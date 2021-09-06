Что такое плагин и зачем он нужен?

В ситуациях, когда стандартных возможностей программы становится недостаточно, на помощь приходят разнообразные плагины. Их несложно найти, зато взамен пользователь получает новые полезные функции. Что такое плагины, для чего нужны и как их установить на ПК?

Что такое плагин? Пример Плагин представляет собой подключаемый модуль, дополнение для программы на ПК или движка сайта. Он позволяет настроить, дополнить, исправить функционал программного обеспечения (ПО) и сделать его лучше по отношению к требованиям определенного пользователя. Если ПО вполне может обходиться без плагина, то подключаемый модуль самостоятельно не работает. Одним из самых известных и востребованных плагинов долгое время считался Adobe Flash Player. Сейчас он уже неактуален, поскольку разработчики прекратили поддержку модуля. А раньше каждый пользователь при попытке воспроизвести любой мультимедийный контент на сайте получал уведомление о том, что нужно установить или обновить Adobe Flash Player. Сайты открывались и без плагина. Также на них можно было увидеть, например, текстовую информацию, но видео не работало. Подключаемые модули необходимы для использования не только в онлайн-режиме. Например, различные программы, предназначенные для работы с графикой, видео, аудио и т.п. тоже поддерживают большое количество плагинов, которые расширяют их стандартный функционал. Пользователю остается лишь выбрать нужные дополнения. По типу лицензии плагины бывают бесплатными, условно-бесплатными и платными.

Функции плагинов Может показаться, что установка плагинов бессмысленна – разработчикам намного проще сразу снабдить свои программы всеми необходимыми возможностями. Зачем тратить лишнее время на поиск, скачивание, установку и обновление плагинов? На самом деле подключаемые модули выполняют несколько важных функций: Снижают общий размер программы и увеличивают скорость ее работы. Позволяют настроить ПО в индивидуальном режиме. Совершенствуют стандартную версию программного обеспечения. Чем популярнее программа, тем больше всевозможных плагинов для нее можно найти в свободном доступе. Сложно представить объем ПО, если бы оно сразу было оснащено всеми функциями. Такой пакет будет занимать много места на компьютере. А, благодаря плагинам, можно выбрать лишь нужные возможности. То же самое касается и индивидуальной настройки программ. Одному пользователю в браузере нужен прогноз погоды, находящийся все время на виду, другому – курс валют и т.д. Совершенствование базовых возможностей программ больше заинтересует программистов. Чтобы дополнить стандартную версию программы какой-либо функцией, достаточно написать для нее определенный программный код (тот же плагин). Не нужно ждать, пока разработчик ПО добавит эту функцию, да и установка/удаление плагинов никак не сказываются на работе программы.