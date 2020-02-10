Portable-программы: что это значит и зачем они нужны?

Довольно часто на страницах скачивания тех или иных программ можно в описании указывается, что существует ее portable-версия. Объясним, что это значит, и для чего нужны данные версии программного обеспечения.

Что такое portable-программа?

С английского «portable» переводится как «портативный» или «переносной». По отношению конкретно к программам, «portable» будет означать, что данную версию приложения: а) не нужно устанавливать в систему; б) можно запускать с любого носителя — диска, USB-флешки и т.п.

Касательно установки, то portable-программы все же иногда приходится устанавливать. Но это, скорее, не инсталляция, а распаковка архива. Даже если установщик является исполнимым EXE-файлом, то это, скорее, самораспаковывающийся архив либо его подобие. И распаковка такого архива не затрагивает никакие системные настройки, не копирует какие-либо файлы в системные каталоги жесткого диска (но в процессе распаковки может быть предложено создание ярлыка на рабочем столе или другие действия).

Удобство использования portable-версий еще и в том, что в качестве папки назначения установки (распаковки) можно указать, например, USB-флешку. Ее впоследствии можно будет подключить к любому компьютеру, а затем запустить с нее же установленную (распакованную) программу без необходимости повторной установки или копирования файлов на жесткий диск.