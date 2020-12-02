Как узнать, какие программы тормозят работу компьютера?

Снижение производительности компьютера в большинстве случаев связано с высоким уровнем потребления ресурсов ПК различными программами. Чтобы узнать, какие именно приложения тормозят работу компьютера, можно воспользоваться стандартным системными приложениями Windows или сторонними утилитами.

Стандартные способы определения программ, тормозящих компьютер

Во всех версиях операционных систем Windows присутствует системное приложение "Диспетчер задач", чтобы запустить его можно воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + Alt + Delete" (а затем кликнуть по кнопке "Диспетчер задач"). После запуска приложения откройте вкладку "Процессы" и отсортируйте выведенный список запущенных процессов по проценту потребления ресурсов центрального процессора (кнопка "ЦП"). Программы, потребляющие наибольший уровень ресурсов центрального процесса, будут отображены в самом верху списка запущенных процессов.

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Однако программы могут снижать производительность компьютера не только за счет потребления ресурсов ЦП, но и за счет ресурсов оперативной памяти и/или жестких дисков/твердотельных накопителей. В приложении "Диспетчер задач" имеется возможность просмотра и этих параметров. Достаточно отсортировать список процессов по значению потребления ресурсов памяти и/или диска.

Расширенную информацию о запущенных процессах можно посмотреть в другом системном приложении – "Монитор ресурсов". Его можно запустить из "Диспетчера задач", перейдя во вкладку "Производительность" и кликнув по элементу "Открыть монитор ресурсов" в нижней части окна.

В самом приложении "Монитор ресурсов" откройте вкладку "ЦП".

Здесь можно получить информацию не только о запущенных процессах, но и службах, а также связанных с процессами дескрипторами и модулями. В программе "Монитор ресурсов" имеется полезная функция, отсутствующая в "Диспетчере задач" – определение среднего уровня нагрузки на процессор в течение 60 секунд. Т.е. если тот или иной процесс тормозит компьютер лишь несколько секунд, какой именно из них это делал в течение минуты, можно будет определить, отсортировав список по параметру "Среднее для ЦП"

Через "Монитор ресурсов" можно посмотреть и уровни потребления процессами памяти и диска, для чего нужно перейти во вкладку "Память" или "Диск", соответственно.