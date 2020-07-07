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Полезные советы 09.04.2026 2 минуты

3 простых способа скачать видео из YouTube

Как быстро и бесплатно скачать видео из YouTube?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Стандартный функционал видеохостинга YouTube не дает возможность скачивать видеоролики. Для этого можно воспользоваться специальными программами и расширениями: как на компьютере, так и на смартфоне.

ПРОГРАММА 4K VIDEO DOWNLOADER

Скачать видео из YouTube можно с помощью специальной программы 4K Video Downloader. Это бесплатный загрузчик, который поддерживает возможность скачивания как отдельных видеороликов, так и целых YouTube-каналов или плейлистов.

Чтобы загрузить видео, нужно зайти на видеохостинг YouTube и открыть видеоролик. Далее скопируйте ссылку из адресной строки браузера и вставьте ее в программу 4K Video Downloader.

4K Video Downloader

Видеоролик автоматически добавится в программу из буфера обмена. Откроется новое окно «Загрузить видео». Здесь нужно выбрать качество видеоролика и формат. Также укажите папку на компьютере, куда будет загружен файл, и нажмите кнопку «Загрузить».

Загрузить видео из YouTube в 4K

На этом процесс скачивания видео из YouTube с помощью программы 4K Video Downloader завершен.

РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ БРАУЗЕРА

Существует еще один способ загрузки YouTube-роликов на компьютер. Для этого необходимо воспользоваться расширением для браузера Google Chrome, которое называется SaveFrom.net.

Чтобы активировать это расширение, необходимо установить специальный плагин MeddleMonkey из магазина расширений.

MeddleMonkey

Далее установите скрипт SaveFrom.net Helper. Для этого на странице скрипта нажмите «Confirm Installation».

Теперь откройте любое видео на YouTube. Справа от счетчика лайков и дизалайков появилась зеленая кнопка скачивания. Перед загрузкой видеоролика выберите доступное качество.

MeddleMonkey

БОТ VIDEOFROM

Скачать видеоролик из YouTube можно через смартфон. Для этого воспользуемся специальным ботом VideoFrom.com для Telegram. Найдите бота @videofrom_bot в мессенджере и начните диалог.

После этого пришлите боту ссылку на ролик из YouTube. В ответном сообщении придут две ссылки: скачивание видео в формате MP4 или загрузка только аудиодорожки. Выберите нужный формат, после чего бот VideoFrom для Telegram начнет загрузку видеоролика на смартфон.

Бот VideoFrom в Телеграм

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

4K Video Downloader
4K Video Downloader

Версия 4.16.3.4290

Программ для скачивания видео и аудио с YouTube и других видео/аудиохостинков

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