Почему уход Google Docs из России — это проблема

Документы Google, появившись еще во второй половине «нулевых», стали к настоящему времени настолько широко распространены, что во многих случаях превратились в стандарт де-факто: на сегодня сервисом пользуются более 2 млрд людей по всему миру, в России в том числе.

Google Docs — это удобно. Можно кому угодно показать любой свой документ, просто прислав ссылку, можно регулировать уровни доступа к нему или совместно редактировать. Плюс сервис использует удобное файлохранилище Google Диск.

Для частного использования Документы Google пока доступны без особых ограничений. Надолго ли — сказать сложно. «Отмена» может последовать как со стороны Google, так и со стороны государства. Кстати, такие прецеденты уже имели место быть — в сентябре 2021 многие пользователи сталкивались с недоступностью Документов Google (возможно, это было связано с попытками Роскомнадзора заблокировать распространение запрещенной информации, но утверждать этого мы, понятное дело, не можем).

Раньше для коммерческих целей можно было приобрести Workspace – есть и почта, и пространства побольше, и много других плюшек, но сейчас купить Workspace не получится — попытки нажатия на соответствующую кнопку на сайте Google приводят на страницу 404. Этот факт больно ударил по компаниям, которые ранее приобретали подписку Google Workspace и рабочий процесс которых во многом был завязан как раз на Документах Google.

Основные преимущества Google Docs Самое очевидное — простота при хорошем функционале. Редактор текстов по части совместимости с другими, отличными от собственного «внутреннего», звёзд с неба никогда не хватал (и не хватает до сих пор) — так, файлы из Microsoft Office он научился понимать далеко не сразу, а если там сложное форматирование, то многие не понимает и по сей день. В смысле, они открываются, но выглядят вообще не так, как задумывалось (как их отображает Microsoft Word). Однако при этом негативном факторе простота, понятность и возможности по части совместной работы сделали приложение очень популярным. Поделиться файлом — без проблем. Пригласить коллегу поработать над задачей вместе — тоже. При этом изменения, которые вносят иные редактирующие, сразу видны всем. Ну классно ведь. Таблицы Google также показали себя вполне адекватным по возможностям решением — здесь есть и продвинутый функционал, такой как, например, сводные таблицы, есть инструменты повышения наглядности представления данных (спарклайны, условное форматирование, пусть и менее продвинутое, чем у продуктов от Microsoft, диаграммы и пр.). Конечно, классический десктопный Microsoft Office (ныне Microsoft 365) умеет больше, как в плане функционала, так и в плане оформления (например, трехмерные линейные диаграммы в Google недоступны). Но практика показала, что возможностей табличного редактора от Google большинству пользователей вполне достаточно. То же касается и приложения для презентаций — Google Slides. Оно попроще PowerPoint, но с базовыми задачами справляется на ура. Также из важного — в составе Workspace есть и широкие возможности для коммуникаций. Во-первых, чат — современный, с группами, подходящий для командной/проектной работы. Во-вторых, видеоконференции Google Meet – актуальная на сегодня вещь (коронавирус, насколько известно, никто не отменял). Google Sites позволяет верстать (также и в командном режиме) простенькие веб-странички, оптимизируя их под различные типы экранов. Google Forms. Еще есть Keep для заметок и TODO-листов, а также «неведома зверушка» по имени Jamboard – это что-то типа интерактивной доски для совместных обсуждений и прочих брэйн-штурмов. Причем к веб-сервису по идее можно приобрести и вполне аппаратный Jamboard – большую сенсорную панель. Ну, то есть, можно было: теперь уже не очень можно. Также в активе Workspace – удобный и широко известный Google Drive для хранения и обмена файлами и вполне удобный календарь. И плюс несколько сервисов технического характера, интересных в первую очередь админам. Да, функционал приложений доступен только онлайн (правда, есть варианты с расширением для Chrome, но это далеко не то же самое, что и полноценное десктопное приложение). Минус, конечно, но не очень критичный, благо доступ в Интернет в городах есть практически везде, где есть покрытие сотовой связи. В сельской местности, правда, ситуация радикально хуже, и чем дальше от крупных населенных пунктов, тем с большей вероятностью я сам предпочел бы традиционное десктопное приложение.