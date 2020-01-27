Прекращение поддержки Windows 7: что значит для обычных пользователей?

В самом начале 2020 года — 14 января — корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки операционных системы Windows 7. Для многих пользователей это стало большим сюрпризом, но лишь потому, что они просто не в курсе всех обстоятельств. Компания Microsoft заранее — еще в октябре 2009 года — предупреждала, что поддержка Windows 7 будет осуществляться в течение 10 лет. И этот 10-летний период подошел к концу.

Небезосновательно пользователи Windsows 7 стали задаваться вопросом — что же будет дальше? Означает ли это, что излюбленная многими система, которая по популярности уступала разве что Windows XP, перестанет работать? Поспешим ответить — нет, не перестанет, но будет ставиться все менее актуальной с каждым годом.

Что означает прекращение поддержки Windows 7? Поддержка вообще любого программного обеспечения — это, в первую очередь, выпуск обновлений, в ходе которых улучшается работа тех или иных функций, устраняются ошибки прошлых версий и т.д. Кроме того, беря на себя обязательства поддержки пользователей, разработчик ПО также по запросу оказывает помощь в решении различных технических проблем (по крайней мере, такой политики придерживается в Microsoft). Раз поддержка прекращена, то ни обновлений, ни технической помощи пользователи Windows 7 теперь не смогут получать. И если помощь в устранении неполадок в работе системы можно получить на каком-нибудь стороннем сайте, то на счет обновлений такого сказать нельзя. И это означает, что: Со временем (и это уже наблюдается с момента выхода Windows 8) новые версии старых программ перестанут запускаться в среде Windows 7, просто потому, что в системе будет отсутствовать необходимый для этого функционал. В особенности эти касается компьютерных игр и продвинутых профессиональных приложений вроде Photoshop, 3ds Max и т.п.

Встроенная в Windows 7 система безопасности, дополнительно защищающая от всякого рода вредоносных программ, потеряет свою эффективность. Создатели вирусов обязательно воспользуются возникшими «дырами» в системе безопасности для достижения своих зловредных целей. Впрочем, этот недостаток можно компенсировать установкой хорошего антивируса. Многие антивирусные программы до сих пор поддерживают даже Windows XP.

Перестанут работать программы, предустановленные в Windows 7, например — Интернет-нарды. Но это вряд ли можно назвать большой потерей. Из всего этого наиболее печальным является факт прекращения поддержки системой современных игр и приложений. Все остальное можно пережить.

Что делать? Все зависит от того, чего желает сам пользователь. Если он не использует профессиональные программы в повседневной жизни и его не интересуют современные игры, то можно и дальше продолжать использовать Windows 7. Большое количество популярных приложений, скорее всего, смогут работать в Windows 7. Это касается браузеров, мультимедиа-проигрывателей, мессенджеров, антивирусов, торрент-клиентов, любительских или даже полупрофессиональных графических/видео/аудио редакторов и т.д. Но если пользователь хочет чувствовать себя в большей безопасности и идти в ногу со временем, в Microsoft рекомендуют обновить систему до последней — десятой версии Windows.

Нужно ли платить за Windows 10? Какой-то промежуток времени компания Microsoft предлагала всем владельцам лицензионных копий предыдущих версий Windows (в т.ч. Windows 7) перейти на десятку совершенно бесплатно. Эта акция, к сожалению, завершилась еще в июле 2016 года. И единственный сегодня способ перехода на Windows 10 — это покупка операционной системы. Хотя есть и другой способ — покупка компьютера (системного блока или ноутбука) с предустановленной лицензионной версией ОС. Однако продавцы все равно увеличивают цены на такие компьютеры, хотя и не на полную стоимость Windows 10.

Сколько стоит лицензионная версия Windows 10? На момент написания данной статьи одна лицензионная копия (на один компьютер) системы Windows 10 имела стоимость: 199 долларов — урезанная в функционале версия Windows 10 «Home» (Домашяя). Подходит для обычных пользователей.

289 долларов — расширенная версия системы Windows 10 «Pro» (Professional/Профессиональная). Подходит для продвинутых пользователей, которым, к примеру, необходимо открыть удаленный доступ к компьютеру или тонко настроить параметры системы посредством системного приложения «Редактор групповой политики», которое в Windows 10 Home отсутствует. Существуют и другие версии Windows 10 — Workstation, Enterprise, Education, а также ряд производных от этих версий. Но мы не стали рассматривать их, т.к. они не вряд ли подходят для домашнего пользования. Также добавим, что Microsoft планирует изменить (или добавить еще одну) модель распространения Windows. Вместо покупки лицензионной копии можно будет оформить подписку на использование операционной системы, которую придется оплачивать ежемесячно. Данная модель хорошо показала себя в случае с офисным пакетом программ Word 365, потому она, скорее всего, будет применена и к ОС.