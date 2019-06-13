Что такое облачные хранилища, как они работают и зачем нужны?

Хотя концепция облачных вычислений появилась еще в 20 веке (только называлась она "более научно"), настоящий бум этой технологии произошел в 2008 году. Сегодня понятием "Облачное хранилище" уже никого не удивить, но далеко не все знают, что оно собой представляет, как работает и зачем создано. Постараемся ответить на эти вопросы простым языком.

Что такое облачное хранилище? Облачное хранилище — это не сверхсложная IT-технология, а просто одна из моделей онлайн-хранилищ данных. Она практически ничем не отличается от традиционного способа хранения информации на удаленных серверах. Исключение заключается в том, что пользователю не нужно покупать или арендовать отдельный сервер с дисковым пространствов, а затем настраивать его, чтобы появилась возможность загрузки туда файлов. Другое ключевое отличие облачных сервисов заключается в их относительной дешевизне по сравнению с самостоятельным сервером. Пользователь платит лишь за то дисковое пространство, которое ему необходимо для работы. Главное — человеку не нужно платить за компьютерные мощности (объем выделяемой оперативной памяти, процессорное время и т.д.), как это наблюдается в случае с арендой сервера или даже виртуального хостинга. Все, что требуется рядовому пользователю для взаимодействия с облачным хранилищем — авторизоваться на сайте компании, предоставляющей услуги по хранению пользовательских данных на своих серверах. В личном кабинете таких сервисов есть весь необходимый инструментарий для работы с облаком — загрузка, выгрузка и возможность просмотра загруженных файлов.

Способы работы с облачными хранилищами Многие владельцы облачных хранилищ создают специальные приложения для компьютеров и мобильных устройств под большинство существующих сегодня операционных систем. Это обеспечивает пользователей возможностью управления своими данными без необходимости использования браузера, что значительно увеличивает уровень безопасности и не только. При помощи таких приложений можно организовать, к примеру, автоматическое резервирование (копирование) файлов с локального жесткого диска или флеш-карты смартфона на удаленный сервер по расписанию и/или в соответствии с другими заданными условиями. Мноние программы для компьютеров и мобильных устройств используют облачные серверы для хранения на них каких-либо пользовательских и/или внутренних данных. Если это, к примеру, игра на смартфоне, она может передавать в облако прогресс прохождения, сохранения и прочую техническую информацию, а затем подгружать ее при запуске. Причем пользователь может несколько раз сменить устройство, а его сохранения в игре не пропадут — главное, подключиться к своему аккаунту из игрового приложения. Вот еще несколько примеров использования облачных хранилищ: Автоматическое сохранение видео, аудио и фотографий в облаке при их съемке/записи в соответствующем приложении на телефоне.

Сохранение видеозаписей с камер видеонаблюдения. И это можно реализовать по-разному. Отправку файлов записей на облако могут брать на себя как установленные на ПК программы, так и само оборудование — камеры и/или видеорегистраторы.

Все почтовые программы и мессенджеры также хранят пользовательскую переписку и вложения в облачных хранилищах.

Разнообразные десктопные утилиты (например, приложения для установки драйверов или софта), антивирусы и ряд других программ, в задачу которых входит скачивание и обновление данных, работают с облачными хранилищами.

Не путать с облачными вычислениями Облачные технологии не ограничиваются лишь одними хранилищами данных. Существуют также понятие "Облачные вычисления", которые можно легко перепутать с облачными хранилищами. Отличить их не сложно. Облачные вычислительные системы предназначены именно для вычислений, а не перманентного хранения больших объемов данных. Например, разработчик создал какое-либо приложение для телефона, которое, допустим, подсчитывает количество слов, встречающихся на страницах тысячи сайтов. Понятное дело, что обычный смартфон "не потянет" эту задачу со своими 2 гигабайтами ОЗУ и двуядерным процессором, однако он в состоянии передать на удаленный сервер искомое пользователем слово, а затем получить от него в ответ результат подсчетов — число. Система облачных вычислений в данном случае берет на себя задачу по поиску и подсчету слов, и чем мощнее такая система, тем быстрее и точнее она выполнит свою работу. А облачное хранилище — это, можно сказать, жесткий или SSD-диск, расположенный где-то в интернете, на который можно сохранять свои файлы, скачивать их, удалять и выполнять прочие операции.

Как устроены облачные хранилища? В плане физической реализации облачных хранилищ также могут наблюдаться отличия от традиционных серверов. Если сервер — это компьютер, все вычислительные мощности и программное обеспечение которого находятся в одном помещении, то в случае с облаком — все это может по отдельности располагаться на значительном расстоянии друг от друга. Т.е. сайт, где пользователи проходят авторизацию, находится, например, в Европе, управляющая облаком программа — а США, а физические накопители информации — в Австралии или Африке. Если речь идет о крупных компаниях, предоставляющих соответствующие услуги, то их облачная система, как правило, разбросана по всему миру так, чтобы пользователи из любой страны могли иметь быстрый доступ к своим файлам. А вот как именно взаимодействуют между собой программная и аппаратная части таких систем — тайна разработчиков. Для рядового пользователя это значения не имеет.