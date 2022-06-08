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Полезные советы 05.10.2023 7 минут

Почему уход Google Docs из России — это проблема

Что ждет пользователей, если Google Docs уйдет или станет недоступным в России?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Документы Google, появившись еще во второй половине «нулевых», стали к настоящему времени настолько широко распространены, что во многих случаях превратились в стандарт де-факто: на сегодня сервисом пользуются более 2 млрд людей по всему миру, в России в том числе.

Google Docs — это удобно. Можно кому угодно показать любой свой документ, просто прислав ссылку, можно регулировать уровни доступа к нему или совместно редактировать. Плюс сервис использует удобное файлохранилище Google Диск.

Для частного использования Документы Google пока доступны без особых ограничений. Надолго ли — сказать сложно. «Отмена» может последовать как со стороны Google, так и со стороны государства. Кстати, такие прецеденты уже имели место быть — в сентябре 2021 многие пользователи сталкивались с недоступностью Документов Google (возможно, это было связано с попытками Роскомнадзора заблокировать распространение запрещенной информации, но утверждать этого мы, понятное дело, не можем).

Раньше для коммерческих целей можно было приобрести Workspace – есть и почта, и пространства побольше, и много других плюшек, но сейчас купить Workspace не получится — попытки нажатия на соответствующую кнопку на сайте Google приводят на страницу 404. Этот факт больно ударил по компаниям, которые ранее приобретали подписку Google Workspace и рабочий процесс которых во многом был завязан как раз на Документах Google.

Основные преимущества Google Docs

Самое очевидное — простота при хорошем функционале. Редактор текстов по части совместимости с другими, отличными от собственного «внутреннего», звёзд с неба никогда не хватал (и не хватает до сих пор) — так, файлы из Microsoft Office он научился понимать далеко не сразу, а если там сложное форматирование, то многие не понимает и по сей день. В смысле, они открываются, но выглядят вообще не так, как задумывалось (как их отображает Microsoft Word). Однако при этом негативном факторе простота, понятность и возможности по части совместной работы сделали приложение очень популярным. Поделиться файлом — без проблем. Пригласить коллегу поработать над задачей вместе — тоже. При этом изменения, которые вносят иные редактирующие, сразу видны всем. Ну классно ведь.

Таблицы Google также показали себя вполне адекватным по возможностям решением — здесь есть и продвинутый функционал, такой как, например, сводные таблицы, есть инструменты повышения наглядности представления данных (спарклайны, условное форматирование, пусть и менее продвинутое, чем у продуктов от Microsoft, диаграммы и пр.). Конечно, классический десктопный Microsoft Office (ныне Microsoft 365) умеет больше, как в плане функционала, так и в плане оформления (например, трехмерные линейные диаграммы в Google недоступны). Но практика показала, что возможностей табличного редактора от Google большинству пользователей вполне достаточно. То же касается и приложения для презентаций — Google Slides. Оно попроще PowerPoint, но с базовыми задачами справляется на ура.

Также из важного — в составе Workspace есть и широкие возможности для коммуникаций. Во-первых, чат — современный, с группами, подходящий для командной/проектной работы. Во-вторых, видеоконференции Google Meet – актуальная на сегодня вещь (коронавирус, насколько известно, никто не отменял). Google Sites позволяет верстать (также и в командном режиме) простенькие веб-странички, оптимизируя их под различные типы экранов. Google Forms. Еще есть Keep для заметок и TODO-листов, а также «неведома зверушка» по имени Jamboard – это что-то типа интерактивной доски для совместных обсуждений и прочих брэйн-штурмов. Причем к веб-сервису по идее можно приобрести и вполне аппаратный Jamboard – большую сенсорную панель. Ну, то есть, можно было: теперь уже не очень можно.

Также в активе Workspace – удобный и широко известный Google Drive для хранения и обмена файлами и вполне удобный календарь. И плюс несколько сервисов технического характера, интересных в первую очередь админам.

Да, функционал приложений доступен только онлайн (правда, есть варианты с расширением для Chrome, но это далеко не то же самое, что и полноценное десктопное приложение). Минус, конечно, но не очень критичный, благо доступ в Интернет в городах есть практически везде, где есть покрытие сотовой связи. В сельской местности, правда, ситуация радикально хуже, и чем дальше от крупных населенных пунктов, тем с большей вероятностью я сам предпочел бы традиционное десктопное приложение.

Возможно найти полноценную замену Google Docs?

Набор продуктов в рамках одного пакета у разных производителей может разительно отличаться. Из известных альтернатив Workspace приходит на ум экосистема Zoho. Правда, по офисным редакторам в плане функционала тут о звездах с неба говорить не приходится, зато приложений на этой платформе хоть отбавляй: только средств проектной работы несколько разновидностей. Zoho по происхождению — индийская, а Индия пока у нас недружественной страной не считается и санкций не вводит. Но кто может поручиться за завтрашний день?

