Бесплатные, условно-бесплатные, лицензионные программы — в чем разница?

В поисках любого программного обеспечения, независимо от его предназначения, каждый пользователь сталкивается с понятием «лицензии». Говоря простыми словами, это условия использования той или иной программы. Прежде всего, они делятся на две основные группы: свободного и несвободного использования. А в каждой из них есть свои подтипы. Рассмотрим все виды лицензирования ПО, чем они отличаются, какими преимуществами и недостатками обладают.
Бесплатные программы
В первую группу, исходя из названия, относятся программы, пользоваться которыми можно без ограничений. К ней относятся подвиды:
- freeware;
- GPL;
- Adware/Nagware.
Freeware — ПО, доступное абсолютно бесплатно. Оно не имеет каких-либо функциональных ограничений, а также сроков действия. Не запрещается распространять такие программы. Единственное — они не сопровождаются исходными кодами. Соответственно, нельзя вносить изменения. Freeware является проприетарным ПО.
GPL (или General Public License) — программное обеспечение, имеющее много общего с freeware за одним исключением: его можно менять на свое усмотрение. Поиск исходного кода обычно не составляет труда. Причем свободному распространению подлежат и модифицированные версии.
Adware — еще одна разновидность бесплатных программ без временных и функциональных ограничений. Однако в них показываются рекламные объявления различного формата. А в Nagware использование ПО сопровождается периодически возникающими настойчивыми предложениями приобрести лицензионную версию или подписку. Фактически Nagware относится и к платным приложениям.
Также бывают разновидности бесплатного ПО, при использовании которого можно поддержать его владельца по собственному желанию небольшой денежной суммой («донатом»).
Плюсы:
- доступность;
- свободное распространение;
- отсутствие проблем с авторскими правами.
Минусы:
- слабая техподдержка или ее отсутствие;
- небольшой набор функций;
- редкие обновления;
- возможны технические недоработки и сбои;
- возможно наличие стороннего ПО в комплекте (рекомендуется внимательно следить за этим в процессе установки).
Условно-бесплатные программы
Условно-бесплатные программы составляют отдельную категорию. Этот тип лицензирования считается и платным, и бесплатным одновременно. Включает подвиды:
- Trialware;
- Shareware;
- Demoware.
Trialware — наиболее популярный вариант платного ПО. Суть его заключается в том, что пользователь получает весь функционал инструмента без ограничений. Но предусмотрен лимит на время использования (неделя, месяц и т.п.) или количество запусков, по истечению которых необходимо приобрести полную версию. При этом дается ключ, ввод которого снимает все ограничения.
Shareware — тип лицензирования, похожий на триал, но ограничения введены на функционал. Обычно пользователю доступно несколько базовых возможностей, а за самые полезные функции нужно заплатить. Это и триал ПО, как правило, можно распространять при условии, что оно не было взломано.
Demoware — большая группа программ, которая также может включать trial и shareware. Но чаще всего ограничения накладываются не на функционал или время использования, а на результат. Например, вы обработали изображение в графическом редакторе, а при попытке сохранить его на ПК получаете сообщение о необходимости купить полную версию.
Или же скачать файл получится без проблем, но на нем появится водяной знак с названием ПО и т.п. Иногда демо-версия служит демонстрацией функционала будущей программы, которая еще находится на стадии разработки.
Плюсы:
- доступность;
- возможность испытать функции перед покупкой.
Минусы:
- иногда из-за ограничений нельзя оценить главные возможности;
- не всегда сразу понятно, что перед вами пробная версия программы.
Лицензионные программы
По сути, все программы считаются лицензионными – разница между ними заключается в типе соглашения. Когда мы говорим, например, о freeware, то речь идет о лицензионном соглашении, которым предусмотрено бесплатное использование функций программы.
Платное ПО распространяется несколькими способами: в виде предустановки вместе с приобретением компьютера, в коробке (установочный компакт-диск), в формате электронной лицензии. Последний вариант в наше время считается самым распространенным и удобным.
Чаще всего программу можно скачать на сайте разработчика и там же приобрести ключ, который открывает доступ ко всем возможностям. Также возможен вариант платной подписки, который предполагает не одноразовый платеж, а регулярную оплату в зависимости от выбранного тарифного плана. В некоторых случаях он может оказаться более удобным.
Плюсы:
- регулярные обновления;
- активная техническая поддержка;
- доступ ко всем возможностям без ограничений;
- обеспечение совместимости;
- надежность и защищенность ПО.
Минусы:
- высокая стоимость;
- необходимость отслеживания сроков действия лицензии (в ряде случаев).