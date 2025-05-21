Топ-15 расширений для оформления стартовой страницы браузера

Современные пользователи проводят в браузере значительную часть времени, поэтому персонализация стартовой страницы становится важным элементом комфорта. Расширения, меняющие внешний вид интерфейса, позволяют не только украсить рабочий процесс, но и повысить продуктивность, добавить удобные виджеты или создать уникальную атмосферу. В этом обзоре собраны 15 бесплатных инструментов, которые трансформируют вашу закладную страницу в функциональное и эстетичное пространство.

Tesla Start Tesla Start — идеальный симбиоз минимализма и технологичности. Легкое бесплатное расширение заменяет стандартную страницу на динамический интерфейс с поисковой строкой и часто используемыми веб-ресурсами. Тему можно изменить на светлую и темную, в зависимости от предпочтений пользователя и времени суток. Также обои можно менять вручную: есть выбор из 19 категорий. Пользователям доступна еще одна очень удобная функция — редактирования списка из избранных сайтов. Данная возможность позволяет сосредотачиваться на нужных ресурсах, не отвлекаясь на различные социальные сети и медиахостинги. Плюсы: Возможность редактирования избранных сайтов

Современный минималистичный дизайн

Тысячи уникальных обоев с возможностью как автоматической, так и ручной замены

Полностью бесплатно

Momentum Momentum превращает новую вкладку в персональный дашборд с красивыми фоновыми изображениями. Достаточно лаконичный дизайн стартовой страницы, на которой расположены часы и погода, отлично подходит любителям минимализма. Уникальная фишка — фокус-режим, где можно выставить необходимое время для работы, в течение которого браузер будет блокировать социальные сети и прочие сайты, внесенные в специальный фильтр. Плюсы: Минималистичный дизайн

Фокус-режим

Гибкие настройки Минусы: Большинство функций доступно в платной версии

Некоторые функции имеют ограничения в бесплатной версии

Infinity New Tab Infinity New Tab — еще одно интересное расширение для кастомизации стартовой страницы. У пользователя есть возможность создавать бесконечное количество панелей с закладками, приложениями и виджетами, такими как погода, курс валют, заметки. Интерфейс напоминает рабочий стол с элементами, которые можно просто перетащить на рабочую панель, а встроенный магазин тем позволяет выбрать дизайн под любое настроение. Набор настроек, пожалуй, один из самых широких и разнообразных среди всех конкурентов. Также расширение может синхронизировать данные между устройствами, что удобно для тех, кто работает на нескольких ПК. Плюсы: Большой выбор фоновых изображений

Широкий набор настроек

Бесконечная панель Минусы: Перевод на русский язык не всегда корректен

Speed Dial 2 Speed Dial 2 — улучшенная версия известного расширения. Закладки отображаются в виде миниатюр, которые можно группировать по папкам, менять фон и размер. Отображение сайтов, распределенных по группам, помогает работать только с необходимой информацией. Расширение поддерживает импорт данных из других браузеров. Плюсы: Работа с сервисами Google

Вывод сгруппированной информации

Бесплатное ПО Минусы: Отсутствие гибких настроек

Некоторым пользователям выводимая информация может показаться перенасыщенной

Tabliss Tabliss — достаточно простое и удобное расширение для кастомизации браузера. Стартовая страница по умолчанию кастомизирована фотографиями, которые меняются автоматически либо вручную. Часы и приветствие — лишь два из нескольких настраиваемых виджетов. За кажущейся скромностью скрывается множество опций: от выбора формата времени до настройки прозрачности элементов. Расширение идеально подходит для слабых устройств, так как не перегружает оперативную память. Плюсы: Минимализм по умолчанию

Гибкие настройки как виджетов, так и фонового изображения

Бесплатное ПО Минусы: Количество виджетов достаточно скудное

Отсутствие синхронизации с различными сервисами

Start.me Start.me создан для ценителей оптимизации. Настраиваемая сетка позволяет разместить RSS-ленты, социальные сети, закладки и виджеты, например, Gmail или YouTube. Также можно изменить фоновое изображение, но только вручную и в светлой теме. Есть возможность делиться страницами с коллегами, что делает Start.me отличным инструментом для командной работы. Однако много полезных функций доступны лишь в платной версии. Плюсы: Гибкая настройка сетки с виджетами

Поддержка русского языка

Возможность командной работы Минусы: Многие полезные функции доступны только в платной версии расширения

Daily.dev Daily.dev представляет собой настоящую находку для любителей большого количества информации и новостей на стартовой странице. Пользователю доступна первоначальная настройка, исходя из которой можно получать только полезные публикации. Гибкая настройка новостной ленты и отслеживание количества прочитанных постов — далеко не все, что может предложить Daily.dev. Изюминка — интеграция с Google Keep, позволяющая быстро добавлять заметки без перехода на другие вкладки. Плюсы: Необычное размещение информации

