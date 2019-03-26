За хранение данных в быстром доступе отвечает оперативная память. Если ее размера недостаточно для выполнения поставленных задач, на помощь приходит виртуальная память в виде файла подкачки. Файл подкачки — специальная область жесткого диска (виртуальная память), которая помогает оперативной памяти обрабатывать данные. Скорость обработки информации, перенесенных в файл подкачки, намного меньше, чем у ОЗУ. Например, если на компьютере запустить 3-4 программы, которые потребляют большое количество ОЗУ одновременно, то неиспользуемые приложения будут выгружены в виртуальную память. Это нужно для того, чтобы снять нагрузку с оперативной памяти.

Как настроить файл подкачки? Откройте панель управления Windows. Перейдите в подраздел панели управления Система и безопасность и выберите пункт Система. В открывшемся окне с подробной информацией о системе откройте раздел Дополнительные параметры системы. Откроется новое окно, d котором будут показаны свойства операционной системы. Во вкладке Дополнительно находится подраздел Быстродействие, который отвечает на скорость работы системы. Здесь необходимо выбрать пункт Параметры. Откройте вкладку Дополнительно. Здесь находится раздел Виртуальная память, где выполняется процесс настройки файла подкачки на ПК. Нажмите кнопку Изменить. Уберите галочку с пункта, который отвечает за определение файла подкачки в автоматическом режиме. Появится возможность установки файла подкачки у каждого раздела диска вручную. Для этого нужно указать исходный размер и максимальный размер в мегабайтах.