальные копии Windows 11, то с корпоративными дела обстоят иначе. Домой вряд ли вломятся представители МВД для проверки лицензий установленного на компьютер программного обеспечения, а вот с офис — вполне возможно.

Однако активированная официальным способом операционная система не только исключает появления на пороге полиции, но и защищает пользователя от различных киберугроз. Пиратские копии Windows нередко «комплектуются» скрытыми программами (майнерами криптовалют или каким угодно вредоносным ПО). Если же "активация" системы производится путем запуска в оригинальной копии Windows программы-активатора, то и здесь невозможно предсказать, будет ли вместе с этим активатором установлено еще что-нибудь.

Кстати, в интернете на ряде сайтов продаются, т.н. «OEM ключи», стоимость которых раз в 10 меньше стоимости ключей активации, продающихся на сайте Microsoft. Мы рассмотрим этот вопрос в конце.

Как происходит активация Windows 11?

Если вкратце, то для активации Windows 11 предстоит проделать следующие шаги:

  • Создать учетную запись Microsoft, если таковая не была создана в процессе установки системы.
  • Если к учетной записи привязана лицензия Windows 11, то на этом процесс завершается (это один из 2-х способов активации системы, именуемый как «Активация с помощью цифровой лицензии»).
  • Активировать Windows, используя 25-значный ключ. Однако на момент написания обзора ключи для Windows 11 не продавались в магазине Microsoft Store, но продавались для Windows 10, которые можно использовать и для активации новой ОС.

Прежде, чем приступать к активации Windows 11, стоит немного разобраться в различиях между активацией при помощи цифровой лицензии и активацией путем ввода 25-значного ключа продукта.

Способы активации Windows

Есть два способы активировать операционную систему — либо привязать к ней учетную запись Майкрософт, к которой уже привязана цифровая лицензия, либо ввести 25-значный ключ продукта.

Поскольку Microsoft прекратила продажи в России, теперь купить официальную лицензию можно только через посредников. Мы рекомендуем проверенный и надежный сервис KeySoft (вот ссылка на покупку Windows 11 Home)

Активация при помощи цифровой лицензии осуществляется в следующих ситуациях (это неполный список):

  • Если на компьютере была установлена, например, активированная Windows 7, которая была бесплатно по предложению Microsoft обновлена до 8/8.1, а затем и до 10-ки, то эту же лицензию можно будет использовать и для активации Windows 11. Это же касается и случаев обновления с 8/8.1 до 10.
  • Если Windows была активирована при помощи 25-значного ключа с последующей привязкой лицензии к учетной записи Майкрософт, а затем на этом компьютере была заменена, например, материнская плата, то лицензия может «слететь». Последующая активация уже выполняется как бы при использовании цифровой лицензии. То же относится и к полной «чистой» переустановке операционной системы.
  • Покупка Windows в магазине Microsoft Store. Т.к. для использования магазина требуется создание учетной записи Майкрософт, то к ней автоматически привязывается приобретенная цифровая лицензия, активирующая Windows.

Ключ продукта для активации Windows нужно вводить:

  • При покупке цифровой копии Windows на сайте Microsoft или у авторизованного продавца в интернете (ключ должен приходит на почту, или его можно получить в личном кабинете на сайте авторизованного продавца).
  • При покупке копии ОС (диск в коробке) у авторизованного продавца (ключ можно найти на стикере, прикрепленном к внутренней части коробки).
  • При покупке компьютера с предустановленной оригинальной копией Windows (ключ прилагается в документации к компьютеру или указан на его упаковке).

В целом получается следующая картина — если пользователь однажды ввел 25-значный ключ активации и привязал лицензию к учетной записи Майкрософт, то повторно его вводить уже не нужно (да и не получится, т.к. он не может использоваться для активации системы дважды).

Создание и добавление учетной записи Microsoft

Для начала перейдите на официальную страницу Microsoft и зарегистрируйтесь в системе точно так же, как если бы регистрация проходила в какой-нибудь социальной сети (телефон вводить не обязательно, нужен только почтовый ящик). Если учетная запись Майкрософт уже имеется и к ней была ранее привязана лицензия, то последующие шаги приведут к повторной активации Windows.

Чтобы добавить учетную запись Майкрософт, нужно войти в систему из-под учетной записи администратора (неважно — локальной или временно созданной учетной записи Microsoft). Действия следующие:

  • Откройте окно «Параметры» нажатием комбинации клавиш «Win + I» или кликом мышкой по соответствующему значку в меню «Пуск»:

Меню Пуск1

  • Откройте вкладку «Учетные записи» слева, затем перейдите в раздел «Семья и другие пользователи»:

Учетные записи

  • В разделе «Другие пользователи» нажмите на кнопку «Добавить учетную запись»:

Добавление учетной записи Майкрософт

  • Введите адрес почтового ящика, использованный при создании учетной записи Майкрософт, затем нужно будет ввести пароль:

  • По завершению авторизации, нужно будет выйти из системы (или просто сменить пользователя), а затем войти в нее обратно, используя только что введенный логин (почтовый адрес) и пароль. Для выхода из системы переключитесь на рабочий стол, нажмите комбинацию клавиш «Alt + F4» и выберите в отобразившемся списке действий — «Выход» или «Смена пользователя», затем нажмите «ОК». Ввиду того, что браузер будет закрыт — откройте эту страницу повторно после входа в учетную запись Майкрософт (или на телефоне).