Гибкая настройка новостной ленты

Множество удобных опций как для учебы, так и для работы Минусы: Отсутствует поддержка русского языка

Много функций доступны только в платной версии программы

Tabrr Dashboard Крайне необычное расширение, делающее стартовую страницу браузера похожую на экран планшета. Интересная визуализация с разнообразными фоновыми изображениями и виджетами подойдет любителям такого дизайна. Необычная возможность настройки дополнительного экрана, прямо как на планшете или смартфоне. Большой выбор среди предустановленных сайтов в виде приложений, а также возможность установки скринсейвера позволяет сделать свою стартовую страницу уникальной и необычной. Плюсы: Необычный дизайн

Большой выбор предустановленных сайтов с возможностью добавления своих Минусы: Отсутствие поддержки русского языка

Небольшое количество виджетов

Мало опций для персонализации

uTab Достаточно простое в использовании расширение для кастомизации стартовой страницы. Предлагает небольшой список опций для изменения дизайна, но содержит в себе все необходимое для удобной работы в браузере. Настройки предлагают возможности изменения фонового изображения на изображения и даже видеоряд с помощью синхронизации со сторонними сервисами. Виджетов, к сожалению, нет. Плюсы: Простота использования

Минималистичный дизайн с простой настройкой

Скринсейвер с часами Минусы: Отсутствие виджетов

Перевод на русский язык выполнен не до конца

Toby: Tab Management Tool Данное расширение организует открытые страницы в удобные сетки, которые можно сохранять и сортировать. Кастомизации как таковой здесь нет. На стартовом экране отображаются группы вкладок, которые напоминают программу для управления проектами или доску задач. Расширение экономит оперативную память, автоматически закрывая неиспользуемые вкладки, но сохраняя доступ к ним через панель Toby. Плюсы: Упорядочивание работы с открытыми вкладками

Широкие возможности работы с задачами

Синхронизация с большим количеством сервисов Минусы: Отсутствие поддержки русского языка

Отсутствие возможности кастомизации

Некоторые функции доступны только в платной версии расширения

Workona Tab Manager Workona подходит для тех, кто работает с множеством проектов. Пользователь может создать собственное рабочее пространство с отдельными наборами вкладок, закладок и заметок. Стартовая страница отображает активные проекты, а синхронизация между устройствами позволяет продолжить работу с любого гаджета. Дизайн — строгий и профессиональный, с акцентом на функциональность. Плюсы: Удобство в распределении рабочих пространств

Функциональный интерфейс Минусы: Отсутствие возможности кастомизации и добавления виджетов

Нет поддержки русского языка

HiTab Многофункциональное расширение с большим набором опций для кастомизации. Достаточно удобный в использовании HiTab предлагает широкий набор встроенных фоновых изображений и виджетов. Настройки сделаны с упором на кастомизацию положения виджетов и изменения цветов. Есть возможность настроить градиент с пользовательскими оттенками в виде фонового изображения. Плюсы: Множество возможностей кастомизировать стартовую страницу

Огромный выбор различных виджетов

Поддержка русского языка Минусы: Не все функции доступны в бесплатной версии

Custom New Tab Данное расширение выделяется на фоне остальных тем, что позволяет настроить открытие новой вкладки. В качестве таковой пользователь может указать как ссылку на любой сайт, так и путь к документу, который хранится локально. Подойдет тем, кому не нужна стартовая страница, перегруженная виджетами и ненужной информацией. Плюсы: Легкая и понятная настройка

Возможность открытия локальных файлов

Полностью бесплатное расширение Минусы: Отсутствие поддержки русского языка

Нет кастомизации новой страницы

Spaceboard Spaceboard — расширение, помогающее пользователю работать более продуктивно. Малое количество выводимой информации, а также сосредоточение на рабочих задачах подойдет тем, кто ценит минималистичный дизайн с максимально полезными виджетами. Возможности для кастомизации доступны, но большинство из них присутствуют лишь в платной версии. Плюсы: Упор в функциональность

Создание собственных рабочих пространств Минусы: Отсутствие поддержки русского языка

Большинство функций доступны только в платной версии

Minimal New Tab Когда не хочется разбираться в настройках и распыляться на информативные виджеты, лучшим выбором расширения для кастомизации стартовой страницы браузера становится Minimal New Tab. По сути, это модернизированная главная страница Google. Убрано все лишнее, а также добавлена ”настоящая” темная тема. Никаких настроек. Никаких виджетов. Ничего лишнего. Плюсы: Работа сразу после установки

Отсутствие лишней информации и настроек Минусы: Нет возможности добавить виджеты или хоть как-то разнообразить стартовую страницу