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Полезные советы 09.04.2026 4 минуты

Бесплатные, условно-бесплатные, лицензионные программы — в чем разница?

Полезная информация простыми словами о бесплатных, условно-бесплатных и платных программах.

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В поисках любого программного обеспечения, независимо от его предназначения, каждый пользователь сталкивается с понятием «лицензии». Говоря простыми словами, это условия использования той или иной программы. Прежде всего, они делятся на две основные группы: свободного и несвободного использования. А в каждой из них есть свои подтипы. Рассмотрим все виды лицензирования ПО, чем они отличаются, какими преимуществами и недостатками обладают.

Бесплатные программы

В первую группу, исходя из названия, относятся программы, пользоваться которыми можно без ограничений. К ней относятся подвиды:

  • freeware;
  • GPL;
  • Adware/Nagware.

Freeware — ПО, доступное абсолютно бесплатно. Оно не имеет каких-либо функциональных ограничений, а также сроков действия. Не запрещается распространять такие программы. Единственное — они не сопровождаются исходными кодами. Соответственно, нельзя вносить изменения. Freeware является проприетарным ПО.

Скачивание бесплатной программы

GPL (или General Public License) — программное обеспечение, имеющее много общего с freeware за одним исключением: его можно менять на свое усмотрение. Поиск исходного кода обычно не составляет труда. Причем свободному распространению подлежат и модифицированные версии.

Adware — еще одна разновидность бесплатных программ без временных и функциональных ограничений. Однако в них показываются рекламные объявления различного формата. А в Nagware использование ПО сопровождается периодически возникающими настойчивыми предложениями приобрести лицензионную версию или подписку. Фактически Nagware относится и к платным приложениям.

Adware программа с рекламой

Также бывают разновидности бесплатного ПО, при использовании которого можно поддержать его владельца по собственному желанию небольшой денежной суммой («донатом»).

 Плюсы:

  • доступность;
  • свободное распространение;
  • отсутствие проблем с авторскими правами.

 Минусы:

  • слабая техподдержка или ее отсутствие;
  • небольшой набор функций;
  • редкие обновления;
  • возможны технические недоработки и сбои;
  • возможно наличие стороннего ПО в комплекте (рекомендуется внимательно следить за этим в процессе установки).

Условно-бесплатные программы

Условно-бесплатные программы составляют отдельную категорию. Этот тип лицензирования считается и платным, и бесплатным одновременно. Включает подвиды:

  • Trialware;
  • Shareware;
  • Demoware.

Trialware — наиболее популярный вариант платного ПО. Суть его заключается в том, что пользователь получает весь функционал инструмента без ограничений. Но предусмотрен лимит на время использования (неделя, месяц и т.п.) или количество запусков, по истечению которых необходимо приобрести полную версию. При этом дается ключ, ввод которого снимает все ограничения.

Trialware-программа с ограничением по времени использования

Shareware — тип лицензирования, похожий на триал, но ограничения введены на функционал. Обычно пользователю доступно несколько базовых возможностей, а за самые полезные функции нужно заплатить. Это и триал ПО, как правило, можно распространять при условии, что оно не было взломано.

Demoware — большая группа программ, которая также может включать trial и shareware. Но чаще всего ограничения накладываются не на функционал или время использования, а на результат. Например, вы обработали изображение в графическом редакторе, а при попытке сохранить его на ПК получаете сообщение о необходимости купить полную версию.

Или же скачать файл получится без проблем, но на нем появится водяной знак с названием ПО и т.п. Иногда демо-версия служит демонстрацией функционала будущей программы, которая еще находится на стадии разработки.

Плюсы:

  • доступность;
  • возможность испытать функции перед покупкой.

Минусы:

  • иногда из-за ограничений нельзя оценить главные возможности;
  • не всегда сразу понятно, что перед вами пробная версия программы.

Лицензионные программы

По сути, все программы считаются лицензионными – разница между ними заключается в типе соглашения. Когда мы говорим, например, о freeware, то речь идет о лицензионном соглашении, которым предусмотрено бесплатное использование функций программы.

Платное ПО распространяется несколькими способами: в виде предустановки вместе с приобретением компьютера, в коробке (установочный компакт-диск), в формате электронной лицензии. Последний вариант в наше время считается самым распространенным и удобным.

Чаще всего программу можно скачать на сайте разработчика и там же приобрести ключ, который открывает доступ ко всем возможностям. Также возможен вариант платной подписки, который предполагает не одноразовый платеж, а регулярную оплату в зависимости от выбранного тарифного плана. В некоторых случаях он может оказаться более удобным.

Плюсы:

  • регулярные обновления;
  • активная техническая поддержка;
  • доступ ко всем возможностям без ограничений;
  • обеспечение совместимости;
  • надежность и защищенность ПО.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • необходимость отслеживания сроков действия лицензии (в ряде случаев).

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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