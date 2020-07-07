3 простых способа скачать видео из YouTube

Стандартный функционал видеохостинга YouTube не дает возможность скачивать видеоролики. Для этого можно воспользоваться специальными программами и расширениями: как на компьютере, так и на смартфоне.

ПРОГРАММА 4K VIDEO DOWNLOADER

Скачать видео из YouTube можно с помощью специальной программы 4K Video Downloader. Это бесплатный загрузчик, который поддерживает возможность скачивания как отдельных видеороликов, так и целых YouTube-каналов или плейлистов.

Чтобы загрузить видео, нужно зайти на видеохостинг YouTube и открыть видеоролик. Далее скопируйте ссылку из адресной строки браузера и вставьте ее в программу 4K Video Downloader.

Видеоролик автоматически добавится в программу из буфера обмена. Откроется новое окно «Загрузить видео». Здесь нужно выбрать качество видеоролика и формат. Также укажите папку на компьютере, куда будет загружен файл, и нажмите кнопку «Загрузить».

На этом процесс скачивания видео из YouTube с помощью программы 4K Video Downloader завершен.