Выход из системы

  • Войдя в систему с учетной записью Microsoft, вновь откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите в нем во вкладку «Система», затем — в раздел «Активация»:

Параметры Windows

  • Напротив пометки «Состояние лицензии» должно быть указано «Активно». Если кликнуть по этому блоку, то снизу отобразится дополнительная информация касательно лицензии.

Проверка состояния активации

Повторная активация Windows 11 после замены комплектующих ПК и решение других проблем

Если же в разделе «Активация» окна «Параметры» указано, что система не активирована, а при клике по блоку «Состояние активации» высвечивается написанная красным шрифтом ошибка, то это может быть связано со следующим:

  • Лицензия не привязана к учетной записи Майкрософт или возникла какая-то ошибка в процессе привязки после добавления на компьютер этой учетной записи.
  • Установленная копия Windows 11 была скачана не с официального сайта Microsoft, а из непонятного источника, где ее могли «подредактировать».
  • На компьютере было заменено оборудование (обычно это относится к материнской плате).

Первые две проблемы удается решить путем запуска «Средства устранения неполадок»:

  • Кликните по соответствующей кнопке напротив ошибки:

Запуск «Средства устранения неполадок»

  • Далее нужно немного подождать. Либо средство устранения неполадок сообщит, что все хорошо и выполнит активацию Windows 11 (это решит первую из названных выше двух проблем), либо выдаст сообщение — «Не удалось активировать Windows на этом устройстве». Последнее отображается при смене комплектующих компьютера. Кликните по элементу «На этом устройстве недавно были изменены аппаратные компоненты»:

Средства устранения неполадок

  • Возможно, придется повторно ввести логин и пароль от учетной записи Майкрософт — сделайте это.
  • В следующем окне нужно будет установить флажок напротив пункта «Это устройство, которое я сейчас использую» и затем нажать кнопку «Активировать»:

Активация Windows 11 при помощи ключа продукта

Здесь все довольно просто:

  • Откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите во вкладку «Система», кликните по разделу «Активация»:

  • Напротив «Состояние активации» у не активированной системы Windows будет указано «Неактивно». Здесь нужно будет нажать кнопку «Изменить» напротив элемента «Изменение ключа продукта»:

Изменение ключа продукта

  • А затем ввести 25-значный ключ продукта и нажать «Далее»:

Ввод ключа активации Windows 11

Что такое OEM-ключ для активации Windows?

Лицензия OEM (Original Equipment Manufacturer) выдается корпорацией Microsoft производителям ноутбуков и доверенным сборщикам полностью укомплектованных стационарных компьютеров, реализующим свою продукцию с предустановленной операционной системой Windows. Именно OEM-ключ выдается покупателям таких компьютеров для активации операционной системы (либо она уже активирована с использованием такого ключа).

Точно мы не скажем, как именно это происходит (наверное, все и без того догадываются), но такие OEM-ключи оказываются в продаже на различных сайтах в интернете. Их стоимость обычно в 10 раз ниже стоимости ключей активации продукта, которые продаются в Microsoft Store.

Однако эти ключи только активируют систему, но никак не выдают пользователям лицензию на использование Windows, т.к. они не являются доверенными производителями или сборщиками компьютеров. Да, OEM-ключ вполне легально активирует Windows, но такая активация все равно может вызвать вопросы у соответствующих органов.

У OEM-ключей есть и другой недостаток — с их помощью не получится выполнить повторную активацию системы в случае замены комплектующих компьютера. Ведь согласно лицензионному соглашению, пользователю нужно обращаться к производителю ПК после замены за новым ключом — и еще не факт, что он будет выдан. А т.к. пользователь самостоятельно использовал OEM-ключ, то он сам «сделался» производителем/сборщиком компьютера, то и обращаться ему нужно будет самому к себе. Ну, или просто купить новый такой ключ.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Windows 11
Windows 11

Версия 26H1

Бесплатная официальная сборка Windows 11 для установки на ПК и ноутбуки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

Читайте также

Автозагрузка Windows 11: просмотр, удаление и добавление программ
Автозагрузка Windows 11: просмотр, удаление и добавление программ

Информация по автозагрузке Windows 11, а также инструкции по управлению списком автозагрузки.

Как проверить активацию (лицензию) Windows 10/11?
Как проверить активацию (лицензию) Windows 10/11?

Инструкции по проверке лицензии / активации Windows 10 и 11.

Как обойти создание учетной записи Microsoft во время установки Windows 11?
Как обойти создание учетной записи Microsoft во время установки Windows 11?

Обход обязательного создания учетной записи Microsoft: рассказываем об актуальных на сегодняшний день способах.

Обсуждение статьи

1 отзыв

mark1979kim

Ключ активации или серийный номер — это комбинация цифр и букв, позволяющая активировать Windows 11. Активация помогает убедиться, что ваша копия Windows является подлинной и не использовалась на большем количестве устройств, чем разрешено Условиями лицензионного соглашения на использование программного обеспечения Microsoft. Он также удаляет сообщение об активации, которое появляется в нижней части экрана.
Прежде чем приступить к установке Windows 11, важно отметить, что выпущена только девелоперская версия операционной системы. Рекомендуется дождаться крупного развертывания, чтобы обеспечить стабильность.