Благо, за адекватной альтернативой Google Workspace на самом деле за тридевять земель ходить не надо — есть ПО российской разработки, которое с задачами справляется, — «Р7-Офис». Сразу скажем, это не полная альтернатива. Например, если вы пользовались Jamboard, то в этой экосистеме вам его заменить нечем. Зато есть много такого, чего в пакете от Google нет от слова совсем. Давайте сравним по пунктам.

Офисные редакторы. С этим у «Р7-Офис» всё более чем в порядке, да и название пакета намекает, что офис там играет первую скрипку. В наличии классическая «триада» — редакторы для текстов, таблиц и презентаций. Что до возможностей и функционала, то Документы Google на самом деле не то чтобы на равных, а во многих отношениях уступают. У «Р7-Офиса» базовый формат, в котором система работает с файлами — это OOXML, тот же, что и у Microsoft (собственно, Microsoft его и внедрила в индустрию). То есть файлы из Microsoft Office/365 здесь выглядят так же, как должны (с поправкой на то, что и между разными версиями Microsoft Office бывают некоторые несовместимости). Документы Google же используют свои собственные внутренние форматы файлов. Отсюда неизбежность конвертации и возможная частичная потеря форматирования.

Редакторы «Р7-Офис» умеют в принципе всё то же самое, что и Google Docs, в том числе и совместное редактирование. И даже ещё больше — здесь есть как режим, при котором изменения всех редакторов выводятся на экран каждого члена команды в режиме реального времени (что не всегда бывает удобно), так и «строгий» режим, при котором кусок текста, над которым вы работаете, блокируется для изменений коллегами, которые работают над другими участками текста, а внесенные ими изменения отображаются по кнопке «сохранить». Также есть чат, который доступен прямо из приложения, чтобы было удобно обсуждать работу над конкретным документом, ни на что не отвлекаясь.

Редактор таблиц делает свою работу не хуже аналога от Google. Более того, здесь можно создавать условное форматирование в виде столбцов, что нагляднее, чем ранжирование по интенсивности цвета ячейки. И трехмерные ленточные диаграммы здесь вполне хорошо себя чувствуют, да и сводные таблицы — не вопрос. Что до редактора презентаций — он, конечно, по части анимации и эффектов переходов рекордсменом явно не является, но в целом с базовыми задачами справляется.

Кстати, у приложений открыт API, так что можно разрабатывать свои собственные плагины с необходимым функционалом.

Google Диск успешно заменяется модулем «Документы». И если тех 5 Гб на пользователя, что предлагаются по умолчанию в облачном варианте сервиса, клиенту недостаточно, всегда есть возможность подключить облако стороннего поставщика (это может быть тот же Google Диск, Яндекс.Диск, OneDrive от Microsoft, ownCloud/Nextcloud или любое другое облако, умеющее работать по протоколу WebDAV. С этим проблем нет.

Функционал Чата и видеоконференций Google Meet легко заменяется модулем «Команда». Доступны в том числе и голосовые звонки. Как такового конструктора сайтов, аналогичного Google Sites, в составе платформы «Р7-Офис» нет. Зато есть модуль «Сообщество», на базе которого можно легко построить корпоративную интранет-сеть для общения между командами, обменом опытом, идеями и мнениями. Инструментарий даёт членам команды возможность вести блоги, принимать участие в обсуждении насущных вопросов/вести холивары (тоже, между прочим, важный элемент корпоративной жизни) на форумах, создавать корпоративную базу знаний по принципам Wiki. И, конечно, есть опросы и голосования — Google Forms без замены точно не останется.

Есть и «Календарь». Вполне адекватный в плане замены решению от Google. Импорт/экспорт данных поддерживается, так что заново набивать его событиями не придется.

Надо заметить — как Google может предложить некоторые инструменты, аналогов которым в составе «Р7-Офис» нет, так и «Р7-Офис» имеет плюшки, которых нет у Google. Например, простую, но вполне функциональную CRM-систему. Или полноценный инструмент управления проектами (диаграммы Гантта поддерживаются, так что с визуализацией «дорожной карты» всё в порядке).

Но не только это важно. Google Workspace на своём сервере не поднимешь. А «Р7-Офис» доступен не только в виде облачного сервиса, но и как полноценная серверная платформа для внутренней сети организации (и даже в закрытом контуре). А для пользователей, которые работают с офисными документами, помимо веб-версий редакторов, есть и десктопная версия — устанавливается как обычное приложение для Windows, Linux или MacOS. Так что поработать можно будет и в когда с доступом в Интернет плохо, в дороге, например.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Р7-Офис
Р7-Офис

Версия 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

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