Зачем пользователи ищут старые версии драйверов?

Казалось, что устаревшие версии драйверов, как и любого другого программного обеспечения, никогда и никому больше не пригодятся. Но это далеко не так. Существует несколько основных причин актуальности устаревших версий драйверов.

Сначала рекомендуем изучить теорию — Что такое драйвер и зачем он нужен?

Устаревшее оборудование Очевидная причина поиска старых версий драйверов. Устройства, поддержка которых со стороны производителя уже прекращена, используют старые версии программного обеспечения. Хотя в этом случае не совсем правильно называть такие драйверы старыми, ведь для конкретного компьютерного оборудования они являются актуальными версиями — других попросту не существует.

Проблемы совместимости устройств с системой Эта причина, скорее, связана с недоработками со стороны разработчиков операционной системы или программного обеспечения для конкретного устройства. Часто можно наблюдать картину, когда после обновления драйверов и/или компонентов Windows оборудование перестает нормально функционировать либо вовсе выходит из строя на программном уровне. Если драйвер не обновился своевременно, может помочь откат системы до предыдущего состояния либо очередное системное обновление, в котором будут исправлены ошибки. Но есть и другое решение — установка одной из предыдущих версий драйвера. Это может показаться странным, но зачастую именно нестандартные решения помогают исправить проблему.

Проблемы совместимости устройств с программами Многие компьютерные устройства предназначены для решения узкого спектра задач. Взять, к примеру, веб-камеру. В отличие от мышки, клавиатуры и видеокарты, она используется только определенными приложениями — мессенджерами, программами для видеонаблюдения и подобными. Обновление этой программы или драйвера может стать причиной сбоев в работе веб-камеры. Но этот сбой носит не глобальный, а локальный характер, т.е. устройство не работает только в определенном приложении. Как и в предыдущем случае, установка предыдущей версии драйвера (причем необязательно предпоследней) может устранить причину несовместимости оборудования с программой, использующей его.