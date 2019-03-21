Как установить драйвера на Windows вручную?

Драйверы позволяют увеличить производительность работы главных компонентов компьютера. По этой причине важно устанавливать последние обновления для устройств — видеокарт, процессоров, сетевых карт и других компонентов. Есть несколько простых способов того, как можно установить драйвера на Windows вручную без использования специальных программ .

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ЧЕРЕЗ МАСТЕР УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ Первый способ установки драйверов на Windows вручную — использование встроенного в систему мастера установки оборудования. Откройте инструмент "Выполнить"— для этого необходимо воспользоваться сочетанием клавиш Win + R на клавиатуре. Введите команду hdwwiz в строке ввода информации и нажмите "ОК". Откроется мастер установки оборудования. На первом этапе работы инструмент попросит выбрать действие. Здесь необходимо выбрать пункт "Установка оборудования, выбранного из списка вручную". Нажмите "Далее", чтобы продолжить работу. В следующем окне откроется список устройств, для которых можно установить драйвера. Если в списке нет нужного устройства, выберите пункт "Показать все устройства". После выбора типа устройства необходимо драйвер в списке "Модель". Также в мастере установки оборудования доступна функция установки драйверов с компакт-дисков, которые идут в комплекте с устройствами. Чтобы начать установку программного обеспечения для выбранного устройства, нажмите "Далее".

ЗАГРУЗКА ДРАЙВЕРА С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Второй способ установки драйвера на Windows — загрузка необходимых компонентов для комплектующих с официальных сайтов производителей. Например, чтобы скачать драйвер для видеокарты от производителя NVIDIA, необходимо зайти на официальный сайт компании. На главной странице веб-сайта перейдите в раздел "Драйверы". На следующей странице необходимо выбрать тип и серию продукта, семейство, операционную систему, тип драйвера и язык. После установки всех базовых параметров начнется загрузка последней версии драйверов для видеокарты. Альтернативный способ загрузки драйверов с официальных сайтов производителей — использование поисковых систем Google или Яндекс. Зайдите на сайт поисковой системы и введите название и модель устройства, для которого необходимо скачать и установить драйвер. В поисковой выдаче (как правило, первые 2-3 позиции) отобразятся ссылки на официальные сайты производителей, с которых можно выполнить загрузку последних версий драйверов. Главное преимущество данного способа ручной установки драйверов — высокий уровень безопасности. Скачивание ПО с официальных сайтов разработчиков выполняется без вирусов и шпионских программ.

УСТАНОВКА ВИРУСОВ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ Третий способ установки драйверов на Windows вручную — использование диспетчера устройств. Откройте панель управления и перейдите в раздел "Оборудование и звук". В разделе "Устройства и принтеры" необходимо выбрать инструмент "Диспетчер устройств". После этого откроется полный список всех устройств компьютера: контроллеры, видеоадаптеры, жесткие диски, мыши, процессоры. Выберите нужное устройство в списке диспетчера и нажмите правой кнопкой мыши. В открывшемся меню необходимо выбрать пункт "Обновить драйверы". Запустится инструмент обновления драйверов. На выбор доступно два режима работы: автоматический поиск последний версий компонентов в интернете;

поиск драйверов на компьютере вручную. Выберите второй вариант. На следующем этапе работы с инструментом необходимо указать папку, в которой утилита начнет поиск драйверов. Обязательно включите функцию поиска драйверов во вложенных файлов. Данная функция позволяет выполнять более глубокий анализ раздела. Также доступна возможность выбора драйвера из списка уже установленных компонентов. Чтобы начать установку необходимых компонентов нажмите "Далее".