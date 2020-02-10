Portable-программы: что это значит и зачем они нужны?

Довольно часто на страницах скачивания тех или иных программ можно в описании указывается, что существует ее portable-версия. Объясним, что это значит, и для чего нужны данные версии программного обеспечения.
Что такое portable-программа?
С английского «portable» переводится как «портативный» или «переносной». По отношению конкретно к программам, «portable» будет означать, что данную версию приложения: а) не нужно устанавливать в систему; б) можно запускать с любого носителя — диска, USB-флешки и т.п.
Касательно установки, то portable-программы все же иногда приходится устанавливать. Но это, скорее, не инсталляция, а распаковка архива. Даже если установщик является исполнимым EXE-файлом, то это, скорее, самораспаковывающийся архив либо его подобие. И распаковка такого архива не затрагивает никакие системные настройки, не копирует какие-либо файлы в системные каталоги жесткого диска (но в процессе распаковки может быть предложено создание ярлыка на рабочем столе или другие действия).
Удобство использования portable-версий еще и в том, что в качестве папки назначения установки (распаковки) можно указать, например, USB-флешку. Ее впоследствии можно будет подключить к любому компьютеру, а затем запустить с нее же установленную (распакованную) программу без необходимости повторной установки или копирования файлов на жесткий диск.
Зачем нужны portable-программы?
Портативные версии программ могут понадобиться в различных ситуациях, например:
- Необходимость выполнения каких-либо действий за компьютером сразу после переустановки операционной системы. К примеру, портативный менеджер драйверов позволит быстро установить необходимые драйверы, даже если компьютер не подключен к интернету.
- Обслуживание компьютера при использовании портативных программ, установленных на внешний накопитель (USB-флешку). Данный способ обслуживания зачастую используют специалисты по ремонту ПК — это значительно облегчает и ускоряет их работу.
- Запуск антивирусных программ (да, существуют портативные антивирусы) на компьютере, пораженном вирусами. Зачастую этот способ очистки ПК является единственно доступным (не считая удаления всех данных с жесткого диска и последующей переустановки системы), т.к. вирусы уже давно "научились" блокировать установку любых программ на компьютер, и в особенности антивирусы.
Также многие пользователи компьютеров создают свой личный набор портативных программ, чтобы их можно было запускать без необходимости повторной установки (например, при переустановке системы либо покупке нового жесткого диска или целого компьютера).
У всех ли программ существуют portable-версии?
Однозначно нет. Причина в том, что некоторые программы (а таковых большинство) требуют особых условий для их успешного запуска и последующего использования. И создание этих условий обычно осуществляется исключительно в процессе установки приложения. Такую программу нельзя просто скопировать на флешку, а затем запустить на другом компьютере или в другой системе.
Также следует понимать, что portable-версии многих приложений создают не сами их разработчики, а простые любители. Для этого они вносят собственные изменения в настройки программ, добавляют/удаляют/редактируют те или иные файлы и т.д. К запуску таких любительских сборок portable-версий приложений следует относиться с осторожностью, т.к. никогда точно неизвестно, что именно было в них изменено.