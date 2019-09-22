Что такое Flash Player и зачем он нужен?

Многие задавались таким вопросом, увидев на одном из сайтов сообщение об отсутствии установленного в браузере плагина Flash Player вместо ожидаемого видеоролика, браузерной онлайн-игры, трансляции любимого телеканала или чего-нибудь в этом роде. При этом в сообщении с ошибкой, как правило, присутствует ссылка для скачивания загадочного плагина. Все, кто мало знаком с веб-технологиями могут подумать, что сайт пытается заставить скачать очередную вредоносную программу, однако это не так (в большинстве случаев).

Что такое Flash Player?

Для создания современных сайтов уже давно не используется один лишь HTML. Для увеличения функциональности в них внедряют куски кода, написанного на других языках программирования/ сценариев/разметок и т.д. В случае с Flash — это язык программирования ActionScript. И для того, чтобы написанные на этом языке приложения могли работать в браузере, как раз и требуется Flash Player.

Слово «Player» используется не просто так. Ведь Flash Player — это, по сути, мультимедиа-проигрыватель. В качестве входных (для воспроизведения) данных используются файлы формата SWF (наиболее часто), FLV, F4V и некоторые другие.

Таким образом, Flash Player — это мультимедиа-плеер, который существует, в т.ч., и в качестве плагина/расширения для различных браузеров. Однако вместо видео или аудио он воспроизводит свои собственные типы файлов, а точнее — программы, написанные на языке ActionScript.