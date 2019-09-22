Что такое Flash Player и зачем он нужен?

Многие задавались таким вопросом, увидев на одном из сайтов сообщение об отсутствии установленного в браузере плагина Flash Player вместо ожидаемого видеоролика, браузерной онлайн-игры, трансляции любимого телеканала или чего-нибудь в этом роде. При этом в сообщении с ошибкой, как правило, присутствует ссылка для скачивания загадочного плагина. Все, кто мало знаком с веб-технологиями могут подумать, что сайт пытается заставить скачать очередную вредоносную программу, однако это не так (в большинстве случаев).
Что такое Flash Player?
Для создания современных сайтов уже давно не используется один лишь HTML. Для увеличения функциональности в них внедряют куски кода, написанного на других языках программирования/ сценариев/разметок и т.д. В случае с Flash — это язык программирования ActionScript. И для того, чтобы написанные на этом языке приложения могли работать в браузере, как раз и требуется Flash Player.
Слово «Player» используется не просто так. Ведь Flash Player — это, по сути, мультимедиа-проигрыватель. В качестве входных (для воспроизведения) данных используются файлы формата SWF (наиболее часто), FLV, F4V и некоторые другие.
Таким образом, Flash Player — это мультимедиа-плеер, который существует, в т.ч., и в качестве плагина/расширения для различных браузеров. Однако вместо видео или аудио он воспроизводит свои собственные типы файлов, а точнее — программы, написанные на языке ActionScript.
Зачем нужен Flash Player?
Ответ очевиден — для воспроизведения Flash-контента. Т.е. если на сайте присутствует какой-либо Flash-контент, то браузер сможет его воспроизвести только при наличии этого плагина, в противном случае не избежать ошибки со следующим содержимым:
Что за «Flash-контент»?
«Flash-контентом» называют любую программу, написанную под Flash Player. И разновидностей таких программ множество. Вот наиболее часто встречающиеся:
- Аудио- и видеопроигрыватели. Если вы спросите, как Flash Player проигрывает видео различных форматов, когда он не способен их открывать, ответим — никак. Видео или аудио воспроизводит мультимедиа-плеер, написанный на языке ActionScript, который, в свою очередь, проигрывается в плеере Flash Player.
- Браузерные игры. Большинство ныне существующих игр для браузеров также написано на языке ActionScript. Flash-контент, кстати, может содержать трехмерные модели, широко используемые в различных играх.
- Всевозможные мелкие приложения и веб-элементы. К ним можно отнести, например, калькуляторы, несложные графические редакторы, рисовалки и т.д.
- И, конечно же — рекламные баннеры. Flash позволяет сделать рекламу интерактивной, благодаря чему она пользуется большой популярностью у рекламодателей.
Прекращение поддержки Flash
Нынешний правообладатель технологии Flash — Adobe — заявил о прекращении поддержки своего детища в 2020 году. Поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем пользователи перестанут видеть на страницах сайтов сообщение о необходимости установки Flash Player. Простым пользователям беспокоиться на счет этого не стоит, т.к. Flash-контент (или схожий с ним) способны воспроизводить и другие программные платформы, например, Microsoft Silverlight или JavaFX.