Что такое плагин и зачем он нужен?

В ситуациях, когда стандартных возможностей программы становится недостаточно, на помощь приходят разнообразные плагины. Их несложно найти, зато взамен пользователь получает новые полезные функции. Что такое плагины, для чего нужны и как их установить на ПК?
Что такое плагин? Пример
Плагин представляет собой подключаемый модуль, дополнение для программы на ПК или движка сайта. Он позволяет настроить, дополнить, исправить функционал программного обеспечения (ПО) и сделать его лучше по отношению к требованиям определенного пользователя. Если ПО вполне может обходиться без плагина, то подключаемый модуль самостоятельно не работает.
Одним из самых известных и востребованных плагинов долгое время считался Adobe Flash Player. Сейчас он уже неактуален, поскольку разработчики прекратили поддержку модуля. А раньше каждый пользователь при попытке воспроизвести любой мультимедийный контент на сайте получал уведомление о том, что нужно установить или обновить Adobe Flash Player. Сайты открывались и без плагина. Также на них можно было увидеть, например, текстовую информацию, но видео не работало.
Подключаемые модули необходимы для использования не только в онлайн-режиме. Например, различные программы, предназначенные для работы с графикой, видео, аудио и т.п. тоже поддерживают большое количество плагинов, которые расширяют их стандартный функционал. Пользователю остается лишь выбрать нужные дополнения.
По типу лицензии плагины бывают бесплатными, условно-бесплатными и платными.
Функции плагинов
Может показаться, что установка плагинов бессмысленна – разработчикам намного проще сразу снабдить свои программы всеми необходимыми возможностями. Зачем тратить лишнее время на поиск, скачивание, установку и обновление плагинов? На самом деле подключаемые модули выполняют несколько важных функций:
- Снижают общий размер программы и увеличивают скорость ее работы.
- Позволяют настроить ПО в индивидуальном режиме.
- Совершенствуют стандартную версию программного обеспечения.
Чем популярнее программа, тем больше всевозможных плагинов для нее можно найти в свободном доступе. Сложно представить объем ПО, если бы оно сразу было оснащено всеми функциями. Такой пакет будет занимать много места на компьютере. А, благодаря плагинам, можно выбрать лишь нужные возможности. То же самое касается и индивидуальной настройки программ. Одному пользователю в браузере нужен прогноз погоды, находящийся все время на виду, другому – курс валют и т.д.
Совершенствование базовых возможностей программ больше заинтересует программистов. Чтобы дополнить стандартную версию программы какой-либо функцией, достаточно написать для нее определенный программный код (тот же плагин). Не нужно ждать, пока разработчик ПО добавит эту функцию, да и установка/удаление плагинов никак не сказываются на работе программы.
Как установить плагин?
Процесс установки плагина зависит от конкретной программы. Выделяют 3 типа подключаемых модулей по способу установки:
- ручной;
- автоматизированный;
- автоматический.
Ручная установка плагина предполагает, что пользователю необходимо самостоятельно скопировать файлы с кодом и вставить их в специальную папку ПО. Самый неудобный способ, который редко встречается. Неопытным пользователям лучше не экспериментировать со вмешательством в код программы.
Автоматизированные плагины устанавливаются непосредственно через меню программы. Такая возможность предусмотрена нечасто. Наиболее распространенной считается автоматическая установка. Достаточно найти и скачать нужный плагин. Его установка запускается по аналогии с любой обычной программой. В процессе инсталляции файлы самостоятельно распаковываются по папкам – участие пользователя не требуется.
Рассмотрим пример установки плагина для браузера Mozilla Firefox. Для этого нужно первым делом запустить браузер и перейти в раздел «Настройки». В левом нижнем углу находится кнопка «Расширения и темы».
В новой вкладке появляются все виды дополнений, которые уже установлены в браузере, либо те, что можно подключить. В этом меню содержится вся информация о плагине, а также есть инструменты для управления: удаление, настройка обновлений и т.п.
Обратите внимание, что в данном случае расширения и плагины представлены в виде отдельных категорий. С технической точки зрения это разные типы дополнений. Под каждым плагином обычно есть сторонняя ссылка на сайт разработчика.
Чтобы найти новый плагин, можно ввести ключевой запрос сразу в графе «Найти больше дополнений» (вверху экрана) либо перейти в официальный магазин Mozilla – Firefox Browser Add-Ons. Он содержит сотни дополнений, которые устанавливаются одним кликом.
Например, чтобы установить плагин VKSaver для скачивания аудиозаписей, достаточно добавить его в браузер, нажав на соответствующую кнопку.
Установка плагинов для различных программ, как правило, чуть сложнее и требует больше времени. При этом важно четко следовать инструкции, которая обычно прилагается к дополнению.