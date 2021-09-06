Операционная система для ПК. Виды операционных систем

В погоне за скоростью работы и производительностью многие владельцы ПК пытаются оснастить их передовыми компонентами: процессорами, оперативной памятью и прочими комплектующими. Однако то, насколько комфортно будет работать за компьютером, во многом зависит от установленной операционной системы.

Что такое операционная система? Функции ОС Операционная система представляет собой комплекс связанных между собой программ, которые предназначены для управления ресурсами ПК, а также дают возможность пользователю взаимодействовать с ними. С точки зрения структуры ОС, в ней выделяют 3 основных компонента: Ядро. Включает драйверы, файловую систему, планировщик задач, сетевую подсистему. Системные библиотеки. Содержат различные программы, которые нужны для разработки программного обеспечения (ПО). Оболочка и утилиты. Интерфейс ОС и вспомогательные программы, необходимые для ее работы. Операционная система для ПК выполняет огромное количество функций, среди которых можно выделить основные: Контроль загрузки процессора. Управление оперативной памятью и встроенным накопителем (жестким диском). Распределение процессов, задач. Установка, обновление, удаление программ, а также их запуск на выполнение. Управление аппаратными составляющими компьютера, включая процессор, монитор, подключаемые устройства и др. Обеспечение защиты и безопасности данных. Диагностика неисправностей и устранение ошибок.

Виды операционных систем По типу лицензии операционные системы бывают платные и бесплатные. Большинство современных относятся к первой категории. Но есть и системы, находящиеся в свободном доступе. Например, можно скачать Linux бесплатно либо получить эту ОС у того, кто уже ею обладает. Системы также классифицируются по типу используемого интерфейса. Все актуальные ОС — графические. В прошлом они имели текстовый интерфейс, например, MS DOS. Количество задач, выполняемых одновременно, а также число пользователей, работающих за одним ПК — два важных критерия для операционной системы. Впрочем, все современные ОС являются многозадачными и многопользовательскими. При этом каждый пользователь может авторизоваться под своей учетной записью при запуске компьютера, и его данные будут надежно защищены от посторонних глаз.

Основные операционные системы для ПК Для многих пользователей наверняка станет удивительным тот факт, что существуют десятки операционных систем для ПК. Дело в том, что лишь некоторые из них стали известными и распространенными, такие как: Microsoft Windows;

Apple Mac OS;

Linux.

Microsoft Windows Операционная система Windows распространяется только по платной лицензии. Она лучшим образом подходит для домашнего и персонального использования, интернет-серфинга, игр и различных приложений. С момента выхода первой ОС Windows появилось большое количество ее версий. Среди них наибольшим спросом пользовались XP, Vista, 7, 8 и 10. 1 ОС Windows ценят за быстрый запуск, простой интерфейс и удобную работу. В самых последних версиях разработчики уделили внимание повышенной безопасности, а также защите личных данных пользователей. Система отличается интуитивно понятной навигацией. В меню «Пуск» содержатся все основные настройки, установленное ПО и приложения. Среди недостатков Windows можно выделить сильную нагрузку на ресурсы компьютера, необходимость в постоянном обновлении и нестабильную работу.

Apple Mac OS Mac OS может полноценно работать лишь в совокупности с устройствами производителя Apple, под которые она и была создана. Операционная система демонстрирует плавную и стабильную работу на компьютерах с соответствующим техническим оснащением. Mac OS распространяется бесплатно, поскольку ее стоимость уже входит в цену аппаратного обеспечения Apple. Преимуществом операционки можно назвать и приятный интерфейс, в частности наличие ночной темы оформления. Предусмотрена тесная интеграция с прочими устройствами производителя. Можно быстро обмениваться данными между ПК, смартфоном, планшетом и т.д. В распоряжении пользователя имеется фирменный магазин приложений с ПО. Стоит отметить максимальный уровень конфиденциальности данных и безопасности, который обеспечивает эта система. Помимо того, что эта ОС платная и совместима только с продукцией Apple, ее слабыми сторонами можно назвать узкую специализацию (упор сделан на работу), а также наличие относительного небольшого количества игр.