Бесплатные, условно-бесплатные, лицензионные программы — в чем разница?

В поисках любого программного обеспечения, независимо от его предназначения, каждый пользователь сталкивается с понятием «лицензии». Говоря простыми словами, это условия использования той или иной программы. Прежде всего, они делятся на две основные группы: свободного и несвободного использования. А в каждой из них есть свои подтипы. Рассмотрим все виды лицензирования ПО, чем они отличаются, какими преимуществами и недостатками обладают.

Бесплатные программы В первую группу, исходя из названия, относятся программы, пользоваться которыми можно без ограничений. К ней относятся подвиды: freeware;

GPL;

Adware/Nagware. Freeware — ПО, доступное абсолютно бесплатно. Оно не имеет каких-либо функциональных ограничений, а также сроков действия. Не запрещается распространять такие программы. Единственное — они не сопровождаются исходными кодами. Соответственно, нельзя вносить изменения. Freeware является проприетарным ПО. GPL (или General Public License) — программное обеспечение, имеющее много общего с freeware за одним исключением: его можно менять на свое усмотрение. Поиск исходного кода обычно не составляет труда. Причем свободному распространению подлежат и модифицированные версии. Adware — еще одна разновидность бесплатных программ без временных и функциональных ограничений. Однако в них показываются рекламные объявления различного формата. А в Nagware использование ПО сопровождается периодически возникающими настойчивыми предложениями приобрести лицензионную версию или подписку. Фактически Nagware относится и к платным приложениям. Также бывают разновидности бесплатного ПО, при использовании которого можно поддержать его владельца по собственному желанию небольшой денежной суммой («донатом»). Плюсы: доступность;

свободное распространение;

отсутствие проблем с авторскими правами. Минусы: слабая техподдержка или ее отсутствие;

небольшой набор функций;

редкие обновления;

возможны технические недоработки и сбои;

возможно наличие стороннего ПО в комплекте (рекомендуется внимательно следить за этим в процессе установки).

Условно-бесплатные программы Условно-бесплатные программы составляют отдельную категорию. Этот тип лицензирования считается и платным, и бесплатным одновременно. Включает подвиды: Trialware;

Shareware;

Demoware. Trialware — наиболее популярный вариант платного ПО. Суть его заключается в том, что пользователь получает весь функционал инструмента без ограничений. Но предусмотрен лимит на время использования (неделя, месяц и т.п.) или количество запусков, по истечению которых необходимо приобрести полную версию. При этом дается ключ, ввод которого снимает все ограничения. Shareware — тип лицензирования, похожий на триал, но ограничения введены на функционал. Обычно пользователю доступно несколько базовых возможностей, а за самые полезные функции нужно заплатить. Это и триал ПО, как правило, можно распространять при условии, что оно не было взломано. Demoware — большая группа программ, которая также может включать trial и shareware. Но чаще всего ограничения накладываются не на функционал или время использования, а на результат. Например, вы обработали изображение в графическом редакторе, а при попытке сохранить его на ПК получаете сообщение о необходимости купить полную версию. Или же скачать файл получится без проблем, но на нем появится водяной знак с названием ПО и т.п. Иногда демо-версия служит демонстрацией функционала будущей программы, которая еще находится на стадии разработки. Плюсы: доступность;

возможность испытать функции перед покупкой. Минусы: иногда из-за ограничений нельзя оценить главные возможности;

не всегда сразу понятно, что перед вами пробная версия программы.